7 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Anker Innovations conquista nove premi IFA per audio, sicurezza ed energia
La notizia in sintesi
- Anker Innovations ha ottenuto nove riconoscimenti per prodotti presentati a IFA 2026.
- Il premio Best of IFA è andato agli apparecchi acustici Anker RIC Hearing Aids.
- SleepLab Pro ha ricevuto il Winner Award nella categoria audio.
- Tra i prodotti premiati figurano dispositivi audio, sicurezza domestica ed energia portatile.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Anker Innovations ha annunciato di aver ricevuto nove riconoscimenti per i prodotti presentati all’edizione 2026 di IFA a Berlino. I premi riguardano dispositivi per l’audio, il sonno, l’ascolto assistito, la sicurezza domestica e l’energia portatile.
Il riconoscimento principale, il Best of IFA Award, è stato assegnato ad Anker RIC Hearing Aids, la linea di apparecchi acustici del gruppo. Il prodotto è indicato dall’azienda come un ampliamento delle sue attività nelle tecnologie audio dedicate al benessere. Informazioni sulla piattaforma sanitaria del gruppo sono disponibili sul sito Anker Health.
I premi assegnati a Berlino
Nella categoria Winner Award è stato premiato Anker soundcore Sleep Device Pro, denominazione associata a SleepLab Pro. Si tratta di uno speaker da comodino per il sonno che, secondo le specifiche diffuse, integra musica, suoni rilassanti, luce notturna e sveglia. La versione Pro utilizza inoltre un radar a 60 GHz per rilevare senza dispositivi indossabili frequenza cardiaca, respirazione e fasi del sonno.
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La pagina dedicata ad Anker SleepLab Pro descrive il dispositivo come uno strumento per il monitoraggio del riposo. Il prodotto è stato incluso tra le novità presentate dal gruppo nel segmento della sleep technology.
Sei prodotti hanno ricevuto un Innovation Award: soundcore AeroClip 2 Pro, Sleep Earbuds 4 Pro, Sleep Earbuds 4, Liberty 5 Pro Max, SOLIX S2000 Portable Power Station, MindBase Security Kit ed eufy TrackLight Cam S1. L’elenco dei premi comprende dunque nove dispositivi, contando anche RIC Hearing Aids e SleepLab Pro.
Audio e dispositivi per il sonno
AeroClip 2 Pro è un auricolare open-ear a clip con tecnologia THUS AI, pensato per le chiamate senza isolare completamente chi lo indossa dall’ambiente esterno. Il gruppo ha presentato anche AeroClip 2, con chip THUS AI, traduzione AI in tempo reale, compatibilità LDAC e autonomia dichiarata fino a 33 ore con custodia. Maggiori dettagli sulla gamma per le chiamate sono disponibili nella pagina degli auricolari e cuffie soundcore per chiamate.
Nel catalogo IFA figurano inoltre le cuffie Space 2 Pro, con cancellazione attiva del rumore e autonomia indicata fino a 60 ore, e gli auricolari in-ear Liberty Buds 2, dotati di otto sensori per le chiamate e driver da 9,2 millimetri.
La linea dedicata al riposo comprende Sleep 4 e Sleep 4 Pro. Il primo modello è progettato per attenuare i rumori durante la notte; il secondo aggiunge il monitoraggio PPG, della frequenza cardiaca e della variabilità della frequenza cardiaca, oltre all’audio BioSync adattato ai dati dell’utente. I modelli sono presentati nella sezione soundcore Sleep Earbuds.
Tra i premiati c’è anche Liberty 5 Pro Max, auricolare true wireless che, secondo il comunicato, aveva già ricevuto un Guinness World Record per la qualità della voce in chiamata. Il prodotto è disponibile nella pagina Liberty 5 Pro Max.
Energia, ricarica e sicurezza
Sul fronte dell’energia portatile, SOLIX S2000 Portable Power Station ha ottenuto un Innovation Award. Il dispositivo è destinato all’alimentazione elettrica fuori dalle prese tradizionali, in viaggio o durante attività all’aperto.
https://www.ankersolix.com/products/s2000-portable-power-station
Tra gli altri prodotti annunciati rientrano MagGo Power Bank Pro 2, power bank magnetico Qi2.2 da 25 watt con ventola e display; Laptop Charger Pro, caricatore GaN da 100 watt; e MagStand Charging Station, stazione 3-in-1 con ricarica magnetica Qi2 da 25 watt, cavo retrattile e porta USB-C.
Per la sicurezza domestica, Anker ha segnalato MindBase Security Kit ed eufy TrackLight Cam S1, quest’ultima progettata per associare illuminazione e videosorveglianza degli spazi esterni. La scheda di eufy TrackLight Cam S1 è disponibile sul sito del produttore.
Le novità IFA includono anche il sistema di registrazione locale eufy NVR Security System E50, il videocitofono Video Doorbell S4 con visuale panoramica a 180 gradi, il Fall Detection Sensor contactless e il robot aspirapolvere e lavapavimenti Omni E35, con aspirazione dichiarata da 35.000 Pa. Nel segmento dell’energia domestica è stato presentato Solarbank Max, sistema di accumulo solare da balcone espandibile da 7 a 42 kWh.
Immagini e materiali messi a disposizione dall’azienda sono raccolti nel link seguente.
https://www.dropbox.com/scl/fo/xo6ymq0rpxcak9ijbl21e/AEVOitn-xP1ifexuGfR-_wM?rlkey=v5lytb6qesicevy3tgxmmz19k&st=k4ap6yw6&e=2&dl=0
I riconoscimenti ottenuti a Berlino coprono quindi prodotti già premiati e una gamma più ampia di dispositivi presentati durante la fiera, con soluzioni rivolte sia all’uso personale sia alla casa.
FAQ
Quanti premi ha ricevuto Anker a IFA 2026?
Nove prodotti Anker Innovations hanno ricevuto riconoscimenti durante l’edizione 2026 di IFA a Berlino.
Quale prodotto ha vinto il Best of IFA Award?
Anker RIC Hearing Aids ha ricevuto il Best of IFA Award, secondo quanto comunicato dall’azienda.
Quale dispositivo ha ottenuto il Winner Award?
Anker soundcore Sleep Device Pro, associato a SleepLab Pro, ha ottenuto il Winner Award nella categoria audio.
Quali prodotti per il sonno sono stati premiati?
SleepLab Pro, Sleep Earbuds 4 Pro e Sleep Earbuds 4 figurano tra i dispositivi premiati a IFA 2026.
Qual è la fonte delle informazioni riportate?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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