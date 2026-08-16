16 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Falso aggiornamento di Chrome nasconde malware diffuso da un’estensione

La notizia in sintesi Un falso aggiornamento di Chrome può indurre al download di file .vbs o .exe.

I popup possono apparire anche su Brave e Opera tramite estensioni compromesse.

Il browser non è necessariamente infetto prima del clic sul file scaricato.

La difesa consiste nel non cliccare e controllare le estensioni installate.

Falso update Chrome: come riconoscere la truffa

Google Chrome è al centro di una campagna di falsi aggiornamenti segnalata il 16 agosto 2026: popup con messaggi come “Critical Update Required” o “Update available” invitano gli utenti a scaricare presunti file urgenti. Il fenomeno può comparire durante la navigazione anche su Brave e Opera, perché è collegato a estensioni browser che richiamano contenuti esterni. L’obiettivo è spingere la vittima a eseguire un file .vbs o .exe potenzialmente dannoso, sfruttando urgenza e fiducia nell’interfaccia del browser.

La ricostruzione riportata da Denis Dosi evidenzia un elemento decisivo: un aggiornamento autentico non chiederebbe di aggiornare Chrome mentre l’utente sta usando un browser differente. Il messaggio generico, rivolto indistintamente ai browser basati su Chromium, rappresenta quindi un segnale concreto di possibile frode. La ragione dell’inganno è semplice: il popup imita una comunicazione tecnica per ottenere un clic impulsivo.

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Estensioni e script esterni: il meccanismo

Il browser può restare apparentemente pulito perché il codice malevolo non deve essere già presente sul computer. Secondo quanto ricostruito, l’estensione compromessa contatta silenziosamente un server esterno, recupera script e li inietta nella sessione di navigazione, facendo apparire il falso avviso. Solo dopo il clic viene scaricato il file proposto, circostanza che spiega perché una scansione antivirus preventiva possa non rilevare nulla.

Tra i nomi emersi figura QuickLens, estensione per la ricerca con Google Lens che in passato è stata indicata dagli utenti ed è poi stata rimossa dal Chrome Web Store. I sospetti si sono spostati anche su Enable Right Click & Copy Smart Unlock + OCR e su strumenti analoghi dedicati alla produttività. L’estensione citata risulta ancora disponibile nello store, con 70.000 download e una valutazione di 4,7 su 5: elementi che non dimostrano un collegamento diretto, ma mostrano quanto sia difficile attribuire il popup a un componente installato da tempo.

Il contesto descritto richiama un rischio noto delle estensioni: un software inizialmente legittimo può cambiare comportamento attraverso aggiornamenti o contenuti distribuiti da remoto. Quando uno sviluppatore cede il proprio account, chi subentra può ereditare una base di utenti e una fiducia già costruita. I controlli svolti al momento della pubblicazione non impediscono necessariamente che, in seguito, un’estensione richiami script diversi da server esterni.

Cosa fare se compare l’avviso

La risposta immediata è non cliccare sul popup e non eseguire alcun file eventualmente scaricato. Gli aggiornamenti reali vanno verificati manualmente dal menu del browser, dove vengono mostrati quelli effettivamente disponibili. Se le notifiche persistono, occorre disattivare le estensioni una alla volta, iniziando da quelle più recenti o meno note, fino a individuare quella associata alla comparsa dell’avviso.

La conseguenza pratica riguarda la gestione quotidiana del browser: controllare periodicamente le estensioni riduce l’esposizione a componenti dimenticati ma ancora attivi. In questo caso, il punto critico non è il messaggio in sé, bensì l’esecuzione del file che il messaggio tenta di far scaricare.

FAQ

Come riconoscere il falso aggiornamento Chrome?

Sì: un avviso che chiede di aggiornare Chrome mentre si usa Brave o Opera è un chiaro segnale di anomalia.

Quali file può scaricare la truffa?

Sì: il clic sul popup può far scaricare file con estensione .vbs o .exe, indicati come potenzialmente pericolosi.

Perché l’antivirus non rileva subito il problema?

Sì: prima del clic il codice dannoso può non essere ancora presente sul sistema, poiché viene proposto soltanto con il download.

Come individuare l’estensione responsabile?

Sì: disattivare le estensioni una alla volta, partendo da quelle recenti o di nicchia, permette di verificare quando il popup smette.

Su quali fonti si basa questa verifica?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.