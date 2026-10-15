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LG aggiorna Sound Suite: DTS:X e Google Cast sulla soundbar H7

LG aggiorna Sound Suite: DTS:X e Google Cast sulla soundbar H7

15 Ottobre 2026

15 Ottobre 2026/Home/INTERNET/LG aggiorna Sound Suite: DTS:X e Google Cast sulla soundbar H7

La notizia in sintesi

  • LG annuncia aggiornamenti per Sound Suite: la soundbar H7 aggiunge il supporto al formato audio DTS:X.
  • Le configurazioni possono includere due subwoofer W7, con maggiori possibilità di distribuzione dei bassi nella stanza.
  • Il sistema amplia la connettività con reti Wi-Fi a 6 GHz e configurazioni stereo sui canali DFS a 5 GHz.
  • Google Cast arriva sulla soundbar H7 per riprodurre musica, podcast e altri contenuti attraverso Sound Suite.

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LG amplia i formati audio e le possibilità di configurazione di Sound Suite. Gli aggiornamenti annunciati il 15 ottobre 2026 introducono il supporto DTS:X sulla soundbar H7, consentono di utilizzare due subwoofer W7 e aggiungono opzioni per le connessioni wireless. Arriva inoltre Google Cast, destinato alla riproduzione di musica, podcast e altri contenuti attraverso il sistema domestico.

Le novità riguardano il sistema audio modulare presentato al CES 2026, basato su Dolby Atmos FlexConnect. L’intervento interessa sia la compatibilità con le sorgenti sia la composizione dell’impianto: chi utilizza Sound Suite avrà più alternative nella scelta dei contenuti e nel numero di componenti da collocare in casa.

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DTS:X sulla H7 e lo sviluppo di Media Connect Hub

Il supporto DTS:X estende i formati audio immersivi gestiti dalla soundbar H7. La funzione permette di riprodurre l’audio tridimensionale dei contenuti compatibili, a condizione che anche le sorgenti utilizzate supportino il formato. La novità si affianca quindi alle tecnologie Dolby già presenti nell’ecosistema, senza sostituirle.

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Secondo LG, l’introduzione di DTS:X risponde anche alle richieste degli utenti, che chiedevano una maggiore compatibilità con i formati audio immersivi. Per chi usa la soundbar nell’home cinema, il cambiamento riguarda dunque la possibilità di accedere a un insieme più ampio di contenuti compatibili con il proprio impianto.

Su questo fronte l’azienda sta sviluppando anche LG Media Connect Hub, progettato per la riproduzione di contenuti DTS:X provenienti da sorgenti esterne compatibili. I dettagli del dispositivo saranno comunicati successivamente: l’annuncio ne indica la funzione prevista, ma non fornisce ulteriori informazioni sul suo arrivo.

Due subwoofer e nuove opzioni di rete

Un’altra modifica riguarda i componenti che possono essere abbinati al sistema. Con gli aggiornamenti, Sound Suite può includere due subwoofer LG W7. La possibilità di aggiungere un secondo elemento dedicato alle basse frequenze amplia le scelte di configurazione, in particolare negli ambienti di dimensioni maggiori.

Il beneficio indicato da LG non riguarda soltanto la potenza. Collocare due subwoofer in punti diversi può aiutare a distribuire i bassi in maniera più uniforme e a ottenere una risposta più equilibrata nelle diverse posizioni d’ascolto. Si tratta dell’effetto descritto dall’azienda, non di un risultato accompagnato da misurazioni nell’annuncio.

Questa opzione si inserisce nell’impostazione modulare di Sound Suite: la configurazione può essere scelta in funzione dello spazio disponibile e poi ampliata. L’aggiunta del secondo W7 offre quindi un’ulteriore possibilità a chi intende modificare nel tempo la composizione del proprio sistema.

Gli aggiornamenti intervengono anche sulla rete domestica. Vengono aggiunti il supporto alle reti Wi-Fi a 6 GHz e le configurazioni stereo sui canali DFS a 5 GHz. L’obiettivo dichiarato è ampliare la compatibilità delle connessioni, anche negli impianti che prevedono più diffusori wireless.

Google Cast amplia l’accesso ai contenuti

Sulla soundbar H7 arriva inoltre Google Cast, che consente di riprodurre attraverso Sound Suite musica, podcast e altri contenuti di intrattenimento. L’aggiunta affianca le funzioni già previste dal sistema, tra cui Dolby Atmos, Dolby Atmos FlexConnect, Sound Follow e Room Calibration Pro.

L’annuncio concentra così gli interventi su tre aspetti distinti: formati audio, composizione dell’impianto e accesso ai contenuti. Per gli sviluppi successivi, il passaggio ancora da precisare riguarda soprattutto Media Connect Hub, sul quale LG ha rimandato a ulteriori informazioni. Non viene indicato un calendario dettagliato di distribuzione dei singoli aggiornamenti.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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