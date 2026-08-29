Milano ospita la prima italiana di Batman: La maschera del fantasma

29 Agosto 2026

29 Agosto 2026/Home/EVENTI/Milano ospita la prima italiana di Batman: La maschera del fantasma

La notizia in sintesi

  • Milano ospiterà Gotham City Nights al Teatro Alcione il 19 settembre.
  • In programma la prima proiezione italiana di Batman: La maschera del fantasma.
  • Batman del 1989 tornerà nei cinema dal 14 al 16 settembre.
  • Retailer e licenziatari proporranno iniziative e prodotti dedicati al personaggio DC.

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Milano celebrerà il Batman Day sabato 19 settembre con un evento gratuito al Teatro Alcione, organizzato da Warner Bros. Discovery Italia. Dalle 19 alle 23 la struttura ospiterà Gotham City Nights, appuntamento dedicato al personaggio DC con attività, giochi, spazi fotografici e scenografie ispirate alla città immaginaria di Gotham.

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Il programma prevede anche la proiezione sul grande schermo di Batman: La maschera del fantasma, film d’animazione del 1993 che, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sarà mostrato per la prima volta in Italia in una sala cinematografica. La partecipazione richiede una registrazione preventiva ed è prevista fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Il Batman Day ricorre ogni anno il terzo sabato di settembre. L’edizione 2026 cadrà il 19 settembre, a 87 anni dalla prima apparizione di Batman sulle pagine di Detective Comics #27, pubblicato nel 1939.

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Proiezioni e videogioco durante l’evento

Nel corso della serata milanese sarà possibile provare LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro per Nintendo Switch 2, videogioco indicato in uscita il 18 settembre 2026. Dalla stessa data, chi possiede la Deluxe Edition potrà scaricare il DLC Collezione del Caos, che aggiunge la Modalità Caos e consente di giocare nei panni di Joker e Harley Quinn.

Le iniziative legate alla ricorrenza non saranno limitate al Teatro Alcione. Dal 14 al 16 settembre il film Batman del 1989 tornerà nelle sale italiane per una distribuzione speciale. HBO Max, inoltre, segnala una selezione di film dedicati al supereroe disponibile in streaming sulla piattaforma.

Le iniziative nei negozi

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Dal 15 al 28 settembre Toys Center distribuirà una sacca riflettente di Batman a chi acquisterà prodotti DC per almeno 9,99 euro, sia nei punti vendita sia sul sito ufficiale. Il gruppo Mornati e Rocco Giocattoli predisporranno aree dedicate a Batman e all’universo DC nei rispettivi negozi.

Tra i retailer coinvolti figurano anche Funside, Il Covo del Nerd e Amazon, con assortimenti di prodotti a tema. Il comunicato invita a consultare i canali dei singoli rivenditori e il sito di Warner Bros. Italia per informazioni sui punti vendita aderenti.

Fumetti, giocattoli e collezionabili

Panini Comics accompagnerà il Batman Day con tre pubblicazioni: Batman Day 2026: Da Gotham all’Universo, raccolta di quattro storie; Batman dei due mondi, one-shot previsto in contemporanea mondiale e riservato alle fumetterie aderenti; e Batman: Hush 2, seguito della saga firmata da Jeph Loeb e Jim Lee. Quest’ultimo avrà anche una variant cover disegnata da Corrado Roi.

La comunicazione include una serie di prodotti concessi in licenza da Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Geox proporrà sneaker per bambini e ragazzi ispirate a Batman e Joker, mentre Sodico annuncia un gift set per bambini con gel doccia ed eau de toilette in una valigetta di latta.

MGA’s Miniverse presenterà capsule con miniature di accessori come Bat Signal, Batarang e Batmobile. Clementoni dedicherà una linea di puzzle al personaggio, mentre Jada Toys distribuirà modelli die-cast in scala 1:24 delle Batmobile viste in Batman del 1989 e in The Dark Knight del 2008.

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MACCHINA TELECOMANDATA GIOCATTOLO DI BATMAN: scatena l’azione da supereroe con il modellino di auto LEGO Technic Batmobile Tumbler da costruire, un gioco creativo per bambini e bambine da 12 anni in su · AUTO LEGO TECHNIC TELECOMANDATA: questo set include l’app CONTROL+, che consente ai giovani fan di azionare lo sterzo, controllare le luci e migliorare le abilità di guida attraverso sfide di corsa · MOTORE A REAZIONE: proprio come nella versione del film, questa Batmobile LEGO include una funzione boost che si illumina e aumenta la velocità durante le missioni di lotta al crimine

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Completano l’elenco un’action figure di Batman Beyond di Blokees, action figure e veicoli Mattel, veicoli radiocomandati Mondo e due set LEGO: la Technic Batmobile Tumbler, con controllo tramite app, e il modello DC Logo di Batman con minifigure dorata.

Le iniziative riuniscono quindi proiezioni, attività dal vivo, prodotti editoriali e merchandising attorno al personaggio DC, con appuntamenti distribuiti lungo il mese di settembre.

FAQ

Quando si svolge Gotham City Nights a Milano?

L’evento è in programma sabato 19 settembre 2026, dalle 19 alle 23, al Teatro Alcione di Milano.

Come partecipare all’evento del Batman Day?

L’ingresso è gratuito previa registrazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Quale film sarà proiettato al Teatro Alcione?

Batman: La maschera del fantasma, film d’animazione del 1993, sarà proiettato per la prima volta in Italia sul grande schermo.

Quando torna al cinema Batman del 1989?

Batman del 1989 sarà nuovamente nelle sale dal 14 al 16 settembre, nella settimana del Batman Day.

Qual è la fonte delle informazioni sull’iniziativa?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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