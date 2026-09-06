6 Settembre 2026/Home/INTERNET/Dreame conquista due IFA Innovation Award per i robot Aqua20 e X60
La notizia in sintesi
- Dreame ha ricevuto due IFA Innovation Award 2026 a Berlino
- Premiati i robot Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete e X60 Pro Ultra Complete
- Aqua20 utilizza vapore a 180°C e un rullo estensibile fino a 8 cm
- X60 Pro Ultra Complete dichiara 42.000 Pa di aspirazione
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Dreame ha ottenuto due IFA Innovation Award 2026 durante la fiera di Berlino. I riconoscimenti riguardano due robot aspirapolvere dell’azienda: Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, premiato nella categoria Smart Home, e X60 Pro Ultra Complete, vincitore nella categoria Home Appliances.
I premi sono stati assegnati nell’ambito di IFA 2026, manifestazione dedicata all’elettronica di consumo e agli elettrodomestici. Dreame ha partecipato all’evento con due spazi espositivi nei padiglioni 7.1a e 7.1b, presentando prodotti per la pulizia domestica e altre categorie del proprio catalogo.
Le caratteristiche del modello Aqua20
L’Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete è il modello di punta indicato dall’azienda tra i robot dotati di rullo per il lavaggio dei pavimenti. Il dispositivo combina aspirazione, lavaggio e trattamento a vapore, con un generatore interno che raggiunge una temperatura di 180°C.
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Secondo le informazioni diffuse da Dreame, il vapore viene distribuito attraverso quattro ugelli ed è affiancato da un sistema di lavaggio continuo con acqua pulita. Il rullo esercita una pressione dichiarata di 18N e ruota fino a 300 giri al minuto. L’azienda attribuisce al sistema un tasso di abbattimento dei batteri del 99,999%.
Tra gli elementi distintivi figura il rullo laterale estensibile fino a 8 centimetri. La misura è indicata come doppia rispetto a quella del precedente Aqua10 Ultra Roller Complete e mira a raggiungere in modo più diretto i bordi delle stanze e gli angoli.
Il riconoscimento nella categoria Smart Home riguarda quindi un prodotto che punta soprattutto sul trattamento delle superfici dure e sulla copertura delle aree vicine a pareti e mobili. Non sono stati comunicati nel materiale diffuso prezzo, data di commercializzazione o disponibilità nei singoli mercati.
Il premio per X60 Pro Ultra Complete
L’altro riconoscimento è andato a X60 Pro Ultra Complete, robot aspirapolvere lanciato sul mercato a maggio 2026. Il modello ha ricevuto l’IFA Innovation Award nella categoria Home Appliances.
Il prodotto integra un braccio robotico a doppio snodo sviluppato da Dreame. Il sistema consente al mocio circolare di estendersi fino a 18 centimetri e alla spazzola laterale fino a 12 centimetri. L’obiettivo dichiarato è ridurre le parti di pavimento che possono rimanere non trattate lungo battiscopa, angoli, gambe delle sedie e sotto i mobili.
Per l’aspirazione, Dreame indica una potenza di 42.000 Pa. Il comunicato non riporta comparazioni con altri prodotti, né risultati di test indipendenti relativi alle prestazioni di pulizia o alla copertura effettiva degli spazi domestici.
I due premi portano l’attenzione sui robot per la pulizia della casa, segmento centrale dell’offerta di Dreame. Fondata nel 2017, l’azienda produce anche aspirapolvere Wet&Dry, modelli a batteria, tagliaerba, robot lavavetri, umidificatori e dispositivi per lo styling dei capelli.
Alla fiera berlinese il marchio ha esposto, oltre ai due robot premiati, tagliaerba autonomi, prodotti per la cura dei capelli, umidificatori e robot lavavetri. IFA 2026 ha così rappresentato per l’azienda un’occasione per mostrare l’ampliamento del catalogo oltre i tradizionali aspirapolvere robot.
FAQ
Quali prodotti hanno vinto gli IFA Innovation Award 2026?
Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ha vinto nella categoria Smart Home, mentre X60 Pro Ultra Complete è stato premiato nella categoria Home Appliances.
Che temperatura raggiunge Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete?
Il generatore di vapore interno raggiunge 180°C e distribuisce il vapore attraverso quattro ugelli, secondo quanto comunicato da Dreame.
Quanto si estende il rullo di Aqua20?
Il rullo può estendersi lateralmente fino a 8 centimetri, una misura indicata come doppia rispetto al precedente Aqua10 Ultra Roller Complete.
Qual è la potenza di aspirazione di X60 Pro Ultra Complete?
Dreame dichiara una potenza di aspirazione pari a 42.000 Pa per X60 Pro Ultra Complete.
Da quale fonte provengono queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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