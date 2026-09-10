10 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Salone dei Pagamenti e Fintech District insieme per l’edizione 2026
La notizia in sintesi
- Il Salone dei Pagamenti collaborerà con Fintech District per l’edizione 2026.
- L’evento si terrà dal 24 al 26 novembre.
- La partnership coinvolgerà aziende, community e hub internazionali.
- La prima iniziativa congiunta si è svolta a Money20/20 Europe.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Il Salone dei Pagamenti e Fintech District hanno avviato una collaborazione per ampliare la presenza internazionale dell’evento dedicato ai pagamenti e ai servizi finanziari. L’intesa riguarderà l’edizione 2026 del Salone, in programma dal 24 al 26 novembre, e punta a mettere in relazione operatori finanziari, imprese, startup, investitori e realtà tecnologiche italiane ed estere.
Fintech District, community che riunisce oltre 300 aziende dell’ecosistema fintech e techfin, contribuirà in particolare allo sviluppo di “Stay Fintech, Stay Tech”, l’area del Salone dedicata alle tecnologie finanziarie e alle loro applicazioni nei servizi bancari e nei processi aziendali.
Focus sull’area fintech e techfin
Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni, l’area “Stay Fintech, Stay Tech” ospiterà momenti di confronto tra aziende innovative, istituzioni finanziarie, corporate e investitori. La collaborazione con Fintech District dovrà favorire il coinvolgimento di imprese e community internazionali, oltre alla produzione di contenuti sull’innovazione nei servizi finanziari.
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Tra gli obiettivi indicati figurano anche l’incontro tra partecipanti, lo sviluppo di relazioni commerciali e l’accesso al mercato italiano per operatori esteri. L’iniziativa si inserisce nel programma del Salone dedicato alla trasformazione digitale, all’open finance e ai nuovi modelli di sviluppo delle imprese, anche attraverso il collegamento con l’Agorà del Futuro.
Gianluca Tiani, Responsabile della Divisione Strategia, Innovazione e Internazionale di ABI e Direttore Generale ABIServizi, ha commentato:
“L’innovazione nei pagamenti e nei servizi finanziari richiede sempre più contaminazione tra mondi diversi, capacità di costruire connessioni e apertura internazionale. In questa direzione si inserisce il percorso avviato con Fintech District, che contribuisce a rafforzare il Salone dei Pagamenti come spazio di confronto tra banche, fintech, imprese, investitori e nuove realtà dell’innovazione”.
Un primo appuntamento ad Amsterdam
La collaborazione ha già avuto una prima applicazione durante Money20/20 Europe, evento dedicato al fintech e all’innovazione finanziaria svolto ad Amsterdam dal 2 al 4 giugno. Il Salone dei Pagamenti e Fintech District hanno partecipato insieme al Padiglione Italia di ICE-Agenzia, con attività rivolte alla promozione dell’ecosistema italiano e alla creazione di contatti con aziende e operatori internazionali.
Fintech District è nato nel 2017, fa parte di Fabrick e ha sede a Milano. La sua attività consiste nel collegare aziende fintech e techfin, istituzioni finanziarie, investitori, professionisti e imprese, anche attraverso rapporti con hub dell’innovazione di altri Paesi.
Clelia Tosi, Head of Fintech District, ha commentato:
“Questa collaborazione valorizza la capacità di Fintech District di mettere in relazione il mercato italiano con aziende, community e hub internazionali. Portare il nostro network all’interno del Salone dei Pagamenti significa contribuire ad attrarre nuove realtà, facilitare l’accesso all’ecosistema italiano e generare opportunità concrete di collaborazione tra operatori italiani ed esteri”.
Il programma verso novembre
Il Salone dei Pagamenti è un’iniziativa ideata nel 2016 da ABI e ABIServizi. Con l’accordo annunciato, l’edizione di novembre estenderà il proprio lavoro di connessione tra il settore bancario, le tecnologie finanziarie e le imprese, dando maggiore spazio alla partecipazione di soggetti attivi fuori dall’Italia.
I dettagli su aziende coinvolte, programma degli incontri e modalità di partecipazione non sono indicati nel comunicato. L’intesa definisce però il ruolo di Fintech District come soggetto incaricato di facilitare il coinvolgimento di network, imprese e innovation hub italiani e internazionali nell’ambito del Salone.
FAQ
Quando si terrà il Salone dei Pagamenti 2026?
L’edizione 2026 è in programma dal 24 al 26 novembre.
Quale area del Salone riguarda la collaborazione?
“Stay Fintech, Stay Tech” sarà l’area dedicata a soluzioni fintech e techfin applicate ai servizi finanziari e ai processi di business.
Quante aziende riunisce Fintech District?
La community conta oltre 300 aziende dell’ecosistema fintech, techfin e corporate.
Dove si è svolta la prima iniziativa congiunta?
Money20/20 Europe ad Amsterdam, dal 2 al 4 giugno, ha ospitato la partecipazione congiunta nel Padiglione Italia di ICE-Agenzia.
Su quale fonte si basa questo articolo?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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