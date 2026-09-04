Bending Spoons completa l’acquisizione di Airtable

4 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Airtable il 4 settembre 2026.

L’operazione riguarda il 100% delle azioni emesse e in circolazione di Airtable.

Airtable sarà inclusa nelle prossime previsioni finanziarie di Bending Spoons.

L’acquisizione è la prima dopo la quotazione Nasdaq del 1° luglio 2026.

Bending Spoons ha completato l’acquisizione di Airtable, piattaforma digitale usata da oltre 500.000 organizzazioni per organizzare dati e gestire flussi di lavoro. L’operazione, annunciata dalla società milanese il 4 settembre 2026, porta Airtable nel gruppo di aziende controllate da Bending Spoons.

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L’acquisizione riguarda il 100% delle azioni emesse e in circolazione di Airtable ed è stata conclusa interamente in denaro. Il valore dell’operazione non è stato indicato nel comunicato.

Per Bending Spoons si tratta della prima acquisizione completata dopo la quotazione al Nasdaq del 1° luglio 2026. La società, quotata con il simbolo BSP, amplia così il proprio portafoglio, che comprende anche AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Tractive, Vimeo e WeTransfer.

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Gli obiettivi dichiarati per Airtable

Secondo quanto comunicato dall’azienda acquirente, l’obiettivo sarà sostenere lo sviluppo della piattaforma attraverso investimenti sul prodotto, sull’assistenza ai clienti e sulle attività commerciali. Airtable consente ai team di raccogliere dati, contesto e strumenti di intelligenza artificiale in un unico ambiente, adattando i processi alle proprie necessità.

“Airtable continua a crescere perché i clienti ne apprezzano la ﬂessibilità senza paragoni”, ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e cofondatore di Bending Spoons. “I team possono riunire tutti i loro dati, il contesto e gli agenti AI in un unico luogo, plasmare i ﬂussi di lavoro in base alle proprie esigenze speciﬁche ed estendere progressivamente l’utilizzo della piattaforma nel tempo. Ora che ne assumiamo la guida, il nostro obiettivo sarà sostenere questa crescita investendo massicciamente nel prodotto, nell’assistenza clienti e nelle capacità commerciali di Airtable”.

La società ha precisato che le previsioni finanziarie diffuse il 13 agosto 2026 prendevano in considerazione soltanto le attività possedute al 12 agosto e non includevano quindi Airtable. Bending Spoons prevede di inserire il contributo della piattaforma nelle proprie previsioni in occasione della pubblicazione dei prossimi risultati finanziari.

Il passaggio di proprietà

Howie Liu, cofondatore di Airtable, ha commentato il passaggio dell’azienda sotto il controllo di Bending Spoons. Nel comunicato non sono stati forniti dettagli sull’organizzazione futura dei team né sulle tempistiche operative dell’integrazione.

“Sono orgoglioso di ciò che il team di Airtable ha costruito e sono entusiasta di vedere l’azienda entrare in questo nuovo capitolo”, ha dichiarato Howie Liu, cofondatore di Airtable. “Sono certo che Bending Spoons disponga delle risorse e della prospettiva a lungo termine necessarie per aiutare Airtable a continuare a oﬀrire un valore eccezionale ai propri clienti e a raggiungere risultati migliori che mai”.

Bending Spoons dichiara di operare attraverso acquisizioni di aziende digitali, intervenendo su organizzazione, tecnologie, interfacce utente, sviluppo del prodotto, marketing e monetizzazione. L’intelligenza artificiale viene indicata dalla società come uno degli elementi impiegati nei processi di trasformazione delle aziende acquisite.

Ulteriori informazioni sulla società sono disponibili sul sito ufficiale di Bending Spoons, mentre documenti e aggiornamenti destinati agli investitori sono pubblicati nella pagina Investor Relations. Il comunicato segnala inoltre una raccolta di loghi e fotografie di Bending Spoons.

Consulenti dell’operazione

Nell’operazione Bending Spoons è stata assistita legalmente da Willkie Farr & Gallagher LLP. EY Advisory S.p.A. ha svolto servizi di due diligence finanziaria e fiscale, mentre Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia, e J.P. Morgan hanno agito come co-consulenti finanziari.

Airtable è stata assistita da Latham & Watkins LLP come consulente legale e da AXOM Partners LLC come consulente finanziario. L’inclusione di Airtable nei prossimi risultati del gruppo sarà il primo indicatore finanziario comunicato dopo il completamento dell’acquisizione.

FAQ

Quando è stata completata l’acquisizione di Airtable?

L’operazione è stata completata il 4 settembre 2026, secondo il comunicato diffuso da Bending Spoons.

Quale quota di Airtable ha acquisito Bending Spoons?

Bending Spoons ha acquisito il 100% delle azioni emesse e in circolazione di Airtable attraverso un’operazione interamente in denaro.

Quanto vale l’acquisizione di Airtable?

Il valore economico dell’operazione non è stato comunicato nel testo diffuso dalle società.

Quando Airtable entrerà nelle previsioni finanziarie?

Airtable sarà inclusa nelle previsioni quando Bending Spoons pubblicherà i prossimi risultati finanziari.

Su quale fonte si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.