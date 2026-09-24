24 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/ECOdolomitesGT, sulle Dolomiti la sfida delle auto elettriche

La notizia in sintesi L’ECOdolomitesGT si svolgerà sulle Dolomiti dal 16 al 18 ottobre 2026.

La gara è valida per FIA ecoRally Cup e Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport.

Le iscrizioni restano aperte fino alle 13 del 29 settembre.

Partenza e arrivo sono previsti a Primiero San Martino di Castrozza.

L’ECOdolomitesGT, gara di regolarità e consumo riservata alle auto elettriche omologate per la circolazione stradale, si terrà sulle Dolomiti dal 16 al 18 ottobre 2026. La manifestazione avrà base a Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, e sarà valida sia per l’International FIA ecoRally Cup sia per il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13 di martedì 29 settembre. Il regolamento e le informazioni operative sono disponibili sul sito dell’ECOdolomitesGT, mentre il comunicato in italiano e la versione inglese sono stati messi a disposizione dagli organizzatori.

L’evento è organizzato dall’Automobile Club Trento con RaceBioConcept – BioDrive Academy, realtà di GeneralBioConcept PLUS Srl, e con il supporto di ECOmove & LETSmove. Il percorso attraverserà località del Trentino e del Veneto, tra cui Predazzo, Moena e Agordo, oltre alle aree di Primiero, San Martino di Castrozza, Vanoi e Mis.

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La prova italiana chiuderà il calendario internazionale FIA, composto da undici competizioni ospitate nel 2026 in Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo, Slovenia, Islanda, Lituania, Lettonia, Gran Bretagna, Cina e Italia. Sulle Dolomiti verranno quindi assegnati i risultati conclusivi della serie.

Requisiti per equipaggi e vetture

Possono partecipare equipaggi di due persone, muniti di patente e di licenza di regolarità ACI-Sport o FIA. Secondo gli organizzatori, la licenza può essere richiesta anche al momento dell’iscrizione, presentando un certificato medico in corso di validità per attività sportiva non agonistica.

Le auto ammesse devono essere elettriche, omologate per l’uso su strada e costruite dopo il 1° gennaio 2020. La documentazione della gara è consultabile anche nella scheda informativa italiana e nel documento in inglese diffusi dall’ufficio stampa.

Fiorenzo Dalmeri, presidente di ACI Trento, collega l’iniziativa alle attività dell’ente nel campo della mobilità sostenibile.

“L’Automobile Club d’Italia è sempre più orientato a diventare un ente dedicato alla mobilità in generale, e alla mobilità sostenibile in particolare – dichiara Fiorenzo Dalmeri, presidente di ACI Trento -. Ecco perché un’iniziativa come l’ECOdolomitesGT continua ad attirare l’attenzione dell’Automobile Club di Trento che, anche per il 2026, ne sarà organizzatore diretto, in staff con gli organizzatori storici: un’iniziativa che si conferma sempre più punto di riferimento del settore, a livello locale, nazionale e internazionale. Qualunque sia la forma in cui questo progetto evolverà, l’ECOdolomitesGT continuerà a ispirare nuove iniziative per la mobilità sostenibile che ACI Trento intende sostenere con lo stesso partenariato, nonché forte di questa importante esperienza, anche in futuro.”

Percorso, consumo e ricariche

Il tracciato sarà suddiviso in quattro settori e tre tappe, per circa 530 chilometri complessivi. Gli organizzatori indicano una distanza massima di circa 260 chilometri tra una ricarica e l’altra e una ventina di prove di regolarità e consumo, per circa 320 chilometri.

Le prove misureranno il rispetto delle medie previste dal regolamento al decimo di secondo e il consumo energetico attraverso telemetrie rilevate al decimo di percentuale sullo stato di carica. Il calcolo considera anche il ciclo WLTP delle vetture iscritte.

Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato organizzatore e team leader del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy, descrive così i parametri tecnici della partecipazione:

“Per partecipare all’ECOdolomitesGT 2026, basta avere una vettura elettrica ‘road legal’ costruita dopo il 01.01.2020 capace di percorrere con un certo margine di sicurezza almeno 300 km di guida in montagna, senza necessità di ricariche intermedie. Si prevedono 4 settori, divisi in tre tappe di circa 530 chilometri totali, con un massimo di circa 260 chilometri tra una ricarica e l’altra per le auto elettriche. Una ventina le prove speciali ‘Regularity & ConsumptionStages’ per un totale di circa 320 chilometri durante le quali i driver dovranno cimentarsi per mantenere specifiche medie imposte dai regolamenti, rilevate al decimo di secondo. Dovranno inoltre impegnarsi a consumare il meno possibile, secondo telemetrie eseguite al decimo di percentuale sullo “State Of Charge”, con una specifica formula che prende in considerazione anche il ciclo di omologazione dei consumi WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) di ciascuna vettura iscritta in gara, per far sì che gli equipaggi giochino una gara alla pari, a prescindere dalla vettura con cui gareggiano.”

Le ricariche saranno effettuate all’EDGT Charge-Park di Fiera di Primiero, in via Fiume, di fronte al municipio. L’impianto sarà alimentato, secondo quanto comunicato, con energia elettrica da fonte rinnovabile fornita da Primiero Energia.

Una galleria della precedente edizione è disponibile online. Il materiale fotografico diffuso comprende inoltre una raccolta di immagini dell’evento e ulteriori fotografie.

Il video della scorsa edizione ripercorre alcune fasi della competizione.

Tra i materiali messi a disposizione figurano anche contenuti video e fotografici, una seconda selezione di immagini e una documentazione visiva aggiuntiva.

Orari della gara e classifiche

Le verifiche amministrative e tecniche sono in programma venerdì 16 ottobre dalle 9 alle 13, al Charge-Park di Primiero San Martino di Castrozza. La prima vettura partirà alle 16. La tappa serale prevede circa 150 chilometri.

Sabato la competizione proseguirà su un percorso di poco superiore ai 250 chilometri. Domenica mattina gli equipaggi affronteranno altri 120 chilometri circa; il primo arrivo è previsto dalle 12 nel centro di Fiera di Primiero.

Le classifiche, curate dal direttore di gara Stefano Torcellan, saranno pubblicate alle 14.30 di domenica 18 ottobre sul portale della manifestazione. La premiazione seguirà alle 15.30 nella Sala Conferenze del Palazzo delle Miniere.

I trofei saranno realizzati dallo scultore Renzo Zeni con legno proveniente da alberi indeboliti dalla tempesta Vaia del 2018 e successivamente colpiti dal bostrico. Gli organizzatori collegano questa scelta alle conseguenze locali del cambiamento climatico.

Il programma completo può essere consultato anche sulla pagina di riferimento dell’ECOdolomitesGT, sul sito informativo degli organizzatori e nella pagina dedicata ai partecipanti internazionali.

Ulteriori risorse diffuse comprendono il calendario online, la pagina dell’organizzazione e le informazioni aggiornate sulla gara.

Restano disponibili anche altre immagini diffuse, una raccolta fotografica e altri materiali visivi.

La documentazione allegata comprende infine una galleria aggiuntiva, ulteriori file fotografici, una selezione di contenuti e la pagina di distribuzione dei materiali.

FAQ

Quando si svolge l’ECOdolomitesGT 2026?

La gara è in programma dal 16 al 18 ottobre 2026 sulle Dolomiti, con partenza e arrivo a Primiero San Martino di Castrozza.

Fino a quando è possibile iscriversi?

Le iscrizioni restano aperte fino alle ore 13 di martedì 29 settembre.

Quali auto possono partecipare alla gara?

Possono partecipare vetture elettriche omologate per la circolazione stradale e costruite dopo il 1° gennaio 2020.

Dove saranno ricaricate le vetture?

Le ricariche avverranno all’EDGT Charge-Park di Fiera di Primiero, in via Fiume, con energia da fonte rinnovabile fornita da Primiero Energia.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.