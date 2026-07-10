10 Luglio 2026

Home / INTERNET / Samsung amplia la gamma Fold con Snapdragon 8 Elite for Galaxy

La notizia in sintesi

Samsung presenterà i nuovi pieghevoli al Galaxy Unpacked di Londra il 22 luglio.

presenterà i nuovi pieghevoli al Galaxy Unpacked di il 22 luglio. Qualcomm ha anticipato l’uso di Snapdragon 8 Elite for Galaxy sui prossimi Fold.

ha anticipato l’uso di Snapdragon 8 Elite for Galaxy sui prossimi Fold. Le indiscrezioni indicano una gamma più ampia con Galaxy Z Fold8 wide e Ultra .

wide e . Prezzi e dotazione premium saranno centrali nella sfida ai rivali Android e ad Apple.

(Riassunto generato con AI)

Samsung prepara una gamma Fold più ampia

Samsung si avvicina al Galaxy Unpacked di Londra, fissato per il 22 luglio, con una notizia ormai sempre più solida: i prossimi pieghevoli della linea Fold dovrebbero adottare il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Nelle ultime ore il quadro si è chiarito grazie a teaser ufficiali e a più report concordanti, che delineano una strategia precisa per il segmento premium. Chi: Samsung e Qualcomm. Cosa: il debutto di una nuova generazione di smartphone pieghevoli. Dove: presentazione a Londra, con focus sul mercato globale. Quando: il 22 luglio. Perché: rafforzare la leadership nei foldable con una gamma più segmentata, più costosa e più vicina alle esigenze di produttività, autonomia e fotografia della fascia altissima.

Il segnale più rilevante arriva proprio da Qualcomm, che con un teaser social ha lasciato intendere l’integrazione del proprio chip nei nuovi Fold. Il dettaglio è importante perché conferma la continuità tra la famiglia Fold e i top di gamma tradizionali di Samsung, consolidando il posizionamento dei pieghevoli come ammiraglie senza compromessi.

Secondo le indiscrezioni, la nuova linea non si limiterà a un solo modello: accanto al successore più diretto della serie attuale potrebbe arrivare anche una variante wide, con formato più largo e display interno più vicino a un piccolo tablet. Una mossa che punta a distinguere meglio l’offerta in un mercato dove il semplice fattore novità non basta più.

Chip, formati e prezzi delineano la strategia

Le fonti convergono su un punto: Samsung starebbe preparando una famiglia Fold più articolata. Il modello wide sarebbe pensato come novità di formato, con schermo esterno da 5,5 pollici e pannello interno da 7,6 pollici, doppia fotocamera posteriore e batteria da 4.800 mAh. Il modello Galaxy Z Fold8 Ultra, invece, manterrebbe un’impostazione più vicina al precedente Fold, ma con dotazione superiore, inclusi batteria da 5.000 mAh e sensore principale da 200 megapixel.

Resta invece più prudente il capitolo su peso, ricarica e comparto fotografico completo: alcune indiscrezioni parlano di un dispositivo ancora più leggero, di ricarica fino a 45W e di upgrade per ultrawide e teleobiettivo, ma su questi elementi manca ancora una conferma trasversale sufficiente per considerarli definitivi.

First look at dummy units of the Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Wide, and Z Flip8. The Fold8 Wide lines up closely with the expected size of the iPhone Fold. pic.twitter.com/NVP3agwsrM — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 27, 2026

Sul prezzo, il report più dettagliato riguarda gli Stati Uniti: il Fold8 wide da 256 GB partirebbe da 1.899 dollari, mentre il Fold8 Ultra da 256 GB salirebbe a 2.099 dollari, cioè 100 dollari sopra il riferimento della generazione precedente. La revisione finale del listino, però, sarebbe ancora in corso.

La lettura analitica è chiara: Samsung non sembra voler allargare il mercato abbassando i prezzi, ma al contrario intende differenziare meglio il catalogo. È una scelta coerente con la maturazione del segmento foldable, dove design, multitasking, AI e fotografia computazionale stanno diventando leve decisive quanto l’innovazione hardware pura.

La sfida ora è giustificare il premium

Il nodo per Samsung non sarà soltanto presentare nuovi pieghevoli, ma spiegare in modo convincente perché la gamma debba diventare più ampia e più costosa. La concorrenza Android è più aggressiva su spessore, autonomia e fotocamere, mentre l’atteso ingresso di Apple nel settore potrebbe cambiare ulteriormente la percezione del mercato.

Per questo il 22 luglio conteranno meno i rumor e più la chiarezza del posizionamento: il Fold wide dovrà dimostrare il senso del nuovo formato, il Fold Ultra dovrà giustificare il prezzo con vantaggi concreti. Il teaser di Qualcomm, intanto, indica che la potenza non sarà il punto debole della nuova generazione.

FAQ

Quando sarà presentata la nuova gamma Fold?

Sì, la presentazione è attesa il 22 luglio durante il Galaxy Unpacked di Londra, data già confermata da Samsung.

Quale processore avranno i nuovi Fold?

Sì, le fonti indicano lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, variante personalizzata di Qualcomm per i dispositivi premium Samsung.

Quanti modelli Fold sono attesi?

Sì, le indiscrezioni parlano di almeno due modelli a libro: un Fold8 wide e un più premium Galaxy Z Fold8 Ultra.

Quanto potrebbe costare il Fold8 Ultra?

Sì, il prezzo USA riportato per la versione base da 256 GB è di 2.099 dollari, ma la strategia finale sarebbe ancora in revisione.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Cellulare Magazine, Mashable e TecnoAndroid.