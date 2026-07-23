23 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Microsoft porta quattro giochi della prima Xbox su PC Windows 11 .

porta quattro giochi della prima su PC . I titoli sono acquistabili, inclusi in Xbox Game Pass e compatibili con handheld supportati.

e compatibili con handheld supportati. Le licenze digitali già possedute su console vengono riconosciute anche su PC.

L’iniziativa è un’early release di retrocompatibilità destinata ad ampliarsi progressivamente.

(Riassunto generato con AI)

Quattro classici Xbox arrivano su PC

Microsoft ha avviato dal 22 luglio, nelle regioni abilitate, il programma Xbox Backward Compatibility on PC, rendendo disponibili su Windows 11 quattro giochi della prima Xbox: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge e Fuzion Frenzy. I titoli possono essere avviati dall’app Xbox anche su dispositivi handheld compatibili.

L’operazione riguarda giocatori che vogliono recuperare giochi storici senza perdere acquisti digitali precedenti: chi possiede già una licenza digitale su console può usarla su PC e handheld supportati, senza una seconda copia. I quattro giochi sono inoltre acquistabili singolarmente e inclusi in tutti i piani Xbox Game Pass.

Per Microsoft, il debutto è una early release e rappresenta il primo passo di un piano più ampio: portare gradualmente altri titoli del catalogo console su PC, preservandone il gameplay originale e ampliandone l’accessibilità tra dispositivi.

Funzioni tecniche e requisiti per giocare

Le versioni PC aggiungono impostazioni grafiche moderne senza modificare l’impianto ludico originale. Gli utenti possono attivare il VSync, scegliere la modalità a schermo intero o in finestra e impostare l’upscaling della risoluzione fino a quattro volte.

Sono disponibili anche filtro anisotropico, antialiasing migliorato e opzioni personalizzabili per lingua e audio. Gli obiettivi Xbox, assenti nell’esperienza della prima console, saranno introdotti nei prossimi mesi sui quattro giochi selezionati per questo esordio.

I requisiti minimi indicati da Microsoft prevedono Windows 11, 8 GB di RAM e un processore tra Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 e AMD Ryzen Z2 A. Per la grafica servono almeno una NVIDIA GTX 950, una AMD Radeon RX 550, una Intel UHD 770 o una Intel Arc A310.

La casa di Redmond raccomanda una NVIDIA GTX 1070 Ti o equivalente e una CPU a sei core, come Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600, per ottenere l’esperienza migliore. Il catalogo ufficiale PC, per ora, resta limitato ai quattro titoli iniziali.

Jason Ronald, vicepresidente Next Generation di Xbox, ha definito l’iniziativa “l’inizio di uno sforzo più ampio per preservare i giochi Xbox del passato e portarli su PC nel tempo”. La scelta di partire da generi diversi, dal platform al combattimento aereo, mostra un test iniziale pensato per verificare la distribuzione multipiattaforma di giochi nati per l’hardware originale.

Un ponte verso il futuro ecosistema Xbox

L’effetto più concreto è l’estensione delle licenze digitali tra console, cloud, computer e portatili compatibili, anche tramite Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming. Il programma non equivale ancora a una libreria completa della prima Xbox, ma introduce una base tecnica e commerciale per nuovi arrivi.

Jason Ronald aveva anticipato l’arrivo dei classici su PC parlando del progetto della prossima console Xbox, che dovrebbe eseguire anche giochi PC. Microsoft sta inoltre lavorando a una funzione di conversione da disco a digitale per le raccolte fisiche esistenti.

FAQ

Quali giochi Xbox sono disponibili su PC?

Sì, sono disponibili BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge e Fuzion Frenzy.

Serve acquistare nuovamente i giochi digitali?

No, una licenza digitale già acquistata su console viene riconosciuta da Microsoft su PC Windows e handheld supportati.

I giochi sono inclusi in Xbox Game Pass?

Sì, tutti e quattro i titoli iniziali sono inclusi in ogni piano Xbox Game Pass, oltre a essere acquistabili separatamente.

Quale sistema operativo è richiesto?

Sì, è obbligatorio Windows 11; servono inoltre 8 GB di RAM e almeno una GPU tra quelle indicate da Microsoft.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Verge e Tom’s Hardware.