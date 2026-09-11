11 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/MICAM Milano: 758 marchi e debutto di RETAIL HUB

La notizia in sintesi MICAM Milano si terrà dal 13 al 15 settembre a Fiera Milano Rho.

La manifestazione riunirà 758 marchi, di cui 378 italiani e 380 internazionali.

Debutta RETAIL HUB, area dedicata ad accessori, servizi e tecnologie per i negozi.

Il programma include matchmaking digitale, scouting di designer e incontri professionali.

MICAM Milano torna a Fiera Milano Rho dal 13 al 15 settembre con 758 marchi esposti, di cui 378 italiani e 380 internazionali. La 102ª edizione della manifestazione dedicata alle calzature punta sui servizi per buyer e aziende, introducendo una piattaforma digitale per il matchmaking e una nuova area dedicata alle tecnologie e agli accessori per il punto vendita.

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Gli espositori provengono da 29 Paesi. Tra i mercati internazionali maggiormente rappresentati figurano Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo. I buyer coinvolti arrivano invece da 130 Paesi: alle presenze europee già consolidate si aggiungono, secondo le registrazioni indicate dagli organizzatori, operatori da Stati Uniti, Cina, Giappone, Kazakistan, Israele e Canada. Per l’edizione di settembre sono attesi anche buyer da Danimarca, Australia, Malesia, Indonesia, Thailandia, Nigeria e Ghana.

Matchmaking digitale e servizi per la distribuzione

Tra gli strumenti annunciati per l’edizione di settembre c’è una piattaforma di matchmaking che permette ai visitatori di cercare espositori, brand e categorie merceologiche, consultare le collezioni, avviare conversazioni in chat e fissare appuntamenti prima dell’arrivo in fiera. Il sistema consente inoltre di creare un’agenda personalizzata per organizzare gli incontri durante la visita.

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La piattaforma sarà affiancata dalla Trends Buyer Guide, pensata per segnalare prodotti e categorie della stagione ai professionisti presenti. Il programma di incoming internazionale è realizzato con la collaborazione di Ice e Maeci, mentre spazi lounge e hospitality saranno riservati alla business community.

“la nuova edizione rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di evoluzione della manifestazione: più incoming, strumenti digitali per il matchmaking, servizi dedicati ai buyer, contenuti di mercato e occasioni di networking affiancano la dimensione espositiva, con l’obiettivo di rendere più efficace il rapporto tra domanda e offerta. La nostra strategia parte dall’ascolto del mercato e delle trasformazioni del retail internazionale. L’incremento dell’incoming e il rafforzamento dei servizi dedicati ai buyer accompagna una maggiore attenzione alle modalità di networking e alla qualità degli incontri professionali, con spazi lounge e hospitality dedicati alla business community”.

La dichiarazione è di Giovanna Ceolini, presidente MICAM.

Nuova area per retail, accessori e tecnologie

Il calendario della fiera comprende MICAM Next, con talk, seminari e approfondimenti su tecnologia, intelligenza artificiale, design, retail e modelli di business. Accanto a questo programma debutterà RETAIL HUB – Accessories & Technology for the Store Experience, spazio dedicato alle soluzioni per i negozi.

Nell’area saranno presenti aziende impegnate nella cura e manutenzione delle calzature, negli accessori, nel packaging, nella calzetteria, nell’analisi dei trend e nella produzione di contenuti. L’elenco indicato comprende Alkan Boya, Amazon, BAMA Essential, Alfredo Carrea & Figli, Cocciné by Dakoma, Ecoshopper, Livetrend, Marcoliani, Prestige, Profoto, Tradigo Giovanni Srl e Zeneri.

Spazio anche ai nuovi designer attraverso Emerging Designers, progetto avviato nel 2018 con Honegger. Sono dodici i brand internazionali selezionati: Éeclat, En Talons, Joel Wijangco, Maliko, Moon2gether, Nalebe, Paidal, Raphia, Stefano Mugnai, Te Dreamers Club, Tenconi e Wud. I partecipanti avranno un’area espositiva dedicata e prenderanno parte a un seminario e a una sfilata nell’ambito di MICAM Next. La giuria è presieduta da Ernesto Esposito.

Startup, formazione e filiera circolare

Nel programma Italian Start Up, promosso da ITA e MAECI, saranno presenti Hooded MYV, SANGI Observatory e Vaultik. Le realtà selezionate operano, rispettivamente, nel performance-wear, nell’archivio digitale per il design calzaturiero con ricerca e intelligenza artificiale, e nella tracciabilità e gestione digitale del ciclo di vita dei prodotti.

Assocalzaturifici presenterà inoltre a MICAM la partnership con Retex.Green, consorzio per l’economia circolare del sistema moda promosso da Confindustria Moda. L’iniziativa riguarda il supporto alle imprese calzaturiere sui temi del fine vita dei prodotti e della Responsabilità Estesa del Produttore.

Al Padiglione 5, il progetto M&M – The Academy Hub, condiviso da MICAM Milano e MIPEL, proporrà dimostrazioni sulle lavorazioni di calzatura e pelletteria curate dai professionisti di ARSUTORIA. Saranno mostrati un luggage tag personalizzabile, una sneaker e una borsa destinati agli studenti delle scuole in visita. Tornano anche gli appuntamenti Drinks & Deals e le presentazioni M&M – The SS2027 Highlights, curate da Studio Mattori.

La manifestazione rientra infine nel percorso Fashion Link Milano, che collega MICAM Milano, MIPEL, Milano Fashion & Jewels, TheOneMilano e SIMAC Tanning Tech. Il progetto punta a coordinare l’offerta delle cinque manifestazioni per buyer e operatori internazionali, dopo la conferenza The Buyer Journey svolta l’8 settembre all’ADI Design Museum di Milano.

FAQ

Quando si svolge MICAM Milano?

La manifestazione è in programma dal 13 al 15 settembre presso Fiera Milano Rho.

Quanti marchi partecipano alla 102ª edizione?

I marchi presenti sono 758: 378 italiani e 380 internazionali.

Da quanti Paesi arrivano gli espositori?

Gli espositori provengono da 29 Paesi, con Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo tra i principali mercati rappresentati.

Che cos’è RETAIL HUB?

RETAIL HUB è una nuova area espositiva dedicata ad accessori, packaging, calzetteria, cura delle calzature e tecnologie per l’esperienza in negozio.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.