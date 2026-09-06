6 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Dreame conquista due IFA Innovation Award per i robot Aqua20 e X60

La notizia in sintesi Dreame ha ricevuto due IFA Innovation Award 2026 a Berlino

Premiati i robot Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete e X60 Pro Ultra Complete

Aqua20 utilizza vapore a 180°C e un rullo estensibile fino a 8 cm

X60 Pro Ultra Complete dichiara 42.000 Pa di aspirazione

Offerta Amazon Offerta a tempo i Offerta valida fino a esaurimento scorte. Alla promozione mancano 7 giorni. dreame X60 Pro Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Aspiraz. 42.000 Pa Raggiunge e pulisce più a fondo i bordi: Pulisce più a fondo lungo pareti, battiscopa, nicchie dei mobili, gambe delle sedie e angoli stretti, nei punti che gli altri robot aspirapolvere potrebbero non raggiungere. La tecnologia UltraExtend a due bracci estende la spazzola laterale fino a 12 cm e il mocio fino a 18 cm, per una copertura di bordi e angoli certificata al 100% da TÜV SÜD · Sale su soglie di 10 cm con facilità: Si sposta agevolmente da una stanza all’altra senza rimanere bloccato su soglie, bordi di tappeti o pavimenti irregolari. Grazie alla tecnologia di superamento ostacoli ProLeap e al telaio sollevato a tre ruote, X60 Pro Ultra Complete supera soglie doppie fino a 10 cm e gradini singoli fino a 5,2 cm · Vede, evita ed esegue una pulizia localizzata in modo più intelligente: Riconosce gli ostacoli quotidiani, li evita in tempo reale e individua le macchie di liquidi nascoste per una pulizia più completa. Il sistema AI OmniSight 3.0 identifica 320+ tipi di oggetti in 0,1 s, mentre la luce proattiva aiuta ad attivare la modalità solo lavaggio e a ripetere il lavaggio in caso di macchie ostinate SCONTO -20% 1.199,00 € Prezzo consigliato: 1.499,00 € RISPARMI 300,00 € ⏳ Alla promozione mancano 7 giorni Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Dreame ha ottenuto due IFA Innovation Award 2026 durante la fiera di Berlino. I riconoscimenti riguardano due robot aspirapolvere dell’azienda: Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, premiato nella categoria Smart Home, e X60 Pro Ultra Complete, vincitore nella categoria Home Appliances.

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I premi sono stati assegnati nell’ambito di IFA 2026, manifestazione dedicata all’elettronica di consumo e agli elettrodomestici. Dreame ha partecipato all’evento con due spazi espositivi nei padiglioni 7.1a e 7.1b, presentando prodotti per la pulizia domestica e altre categorie del proprio catalogo.

Le caratteristiche del modello Aqua20

L’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete è il modello di punta indicato dall’azienda tra i robot dotati di rullo per il lavaggio dei pavimenti. Il dispositivo combina aspirazione, lavaggio e trattamento a vapore, con un generatore interno che raggiunge una temperatura di 180°C.

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Secondo le informazioni diffuse da Dreame, il vapore viene distribuito attraverso quattro ugelli ed è affiancato da un sistema di lavaggio continuo con acqua pulita. Il rullo esercita una pressione dichiarata di 18N e ruota fino a 300 giri al minuto. L’azienda attribuisce al sistema un tasso di abbattimento dei batteri del 99,999%.

Tra gli elementi distintivi figura il rullo laterale estensibile fino a 8 centimetri. La misura è indicata come doppia rispetto a quella del precedente Aqua10 Ultra Roller Complete e mira a raggiungere in modo più diretto i bordi delle stanze e gli angoli.

Il riconoscimento nella categoria Smart Home riguarda quindi un prodotto che punta soprattutto sul trattamento delle superfici dure e sulla copertura delle aree vicine a pareti e mobili. Non sono stati comunicati nel materiale diffuso prezzo, data di commercializzazione o disponibilità nei singoli mercati.

Il premio per X60 Pro Ultra Complete

L’altro riconoscimento è andato a X60 Pro Ultra Complete, robot aspirapolvere lanciato sul mercato a maggio 2026. Il modello ha ricevuto l’IFA Innovation Award nella categoria Home Appliances.

Il prodotto integra un braccio robotico a doppio snodo sviluppato da Dreame. Il sistema consente al mocio circolare di estendersi fino a 18 centimetri e alla spazzola laterale fino a 12 centimetri. L’obiettivo dichiarato è ridurre le parti di pavimento che possono rimanere non trattate lungo battiscopa, angoli, gambe delle sedie e sotto i mobili.

Per l’aspirazione, Dreame indica una potenza di 42.000 Pa. Il comunicato non riporta comparazioni con altri prodotti, né risultati di test indipendenti relativi alle prestazioni di pulizia o alla copertura effettiva degli spazi domestici.

I due premi portano l’attenzione sui robot per la pulizia della casa, segmento centrale dell’offerta di Dreame. Fondata nel 2017, l’azienda produce anche aspirapolvere Wet&Dry, modelli a batteria, tagliaerba, robot lavavetri, umidificatori e dispositivi per lo styling dei capelli.

Alla fiera berlinese il marchio ha esposto, oltre ai due robot premiati, tagliaerba autonomi, prodotti per la cura dei capelli, umidificatori e robot lavavetri. IFA 2026 ha così rappresentato per l’azienda un’occasione per mostrare l’ampliamento del catalogo oltre i tradizionali aspirapolvere robot.

FAQ

Quali prodotti hanno vinto gli IFA Innovation Award 2026?

Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ha vinto nella categoria Smart Home, mentre X60 Pro Ultra Complete è stato premiato nella categoria Home Appliances.

Che temperatura raggiunge Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete?

Il generatore di vapore interno raggiunge 180°C e distribuisce il vapore attraverso quattro ugelli, secondo quanto comunicato da Dreame.

Quanto si estende il rullo di Aqua20?

Il rullo può estendersi lateralmente fino a 8 centimetri, una misura indicata come doppia rispetto al precedente Aqua10 Ultra Roller Complete.

Qual è la potenza di aspirazione di X60 Pro Ultra Complete?

Dreame dichiara una potenza di aspirazione pari a 42.000 Pa per X60 Pro Ultra Complete.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.