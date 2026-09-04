4 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/LEGO celebra la Formula 1 con eventi gratuiti tra Milano e Monza

La notizia in sintesi LEGO organizza iniziative gratuite tra Milano e Monza dal 3 al 6 settembre.

Piazza Sempione ospita spettacoli serali e un mosaico collettivo di mattoncini.

La Fan Zone di Monza propone l’area The Home of LEGO F1.

L’Arengario espone caschi LEGO dedicati a Leclerc e Hamilton.

LEGO porta a Milano e Monza una serie di attività legate alla Formula 1 in occasione del Gran Premio d’Italia 2026. Dal 3 al 6 settembre, le iniziative si svolgono tra Piazza Sempione, la Fan Zone dell’Autodromo Nazionale Monza e il Palazzo dell’Arengario, con accesso gratuito nelle aree cittadine.

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Il programma coincide anche con i 30 anni dall’arrivo di Michael Schumacher alla Scuderia Ferrari HP. A Milano, l’evento è patrocinato dal Comune e propone installazioni, spettacoli audiovisivi e attività di costruzione aperte a bambini e adulti.

Spettacoli e mosaico in Piazza Sempione

In Piazza Sempione, vicino all’Arco della Pace, tre installazioni a forma di mattoncini ospitano uno spettacolo di video e luci dedicato al set LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher. Lo show è in programma ogni giorno dalle 19 alle 22, con repliche ogni 30 minuti.

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L’inaugurazione del 3 settembre è stata condotta da Linus e dal giornalista di Sky Sport F1 Carlo Vanzini. Il pubblico può consultare il video dell’inaugurazione in Piazza Sempione e le fotografie dell’area milanese diffuse dagli organizzatori.

Durante l’evento viene riproposta una frase attribuita a Schumacher:

“Ho sempre creduto che non si debba mai, mai rinunciare e si debba sempre continuare a lottare anche se c’è soltanto una piccola possibilità”

Nella stessa piazza i visitatori possono costruire tessere destinate a un mosaico ideato da Riccardo Zangelmi, indicato nel comunicato come l’unico LEGO Certified Professional in Italia. L’opera, dedicata al set Ferrari F2004 e Michael Schumacher, misura 3 per 1,80 metri e sarà formata da quasi 85mila mattoncini in 22 colori.

L’area per la costruzione è aperta il 3 e 4 settembre dalle 16 alle 19, mentre il 5 e 6 settembre dalle 10 alle 19. L’accesso resta libero e gratuito.

Lo spazio LEGO nella Fan Zone del circuito

All’interno della Fan Zone dell’Autodromo Nazionale Monza è allestito The Home of LEGO F1, spazio dedicato alla collaborazione tra il Gruppo LEGO e Formula 1. Il percorso include un workshop con l’alettone anteriore e il volante di una LEGO F1 Big Builds, vettura in scala 1:1 utilizzata nella parata dei piloti del Gran Premio di Miami 2025.

I visitatori trovano inoltre due caschi giganti nei quali entrare e una postazione digitale per creare una minifigure personalizzata di un team di Formula 1, poi stampata su un Team Pass. Nella Fan Zone è presente anche il LEGO Pit Shop, dedicato alla vendita dei prodotti della linea Formula 1. Gli organizzatori hanno diffuso le fotografie dello spazio nella Fan Zone dell’Autodromo.

Attività e set all’Arengario di Monza

Il programma prosegue nel centro di Monza, al Palazzo dell’Arengario in Piazza Roma, nell’ambito di Monza FuoriGP. Qui sono previste un’area con tavoli da gioco e mattoncini per le famiglie, oltre a spazi fotografici a tema Formula 1.

Una seconda area ospita i set LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP e LEGO Editions Casco di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP. Le immagini dell’area gioco all’Arengario documentano l’allestimento previsto nel palazzo monzese.

L’accesso all’Arengario è gratuito: il 3 settembre dalle 18 alle 20 e dal 4 al 6 settembre dalle 10 alle 20. Le attività richiamano anche LEGO Insiders, programma fedeltà del gruppo disponibile nei LEGO Certified Store.

Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia, ha spiegato:

“Questa attivazione ci riempie di orgoglio ed è pensata come un percorso fatto di più tappe, un vero e proprio circuito con diversi pit stop”, dichiara Davide Cajani, Marketing Director di LEGO Italia. “Costruire è il nostro modo di non arrendersi mai: un pezzo alla volta, con costanza, mettendoci creatività e ingegno, da soli, in un momento tutto per sé, o in compagnia. È il mantra che anima ogni nostro fan ogni volta che apre una scatola LEGO, con la stessa passione per i motori che da sempre appartiene all’Italia e la stessa grinta che si respira in pista. Per questo invitiamo tutti, grandi e piccoli, a venire a giocare, a costruire e a vivere un mondo fatto di velocità, motori e divertimento”.

Informazioni sulla partnership e sui prodotti sono disponibili nella pagina LEGO.com/F1.

FAQ

Quando si svolgono le iniziative LEGO tra Milano e Monza?

Le attività sono in programma dal 3 al 6 settembre 2026, durante il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Dove si trova l’area LEGO a Milano?

Piazza Sempione, vicino all’Arco della Pace, ospita spettacoli serali, installazioni e la costruzione collettiva del mosaico.

Quali sono gli orari degli spettacoli in Piazza Sempione?

Gli spettacoli si tengono dalle 19 alle 22, con una replica programmata ogni 30 minuti.

Cosa propone The Home of LEGO F1 a Monza?

Lo spazio nella Fan Zone offre un workshop, due caschi giganti visitabili e una postazione per creare una minifigure digitale personalizzata.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Contenuto basato sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.