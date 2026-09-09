StartUp Breeze porta tredici progetti life sciences alla finale di Milano

9 Settembre 2026

9 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/StartUp Breeze porta tredici progetti life sciences alla finale di Milano

La notizia in sintesi

  • Tredici startup e idee d’impresa accedono alla finale di StartUp Breeze 2026
  • Il programma riguarda farmaceutica, dispositivi medico-diagnostici e salute digitale
  • Il Pinwheel Pitching Stage è in programma il 24 novembre a Milano
  • Una giuria assegnerà un riconoscimento e special award dei partner

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Tredici startup e idee imprenditoriali sono state selezionate per la finale di StartUp Breeze 2026, programma promosso da Fondazione Toscana Life Sciences e rivolto a progetti nei campi farmaceutico, dei dispositivi medico-diagnostici e della salute digitale. Le realtà finaliste presenteranno le proprie proposte il 24 novembre a Milano, durante il Pinwheel Pitching Stage.

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L’iniziativa, consultabile sul sito di StartUp Breeze, prevede un percorso di confronto con esperti del settore life sciences. Al termine dell’evento milanese, una giuria assegnerà un riconoscimento alla proposta ritenuta più innovativa e gli special award messi a disposizione dai partner del programma.

“Con StartUp Breeze, Fondazione Toscana Life Sciences rinnova il proprio impegno nel sostenere la crescita di nuove imprese innovative e nel favorire il trasferimento di tecnologie e competenze verso soluzioni capaci di generare valore per il sistema salute e per i pazienti”, commenta Francesco Mazzini, coordinatore del programma e Project Manager di Fondazione Toscana Life.

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Otto progetti nella selezione farmaceutica

Nel gruppo dedicato alla farmaceutica figurano otto proposte. Banyan Biotech sta sviluppando una terapia rigenerativa associata a un sistema di somministrazione per l’osteoartrite del ginocchio. Cyclometis Therapeutics lavora invece su modulatori orali del canale TRPA1 destinati, secondo la presentazione del progetto, a malattie neurometaboliche quali obesità, diabete di tipo 2 e fegato grasso MASLD.

HEARTEST propone una piattaforma per studi in vitro sulla cardiotossicità dei farmaci. LysaBreak Therapeutics punta a molecole per ripristinare funzioni autofagiche lisosomiali nelle patologie rare neurodegenerative da accumulo lisosomiale, tra cui la malattia di Batten. NanoTherma concentra la propria attività su nanoparticelle ferromagnetiche iniettabili, pensate per generare ipertermia localizzata nel trattamento di tumori superficiali.

Tra le finaliste c’è anche Onaya Biotech, impegnata su una piattaforma microfluidica cancer-on-a-chip supportata da intelligenza artificiale per ricreare il microambiente dei tumori solidi e contribuire alla ricerca e al test di farmaci oncologici. ArcMod Therapeutics intende agire sulle proteine con modifiche post-traduzionali, degradando quelle patologiche e preservando quelle non patologiche.

Completa il gruppo farmaceutico Renaissance, che sviluppa molecole a meccanismo multitarget contro glioblastoma e cancro del pancreas. Il progetto è collegato alla pagina dei brevetti del Laboratorio di Chimica Farmaceutica dell’Università di Pavia.

Diagnostica, imaging e assistenza digitale

Le altre cinque finaliste operano nella diagnostica e nella digital health. DermIA propone un sistema basato su intelligenza artificiale per valutare il rischio patologico delle lesioni cutanee attraverso immagini acquisite con smartphone, con possibilità di teleconsulto o indirizzamento verso dermatologi accreditati.

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Ichnovia sta sviluppando un test ematico basato su nanoparticelle e analisi tramite AI per la diagnosi precoce del cancro al pancreas. Lumnora lavora a una piattaforma automatizzata di imaging citofluorimetrico a flusso, che unisce microscopia, chip optofluidici e analisi in tempo reale di singole vescicole extracellulari.

Nel settore della salute digitale è stata selezionata NextToYou.ai, che intende estendere il supporto psicoterapeutico tra una seduta e l’altra mediante un assistente personalizzato basato sull’intelligenza artificiale e sottoposto a controllo umano. Sindrel Medtech, infine, sviluppa una piattaforma wireless per la somministrazione di farmaci basata sul grafene, con una prima applicazione indicata nel trattamento degli attacchi epilettici.

Il programma è sostenuto da una rete di partner nazionali e internazionali, tra cui investitori, incubatori, società di venture capital e organizzazioni del comparto life sciences. La fase finale di Milano sarà l’occasione per presentare i progetti a investitori e partner del settore.

FAQ

Quando si terrà la finale di StartUp Breeze?

Il Pinwheel Pitching Stage è programmato per il 24 novembre 2026 a Milano.

Quante sono le finaliste selezionate?

Tredici startup e idee imprenditoriali hanno superato la selezione per l’edizione 2026.

Quali settori coprono i progetti finalisti?

Le proposte riguardano farmaceutica, dispositivi medico-diagnostici e salute digitale.

Che cosa accadrà durante il Pinwheel Pitching Stage?

Le finaliste presenteranno le loro soluzioni a investitori e partner internazionali; una giuria assegnerà il riconoscimento alla proposta più innovativa e gli special award.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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