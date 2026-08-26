26 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/Rome Future Week annuncia oltre 400 appuntamenti diffusi a Roma

La notizia in sintesi Rome Future Week 2026 si terrà a Roma dal 21 al 27 settembre

Sono previsti oltre 400 appuntamenti diffusi in città

Oltre 150 giovani hanno presentato candidatura come volontari

Il programma completo sarà annunciato entro la fine di agosto

Rome Future Week tornerà a Roma dal 21 al 27 settembre 2026 con oltre 400 appuntamenti previsti in diversi luoghi della città. La quarta edizione della manifestazione sarà dedicata al tema “Materia Prima. L’alchimia dell’immateriale” e includerà iniziative su lavoro, audiovisivo, formazione e innovazione. Il programma completo, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sarà presentato entro la fine di agosto.

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L’edizione 2026 arriva dopo i 75 mila partecipanti indicati per il 2025. Tra gli elementi già definiti c’è il coinvolgimento di giovani volontari: sono oltre 150 le candidature raccolte finora. Per chi parteciperà è previsto un percorso dedicato prima e durante la settimana della manifestazione.

«La risposta della città è la prima notizia di questa edizione. Il futuro si costruisce con chi sceglie di esserci», sottolinea Michele Franzese, fondatore di Rome Future Week®.

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Il tema del lavoro sarà presente trasversalmente nel calendario, con appuntamenti rivolti all’incontro tra aziende e persone in cerca di opportunità professionali. Gli organizzatori indicano che alcuni momenti del programma saranno dedicati in modo specifico a questo argomento, senza fornire per ora ulteriori dettagli sulle singole iniziative.

Corti Futuri e la collaborazione con Rai Cinema

Tra i progetti annunciati figura il ritorno di Corti Futuri, contest dedicato ai nuovi linguaggi audiovisivi. L’iniziativa sarà ospitata all’interno di FRAME, hub dedicato al cinema e all’audiovisivo, e coinvolgerà Rai Cinema, Lazio Film Commission e Regione Lazio.

Il contest è rivolto a giovani autori e videomaker chiamati a raccontare Roma e le sue prospettive future attraverso il linguaggio del cortometraggio. Il lavoro vincitore, secondo l’organizzazione, potrà arrivare sui canali di Rai Cinema. Il comunicato non specifica criteri di selezione, scadenze o modalità di partecipazione.

La manifestazione ha inoltre comunicato una serie di collaborazioni per l’edizione in programma: Confcommercio Roma, NextChem, IUL, INDIRE, DeepBlue, Banca d’Italia, Training Academy e FiberCop. Le realtà coinvolte dovrebbero contribuire alla costruzione di contenuti e appuntamenti inseriti nel calendario della settimana.

La scelta di distribuire gli eventi in più zone della Capitale viene confermata anche per il 2026. Tra i territori indicati come centrali c’è il quartiere Ostiense, dove ROAD – Rome Advanced District sarà main partner dell’edizione. L’area, segnata dalla presenza del Gazometro e da strutture di archeologia industriale, ospiterà parte delle attività previste.

Il programma atteso entro agosto

Rome Future Week è ideata, organizzata e promossa da SCAI Comunicazione Società Benefit. L’organizzazione presenta l’iniziativa come una manifestazione aperta e diffusa sul territorio cittadino. Le informazioni su sedi, orari e singoli appuntamenti saranno rese note con la pubblicazione del programma completo prevista a fine agosto.

Con meno di un mese all’avvio della settimana, i dati diffusi riguardano quindi soprattutto le candidature volontarie, il numero di appuntamenti annunciati e le partnership già comunicate. Le iniziative dedicate al lavoro, il calendario audiovisivo e gli eventi nei quartieri saranno definiti nel dettaglio nei prossimi aggiornamenti dell’organizzazione.

FAQ

Quando si svolge Rome Future Week 2026?

Si svolgerà a Roma dal 21 al 27 settembre 2026, secondo il calendario comunicato dagli organizzatori.

Quanti eventi sono previsti a Roma?

Sono previsti oltre 400 appuntamenti diffusi in tutta la città durante la quarta edizione della manifestazione.

Quanti volontari hanno aderito finora?

Hanno presentato candidatura oltre 150 giovani volontari per l’edizione in programma nel settembre 2026.

Che cos’è il contest Corti Futuri?

È un contest per giovani autori e videomaker dedicato ai linguaggi audiovisivi, inserito nell’hub FRAME e realizzato con Rai Cinema.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.