POCO F9 Pro e F9 Ultra, anticipate specifiche e prezzi europei

16 Agosto 2026

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La notizia in sintesi

POCO prepara gli smartphone F9 Pro e F9 Ultra per il mercato europeo.

prepara gli smartphone F9 Pro e F9 Ultra per il mercato europeo. I due modelli sarebbero basati sulla serie Redmi K100 venduta in Cina .

venduta in . Il report indica Snapdragon 8 Elite Gen 5, display OLED e ricarica rapida.

Batterie e configurazioni fotografiche differenzierebbero Pro e Ultra.

Riassunto generato con AI

POCO F9 Pro e Ultra attesi in Europa

POCO si prepara ad ampliare la propria offerta di fascia alta in Europa con i nuovi POCO F9 Pro e POCO F9 Ultra. Secondo un nuovo report, i dispositivi sarebbero rebrand di recenti modelli della serie Redmi K100, già commercializzata da Xiaomi in Cina, con alcune differenze previste soprattutto sul fronte della capacità della batteria.

Le informazioni disponibili delineano due smartphone orientati a prestazioni elevate, grandi schermi OLED e un comparto fotografico con sensore principale da 200 megapixel. Il lancio riguarda il mercato europeo, mentre la tempistica precisa non è indicata nel testo disponibile. La strategia di rebrand consentirebbe a POCO di portare in Europa una piattaforma hardware già collegata a prodotti del gruppo Xiaomi, adattandone alcune caratteristiche.

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Schermi, chip e fotocamere: le specifiche anticipate

Il POCO F9 Pro dovrebbe avere un display OLED da 6,59 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 185 Hz. Il POCO F9 Ultra dovrebbe invece montare un pannello OLED più ampio, da 6,85 pollici. Per entrambi è prevista la protezione Gorilla Glass 7i, elemento che rafforza l’attenzione verso materiali e resistenza del frontale.

Sotto la scocca, il report indica per tutti e due i modelli il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da diverse combinazioni di RAM e spazio di archiviazione, senza precisare tagli e configurazioni. La differenziazione più netta emergerebbe dalla batteria: 6.330 mAh per il Pro e 8.050 mAh per l’Ultra. Entrambi dovrebbero supportare la ricarica rapida da 100 W.

Anche le fotocamere seguirebbero una logica distinta ma coerente: sensore principale da 200 MP e teleobiettivo periscopico da 50 MP su entrambi. Lo zoom ottico indicato è 2,5x sul Pro e 5x sull’Ultra, mentre l’ultra-grandangolare sarebbe da 8 MP sul Pro e da 50 MP sull’Ultra. I dati restano anticipazioni e dovranno quindi trovare conferma nella presentazione ufficiale di POCO.

Prezzi e autonomia restano i punti da confermare

Nel materiale disponibile vengono citati prezzi di partenza per l’Europa e una possibile offerta iniziale di lancio, ma non sono riportate cifre concrete. Questo lascia aperto il tema del posizionamento commerciale dei due modelli, centrale per valutare la distanza tra F9 Pro e F9 Ultra.

La batteria meno capiente rispetto ai corrispondenti modelli Redmi K100 rappresenta la principale modifica anticipata per la versione europea. La scelta potrebbe incidere sulla percezione del prodotto, soprattutto per l’Ultra, indicato con una capacità comunque pari a 8.050 mAh.

FAQ

Quali smartphone lancerà POCO in Europa?

Sì, il report indica POCO F9 Pro e POCO F9 Ultra come i due nuovi modelli destinati alla fascia alta europea.

Da quali modelli deriverebbero i POCO F9?

Sì, sarebbero rebrand di recenti dispositivi della serie Redmi K100, già disponibile in Cina, con batterie previste meno capienti.

Che display avrà il POCO F9 Pro?

Sì, il POCO F9 Pro dovrebbe integrare un OLED da 6,59 pollici, QHD+ e refresh rate massimo di 185 Hz.

Quale batteria avrà il POCO F9 Ultra?

Sì, il POCO F9 Ultra dovrebbe montare una batteria da 8.050 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.