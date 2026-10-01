1 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/SBS presenta POWER ZERO con arresto automatico della ricarica

La notizia in sintesi SBS presenta POWER ZERO, una linea di caricabatterie e cavi con interruzione automatica della ricarica.

I caricatori da 20W e 65W interrompono l’alimentazione quando la batteria raggiunge una soglia preimpostata.

Il modello da 20W dichiara un consumo in standby pari o inferiore a 0,01 W.

Il cavo USB-C integra indicatori luminosi e supporta ricarica, trasferimento dati e sincronizzazione.

SBS presenta POWER ZERO, una gamma di accessori che interrompono automaticamente la ricarica quando la batteria del dispositivo collegato raggiunge una soglia preimpostata. La linea comprende due caricatori da parete, da 20W e 65W, e un cavo USB-C. L’obiettivo dichiarato dall’azienda è limitare l’alimentazione prolungata dei dispositivi e ridurre i consumi degli accessori che restano collegati alla presa elettrica.

La proposta riguarda quindi due situazioni distinte: il dispositivo lasciato in carica oltre la soglia prevista e il caricatore inserito nella presa senza smartphone, tablet o notebook collegati. Per la prima interviene l’arresto automatico dell’alimentazione, presente anche nel cavo; per la seconda i caricatori impiegano una funzione che SBS chiama Zero Consumption Technology.

Secondo quanto indicato dall’azienda, l’interruzione della ricarica può contribuire a contenere lo stress delle batterie durante i collegamenti prolungati. Il comunicato non quantifica però il beneficio sulla loro durata, né indica il valore della soglia che attiva l’arresto. Non viene inoltre spiegato se e come questa soglia possa essere modificata dall’utente.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Due caricatori, potenze e impieghi diversi

Il Wall Charger 20W dispone di una porta USB-C e supporta Power Delivery, la tecnologia di ricarica rapida che adegua automaticamente la potenza erogata. È destinato alla ricarica quotidiana dei dispositivi compatibili e abbina questa funzione all’interruzione dell’alimentazione al raggiungimento della soglia prevista.

Per questo modello SBS fornisce anche un dato sul consumo quando il caricatore rimane nella presa senza essere utilizzato: l’assorbimento in standby è pari o inferiore a 0,01 W. È il valore numerico riportato per descrivere il funzionamento della tecnologia dedicata ai consumi a vuoto.

Il Wall Charger 65W offre una potenza maggiore e può alimentare anche tablet e notebook compatibili. Mantiene le funzioni di arresto automatico e contenimento del consumo in standby descritte per la gamma. Per questo modello, tuttavia, il comunicato non riporta un valore specifico dell’assorbimento a vuoto.

La scelta fra i due caricatori dipende dunque dal dispositivo da alimentare e dalla sua compatibilità. Le informazioni diffuse non comprendono un elenco di modelli supportati o tempi di ricarica: la differenza esplicitata riguarda la potenza disponibile e la possibilità, per il modello da 65W, di ricaricare anche notebook compatibili.

Il cavo USB-C con indicatori luminosi

Il terzo accessorio della linea è USB-C Cable. SBS lo descrive come utilizzabile con qualsiasi caricatore provvisto di porta USB-C, senza limitarne l’impiego ai due alimentatori POWER ZERO. Il cavo supporta sia la ricarica sia il trasferimento dei dati e la sincronizzazione.

Gli indicatori luminosi integrati consentono di seguire lo stato della ricarica. Anche in questo caso, una volta raggiunta la soglia preimpostata, l’alimentazione viene interrotta automaticamente. La funzione di arresto è quindi proposta non soltanto attraverso il caricatore da parete, ma anche attraverso il cavo.

Fra gli altri riferimenti social allegati compare la pagina Instagram di case&me.

Sono indicati anche i profili di WEWATER e PURO, separatamente dalle informazioni tecniche sui nuovi accessori.

Il riferimento social riportato per PURO è il seguente.

Per valutare l’acquisto restano da conoscere prezzi, disponibilità e dettagli operativi dell’arresto automatico, non specificati nel comunicato. Le informazioni diffuse permettono invece di distinguere le due funzioni al centro della gamma: interrompere la ricarica alla soglia prevista e contenere l’assorbimento dei caricatori quando non alimentano alcun dispositivo.