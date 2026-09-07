7 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG presenta a IFA il televisore Micro RGB evo MRGB95 certificato TÜV

La notizia in sintesi LG presenta il televisore Micro RGB evo MRGB95 a IFA 2026.

Il modello utilizza tecnologia Micro RGB e processore α11 Gen3 con AI.

TÜV Rheinland ha certificato la purezza dello spettro RGB del display.

Il televisore è esposto nello stand LG, Hall 18 di Messe Berlin.

LG porta a IFA 2026 il televisore Micro RGB evo, modello MRGB95, già presentato al CES 2026. Il prodotto, destinato alla fascia premium dei grandi schermi LCD, combina la tecnologia proprietaria Micro RGB con il processore α11 Gen3 dotato di funzioni di intelligenza artificiale. L’azienda indica tra gli elementi principali del modello il controllo del colore, della luminosità e del contrasto nelle diverse aree dello schermo.

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Il TV è esposto presso lo stand LG nella Hall 18 di Messe Berlin per tutta la durata della manifestazione. La presentazione a Berlino arriva insieme alla certificazione “High Purity RGB Spectrum Display” assegnata da TÜV Rheinland ai modelli Micro RGB evo MRGB95 e Mini RGB evo MRGB9M e MRGB85.

La certificazione sullo spettro cromatico

Secondo quanto comunicato dall’ente certificatore, la valutazione riguarda la capacità del pannello di riprodurre separatamente le componenti rosse, verdi e blu dello spettro. La certificazione viene citata da LG come riscontro per la tecnologia impiegata nei propri televisori RGB.

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“La certificazione TÜV Rheinland conferma che Micro RGB evo di LG supera una valutazione rigorosa della capacità di restituire colori fisicamente e otticamente puri, senza alcuna commistione tra le lunghezze d’onda RGB ”, spiega Hüseyin Derman, Regional Sales Manager Products Europe di TÜV Rheinland, sottolineando il peso di questo riconoscimento.

Il modello MRGB95 è un LCD di grandi dimensioni. LG non comunica nel testo diffuso né le diagonali disponibili né informazioni su prezzo, data di vendita o mercati di distribuzione. L’annuncio si concentra invece sulle componenti che intervengono nell’elaborazione dell’immagine.

Processore, dimming e gestione delle immagini

Il processore α11 Gen3 con AI utilizza un Dual AI Engine che, secondo LG, analizza texture e contorni in tempo reale. La stessa piattaforma è impiegata dall’azienda nei modelli OLED di punta. Nel Micro RGB evo, il processore opera con il Precision Color Enhancer, funzione dedicata alla regolazione delle gradazioni e dei passaggi tonali dei colori primari.

La gestione della retroilluminazione è affidata a Micro Dimming Ultra, sistema che LG descrive come capace di regolare la luminosità su migliaia di zone di dimming. L’obiettivo dichiarato è mantenere leggibili sia i dettagli nelle parti scure dell’immagine sia quelli nelle aree più luminose, durante la visione di film, serie e videogiochi.

Il comunicato colloca il prodotto all’interno di una gamma RGB che comprende anche Mini RGB evo. Le informazioni diffuse non dettagliano le differenze tecniche tra i singoli modelli certificati, né specificano quali funzioni siano presenti su ciascuna versione.

La strategia della gamma RGB

“Micro RGB evo unisce la purezza cromatica della nostra tecnologia proprietaria Micro RGB all’intelligenza del processore α11 Gen3 con AI, per un’esperienza visiva su grandi schermi che non ha eguali ”, dichiara Park Hyoung-sei, presidente di LG Media Entertainment Solution Company . “ Le sue prestazioni RGB, validate da un ente indipendente, riflettono il nostro impegno a ridefinire gli standard della qualità d’immagine LCD premium. E con Mini RGB evo, che completa la nostra offerta RGB, siamo orgogliosi di rendere disponibile una gamma ancora più ampia di soluzioni ad alte prestazioni”. Offerta Amazon LG QNED evo AI MiniLED 65 Pollici, Serie QNED86B 2026 Smart TV 4K – 65QNED86B6B DYNAMIC QNED COLOR PRO: la nostra soluzione esclusiva certificata 100% Volume colore rende i colori dei tuoi contenuti incredibilmente ricchi e vivaci · PRECISION DIMMING: migliora il contrasto e la nitidezza delle immagini grazie al controllo indipendente delle zone di dimming · PROCESSORE α8 GEN3: un processore di nuova generazione 5 volte più intelligente per analizzare ciò che guardi e ricostruire i dettagli in 4K SCONTO -23% 999,00 € Prezzo consigliato: 1.299,00 € RISPARMI 300,00 € Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

LG Media Entertainment Solution Company opera nel settore dei televisori, dei prodotti audio, dei display commerciali e delle piattaforme per smart TV. Le informazioni e gli aggiornamenti aziendali sono pubblicati sulla LG Newsroom. Per il pubblico di IFA, l’esposizione del Micro RGB evo costituisce l’occasione per vedere dal vivo il modello MRGB95 dopo il debutto avvenuto al CES 2026.

FAQ

Quale TV LG è presentato a IFA 2026?

Il modello presentato è LG Micro RGB evo MRGB95, un televisore LCD premium di grandi dimensioni.

Dove è esposto LG Micro RGB evo?

Il televisore è esposto nello stand LG, Hall 18 di Messe Berlin, per tutta la durata di IFA 2026.

Quale processore utilizza Micro RGB evo?

Il modello utilizza il processore α11 Gen3 con AI, dotato di Dual AI Engine e Precision Color Enhancer.

Quale certificazione ha ricevuto il display?

TÜV Rheinland ha assegnato il marchio “High Purity RGB Spectrum Display” ai modelli MRGB95, MRGB9M e MRGB85.

Come è stato verificato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.