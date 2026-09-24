24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/BNP Paribas sigla partnership AI con Google Cloud

La notizia in sintesi BNP Paribas e Google Cloud hanno siglato una partnership strategica quinquennale.

L’accordo estende l’accesso a infrastrutture AI, Gemini e Gemini Enterprise.

BNP Paribas CIB prevede agenti AI per memorandum sul credito corporate.

I modelli Gemini saranno integrati nella piattaforma interna LLM@CIB.

BNP Paribas e Google Cloud hanno annunciato il 24 settembre una partnership quinquennale dedicata ai servizi cloud e all’intelligenza artificiale agentica. L’accordo consentirà alla banca di ampliare l’utilizzo dell’infrastruttura Google Cloud ottimizzata per l’AI, dei modelli Gemini e di Gemini Enterprise, all’interno delle proprie regole di sicurezza e gestione dei dati.

La collaborazione riguarda in particolare le attività di Corporate & Institutional Banking (CIB), dove sono previsti i primi casi d’uso di agenti AI a supporto dei team. Tra questi figura la preparazione di memorandum sul credito corporate. I modelli Gemini saranno inoltre integrati in LLM@CIB, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa già disponibile per oltre 65.000 dipendenti della divisione.

L’intesa si inserisce nella strategia multi-cloud e multi-model del gruppo bancario, che combina più ambienti cloud con infrastrutture proprietarie. Secondo quanto comunicato dalle aziende, la scelta di tecnologie e modelli sarà valutata in base ai singoli impieghi e ai requisiti di controllo.

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Cloud, modelli AI e controllo dei dati

BNP Paribas punta a utilizzare gli strumenti di Google Cloud per estendere le capacità infrastrutturali e sviluppare applicazioni di AI agentica. Gli agenti, cioè sistemi progettati per svolgere attività definite attraverso modelli di intelligenza artificiale, dovranno operare con accessi limitati alle risorse necessarie per il compito assegnato.

Marc Camus, Group Chief Information Officer di BNP Paribas, ha dichiarato:

“Il nostro ruolo è fornire alle diverse aree di business l’accesso alle capacità tecnologiche di cui hanno bisogno, mantenendo al contempo un framework coerente in termini di sicurezza e controllo. Un approccio multi-cloud e multi-model ci offre la flessibilità necessaria per selezionare, per ogni singolo caso, il modello, l’infrastruttura e il livello di controllo più appropriati per soddisfare i nostri requisiti di qualità e sicurezza, garantendo al contempo il miglior equilibrio tra costi e valore. Questa partnership rafforza tale approccio e amplia le opzioni a disposizione delle nostre aree di business”

Per la banca, l’utilizzo del public cloud resterà subordinato alle proprie politiche sulla classificazione e sulla sicurezza dei dati. Il comunicato precisa che alcune categorie di dati non saranno archiviate in ambienti public cloud e che i team IT stanno lavorando a un framework per controllare connessioni e interazioni degli agenti AI con i sistemi informativi del gruppo.

Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha dichiarato:

“L’AI agentica rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui le istituzioni finanziarie globali ottimizzano le operazioni, valutano il rischio e servono i propri clienti. Attraverso questa partnership quinquennale, BNP Paribas combina la propria leadership nel settore bancario con l’infrastruttura sicura di Google Cloud e Gemini Enterprise per implementare agenti intelligenti nelle piattaforme utilizzate all’interno della banca”

I primi impieghi nella divisione CIB

Nella divisione Corporate & Institutional Banking, oltre ai memorandum sul credito corporate, BNP Paribas sta valutando applicazioni nelle attività di vendita, trading, ricerca e strutturazione. L’obiettivo dichiarato è assistere i team nello svolgimento di workflow più articolati, mantenendo presidi di controllo e governance.

Charles Holive, Chief AI Officer di BNP Paribas CIB, ha dichiarato:

“Il nostro approccio all’AI parte dalle esigenze di business. Valutiamo quale tecnologia sia più adatta a ciascun caso d’uso e la implementiamo nel rispetto del framework di sicurezza e governance della banca. L’AI agentica può aiutare i nostri team a gestire workflow più complessi, mantenendo al contempo un adeguato livello di controllo”

La partnership farà leva anche sull’esperienza di Nickel, attività di BNP Paribas dedicata ai conti di pagamento. Nickel utilizza già Google Cloud e Gemini attraverso Nickel Assist, uno strumento che aiuta 200 consulenti del servizio clienti a individuare risposte alle richieste sulla base di procedure e linee guida operative.

L’accordo comprende inoltre opportunità formative per i dipendenti, dalle competenze di base sull’intelligenza artificiale fino allo sviluppo specializzato di agenti AI. Il materiale è stato diffuso da BPRESS, indicata nel messaggio come società con sede in Via Gonzaga 7, Milano. Nel messaggio originale era presente anche un collegamento per la cancellazione dalle comunicazioni.

FAQ

Quanto dura la partnership tra BNP Paribas e Google Cloud?

L’accordo annunciato dalle due aziende ha una durata di cinque anni.

Quali tecnologie Google Cloud utilizzerà BNP Paribas?

BNP Paribas potrà accedere all’infrastruttura AI di Google Cloud, ai modelli Gemini e a Gemini Enterprise.

Come saranno usati gli agenti AI in BNP Paribas CIB?

Gli agenti AI sono previsti per attività selezionate, inclusa la preparazione di memorandum sul credito corporate.

Quanti dipendenti possono già usare LLM@CIB?

La piattaforma di AI generativa LLM@CIB è attualmente disponibile per oltre 65.000 dipendenti.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.