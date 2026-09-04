4 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG presenta sette elettrodomestici, incluso l’asciugacapelli AirDew

La notizia in sintesi LG presenta sette nuovi elettrodomestici in occasione di IFA 2026.

La gamma comprende frigoriferi, soluzioni per il bucato, lavastoviglie, asciugacapelli e cappa.

Tra le funzioni dichiarate figurano intelligenza artificiale, risparmio energetico e design compatto.

Debutta AirDew, il primo asciugacapelli sviluppato da LG.

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LG Electronics ha annunciato sette nuovi prodotti per la casa in occasione di IFA 2026: due frigoriferi, una lavatrice con asciugatrice abbinata, una WashTower compatta, una lavastoviglie, l’asciugacapelli AirDew e una cappa downdraft. L’azienda punta su funzioni basate sull’intelligenza artificiale, classi energetiche elevate e soluzioni pensate per cucine e abitazioni con spazi limitati.

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Le novità riguardano soprattutto la gestione della conservazione degli alimenti, del bucato e delle stoviglie. LG indica inoltre sistemi di controllo senza contatto e componenti progettati per adattare automaticamente i cicli alle condizioni d’uso rilevate dai sensori.

Frigoriferi con display e gestione automatica della temperatura

Tra i prodotti presentati figura un frigorifero LG SIGNATURE dotato di intelligenza artificiale conversazionale basata su LLM. Il modello consente interazioni vocali e fornisce suggerimenti, compresi quelli relativi alla conservazione degli alimenti. Integra un display LCD da 6,8 pollici e la funzione AI Fresh, che monitora le variazioni di temperatura legate alle abitudini dell’utente.

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Secondo quanto comunicato dall’azienda, AI Fresh può pre-raffreddare il vano interno fino a due ore prima di un periodo di utilizzo più intenso. Il frigorifero rientra nella strategia AI Home del gruppo, illustrata anche attraverso il sito LG Newsroom.

Il secondo modello è il French Door della serie Fit & Max, progettato con configurazione Zero Clearance per essere installato a filo con i mobili della cucina. Anche questo apparecchio adotta uno schermo LCD da 6,8 pollici. Il cassetto Full Convert può funzionare come vano refrigerato o congelatore, mentre Dual FRESHConverter+ permette impostazioni di temperatura differenziate per più comparti.

Il frigorifero Fit & Max ha ricevuto gli iF Design Award 2026 e i Red Dot Design Award 2026. A IFA viene mostrato in un’area interattiva dedicata alle diverse modalità di conservazione.

Bucato: lavatrice, asciugatrice e WashTower compatta

LG ha presentato una lavatrice che, secondo i dati diffusi dall’azienda, consuma fino al 70% di energia in meno rispetto al limite richiesto per la classe energetica A. Il prodotto è affiancato da una nuova asciugatrice in classe A.

La lavatrice utilizza un motore Direct Drive, mentre l’asciugatrice adotta una pompa di calore Dual Inverter. TÜV Rheinland ha certificato per il motore Direct Drive una durata operativa fino a 30 anni. Le funzioni AI Wash e AI Dry rilevano il tipo di tessuto e regolano i cicli di lavaggio e asciugatura.

La nuova LG WashTower misura 63,5 centimetri e riunisce lavatrice e asciugatrice in una struttura compatta. L’azienda dichiara che la gamma WashTower ha superato 3,2 milioni di unità vendute nel mondo. Il nuovo modello impiega la tecnologia Inverter Direct Drive™ in entrambi gli apparecchi.

Lavastoviglie, asciugacapelli e cappa

La lavastoviglie Fit & Max propone il programma 1-Hour Wash & Dry, indicato per completare lavaggio e asciugatura in 60 minuti. Il sistema QuadWash™ Pro usa microbolle per favorire la rimozione dei residui, mentre Hybrid Air Dry è destinato a migliorare la circolazione dell’aria durante l’asciugatura.

Il sensore digitale AI SenseClean™ rileva il livello di sporco e modifica temperatura dell’acqua, durata del ciclo e quantità di detergente. LG afferma che i modelli principali della gamma, sia premium sia di largo consumo, raggiungono la classe energetica A.

AirDew è invece il primo asciugacapelli sviluppato da LG. Usa la tecnologia Triple Airfluidics™ per produrre un flusso d’aria multidimensionale e dispone del controllo della temperatura e dell’effetto spazzola AirGlide. Tra gli accessori e gli elementi di progettazione figurano il connettore Rotating Plug™, ugelli magnetici, una base compatta e una custodia utilizzabile anche come supporto.

Completa la serie la cappa Downdraft LG SIGNATURE, che aspira fumi e odori all’altezza del piano cottura. Un sensore di movimento permette di regolare l’aspirazione senza contatto. Il prodotto è pensato anche per cucine open space, con un frontale in vetro e un sistema di ventilazione integrato nel piano.

FAQ

Quali prodotti LG presenta a IFA 2026?

Sette novità: due frigoriferi, lavatrice e asciugatrice, WashTower, lavastoviglie, asciugacapelli AirDew e cappa Downdraft LG SIGNATURE.

Quanto consuma la nuova lavatrice LG?

Fino al 70% in meno rispetto al limite richiesto per ottenere la classe energetica A, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

Quanto dura il programma rapido della lavastoviglie?

Il programma 1-Hour Wash & Dry è progettato per completare lavaggio e asciugatura delle stoviglie in 60 minuti.

Qual è la larghezza della nuova WashTower?

La nuova WashTower compatta presentata da LG misura 63,5 centimetri ed è progettata per configurazioni abitative europee.

Su quale fonte si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da LG, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.