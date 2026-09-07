7 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG e Marriott lanciano test cloud per hotel con Smart TV

La notizia in sintesi LG e Marriott firmano un memorandum per una piattaforma alberghiera basata su cloud e Smart TV.

Il progetto pilota coinvolgerà 40 strutture Marriott negli Stati Uniti e in Canada.

La piattaforma integrerà intrattenimento, servizi in camera e gestione centralizzata dei dispositivi.

Il sistema supporterà oltre 40 applicazioni OTT e più di 250 canali.

LG Electronics e Marriott International hanno siglato un memorandum d’intesa per sviluppare una piattaforma tecnologica destinata alle camere d’albergo. L’accordo, formalizzato nella sede centrale Marriott di Bethesda, in Maryland, prevede l’integrazione tra Smart Hotel TV, servizi cloud e strumenti di gestione dei dispositivi.

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La sperimentazione iniziale sarà avviata in 40 hotel Marriott negli Stati Uniti e in Canada. In seguito, le due aziende valuteranno l’estensione del progetto ad altre strutture aderenti al portafoglio internazionale del gruppo alberghiero.

L’obiettivo dichiarato è concentrare sul televisore in camera non solo la fruizione dei contenuti video, ma anche l’accesso a servizi alberghieri e ad alcune funzioni della stanza. Marriott sta definendo le caratteristiche della piattaforma sulla base delle esigenze degli ospiti, dell’operatività delle strutture e dell’integrazione con i sistemi aziendali. LG partecipa alla progettazione, alla gestione dei dispositivi e al supporto tecnico.

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Tv in camera e servizi in un unico sistema

La piattaforma dovrebbe consentire agli hotel aderenti di autenticare e amministrare centralmente gli Smart TV professionali LG e i set-top box installati nelle strutture. Secondo quanto indicato nel comunicato, questo modello può ridurre il ricorso alle infrastrutture locali tradizionalmente utilizzate per distribuire contenuti video nelle camere.

Il sistema riunirà contenuti televisivi, servizi dell’hotel e funzioni della camera in un’unica interfaccia. L’infrastruttura è progettata inoltre per supportare futuri sviluppi legati alle camere intelligenti, attraverso l’integrazione fra le tecnologie di connettività di LG e i sistemi Marriott.

Per gli ospiti, la componente di intrattenimento includerà canali televisivi tradizionali, piattaforme di streaming e canali FAST, cioè servizi televisivi gratuiti sostenuti dalla pubblicità. La dotazione prevista comprende oltre 40 applicazioni OTT e più di 250 canali.

Il progetto contempla anche strumenti di advertising personalizzato attraverso LG Channels e tecnologie di inserimento dinamico della pubblicità lato client. Il comunicato non specifica quali dati saranno utilizzati per personalizzare le inserzioni né come saranno configurate tali funzioni nelle singole strutture.

Monitoraggio centralizzato per le strutture

Oltre alle funzioni rivolte agli ospiti, l’accordo riguarda la gestione operativa degli apparati presenti nelle camere. I team Marriott potranno controllare in tempo reale stato e prestazioni dei dispositivi su più livelli: singola camera, singolo hotel, marchio oppure insieme delle strutture del gruppo.

La centralizzazione permetterebbe di individuare anomalie tecniche, aggiornare contenuti e applicazioni e avere una visione unificata delle apparecchiature distribuite nella rete alberghiera. Il modello punta quindi a trasferire sul cloud parte delle attività di controllo e manutenzione oggi svolte localmente nelle singole strutture.

LG, azienda attiva nei televisori professionali per hotel, nelle piattaforme cloud e nei sistemi di gestione dei dispositivi, collaborava già con Marriott. Il nuovo memorandum amplia questa relazione con un progetto che riguarda sia l’esperienza digitale nelle camere sia i processi tecnici delle strutture.

Possibile estensione agli spazi comuni

Dopo la fase pilota in Nord America, Marriott e LG intendono valutare ulteriori applicazioni della piattaforma nelle aree comuni e negli spazi condivisi degli hotel. L’ipotesi è estendere le funzionalità digitali connesse e la gestione centralizzata oltre le camere.

Per ora, il perimetro operativo indicato dalle aziende riguarda il programma sperimentale in 40 strutture. L’eventuale diffusione nel resto del portafoglio Marriott dipenderà dagli sviluppi successivi della collaborazione e dalle adesioni degli hotel interessati.

FAQ

Dove partirà il progetto pilota?

Il programma iniziale coinvolgerà 40 strutture Marriott situate negli Stati Uniti e in Canada.

Quali contenuti offrirà la piattaforma?

Il sistema supporterà canali televisivi tradizionali, streaming, canali FAST, oltre 40 applicazioni OTT e più di 250 canali.

Chi gestirà i dispositivi nelle camere?

LG curerà co-progettazione, gestione dei dispositivi e supporto tecnico, mentre Marriott definirà la piattaforma in base alle esigenze operative e degli ospiti.

Cosa potranno monitorare gli hotel?

I team operativi potranno verificare stato e prestazioni dei dispositivi per camera, hotel, marchio o intero portafoglio Marriott.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da LG Electronics, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.