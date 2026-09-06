AFIR impone ricarica rapida e pagamenti diretti sulla rete TEN-T

6 Settembre 2026

6 Settembre 2026/Home/MOTORI/AFIR impone ricarica rapida e pagamenti diretti sulla rete TEN-T

La notizia in sintesi

  • AFIR introduce nuove regole europee per la ricarica pubblica dal 2027.
  • Sulla rete TEN-T previste stazioni rapide ogni 60 chilometri.
  • Pagamenti diretti e prezzi in euro per kWh diventeranno obbligatori.
  • Le colonnine dovranno comunicare il loro stato operativo in tempo reale.

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AFIR cambia la ricarica pubblica europea

Il regolamento AFIR dell’Unione Europea, dopo l’approvazione nell’aprile 2023, entra nella sua fase più incisiva il 1° gennaio 2027 e cambia le regole della ricarica pubblica per le auto elettriche. Sulla rete TEN-T, che riunisce collegamenti strategici europei, gli Stati membri dovranno garantire stazioni rapide distanti al massimo 60 chilometri, mentre gli operatori renderanno più immediati pagamenti, prezzi e informazioni sul servizio. La misura mira a ridurre l’incertezza dei viaggiatori e l’ansia da autonomia, creando una rete utilizzabile oltre i confini nazionali e più affidabile per chi valuta o usa un veicolo elettrico, secondo il quadro illustrato da Rossella Vitale.

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Pagamenti, prezzi e dati in tempo reale

Il passaggio più visibile riguarda il pagamento diretto: dal 2027 non dovrebbe più essere necessario scaricare un’app o aprire un account presso una piattaforma specifica per avviare la ricarica. Carte di credito, sistemi contactless e QR Code sono indicati come strumenti utilizzabili subito alle colonnine. L’obbligo si estende alle infrastrutture da 50 kW, diffuse nei centri urbani, nei parcheggi pubblici e nelle aree commerciali, non soltanto alle grandi stazioni ad alta potenza.

Anche le tariffe devono diventare leggibili: il prezzo dell’energia andrà esposto in euro per kWh, consentendo agli utenti di confrontare i gestori prima della sosta. Il regolamento punta così a limitare listini complessi, addebiti calcolati sul tempo e commissioni aggiuntive poco trasparenti, rafforzando al tempo stesso la concorrenza tra reti. Un ulteriore obbligo impone l’interconnessione digitale: ciascuna colonnina dovrà trasmettere in tempo reale se è libera, occupata o fuori servizio, dati destinati ai navigatori di bordo e alle piattaforme durante il viaggio.

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L’effetto atteso è ridurre deviazioni verso impianti indisponibili e rendere la pianificazione meno incerta.

La sfida italiana verso il 2027

Per l’Italia, il traguardo del 2027 è una verifica concreta della capacità di adeguare la rete agli standard europei. Le infrastrutture continuano a crescere, ma il testo segnala differenze marcate tra le aree del Paese e ritmi regionali non omogenei. L’applicazione di AFIR può quindi trasformare la ricarica da variabile incerta a operazione ordinaria, purché copertura, trasparenza e dati operativi siano disponibili con continuità su tutto il territorio nazionale per gli automobilisti.

FAQ

Quali pagamenti saranno accettati alle colonnine?

Dal 2027 carte di credito, contactless e QR Code consentiranno il pagamento diretto, senza app obbligatorie né registrazioni su piattaforme specifiche.

Ogni quanto saranno previste stazioni rapide?

Sulla rete TEN-T gli Stati membri dovranno garantire stazioni di ricarica rapida a non più di 60 chilometri l’una dall’altra.

Come dovranno essere esposte le tariffe?

Il prezzo dell’energia dovrà essere indicato chiaramente in euro per kWh, permettendo confronti immediati tra le offerte dei diversi gestori.

Quali dati trasmetteranno le colonnine?

Ogni colonnina dovrà comunicare in tempo reale se risulta libera, occupata o fuori servizio ai navigatori e alle piattaforme digitali.

Quali fonti sostengono questa analisi?

L’analisi integra fonti stampa ufficiali, tra cui Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti qualificate, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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