27 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Intelligenza artificiale, Massimo Meloni (EY): «Un elemento da cui nessuna azienda potrà prescindere»

Nel 2027 un’azienda potrà ancora competere senza usare in modo massiccio l’intelligenza artificiale? Lo abbiamo chiesto a Massimo Meloni, EY Italy Private Leader e Responsabile Italia del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno®, a margine della cerimonia della XXIX edizione che si è tenuta il 27 novembre 2026 a Milano, a Palazzo Mezzanotte. La sua risposta è netta: per gli imprenditori italiani l’AI è ormai «un elemento da cui nessuna azienda potrà prescindere». Dietro quella frase ci sono i numeri dell’indagine che EY Private ha condotto con SWG proprio per il Premio, e che raccontano un’adozione già avviata ma ancora tutta da governare.

L’AI è già in azienda: il 55% la sta usando o introducendo

L’indagine EY-SWG ha coinvolto manager e imprenditori di imprese italiane di medio-grandi dimensioni, intervistati online tra l’8 aprile e il 18 maggio 2026. Il dato di partenza è chiaro: il 55% delle aziende ha già avviato o completato progetti di intelligenza artificiale nei propri processi, un altro 36% pianifica di farlo e solo il 9% non ha intenzione di muoversi.

Non si tratta di sperimentazioni da laboratorio. Tra chi ha implementato o pianificato strumenti di AI, l’uso più diffuso è l’analisi dei dati (68%), seguita dall’automazione dei processi amministrativi (45%), dall’ottimizzazione dei processi produttivi (39%) e dall’automazione del servizio clienti (36%). Più indietro marketing (29%), cybersecurity e protezione dei dati (23%) e selezione del personale (13%). Tra le risposte libere compare anche un’indicazione che racconta bene la fase attuale: «AI che sviluppa codice».

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Anche gli investimenti salgono di livello: il 42% delle imprese che usano o pianificano l’AI prevede di spendere almeno 500.000 euro nei prossimi cinque anni, una quota che cresce nettamente rispetto alla rilevazione precedente.

Efficienza prima di tutto, rivoluzione dopo

Come la vedono gli imprenditori? Soprattutto come un acceleratore di efficienza. Il 63% indica nell’aumento dell’efficienza la principale opportunità offerta dall’intelligenza artificiale; il 42% la considera uno strumento per le analisi predittive, utili ad anticipare i rischi e a rafforzare la resilienza, e un altro 42% per l’ottimizzazione delle risorse. Seguono il miglioramento dei servizi al cliente (30%) e lo sviluppo di nuovi modelli di business (25%).

È una lettura pragmatica: l’AI viene vista come leva per lavorare meglio con quello che si ha, più che come elemento di rottura radicale. Ed è la stessa lettura che Meloni ci ha dato a voce: l’intelligenza artificiale è presente in azienda e gli imprenditori la vedono come qualcosa su cui fare leva per la crescita e per l’efficienza.

Le dichiarazioni di Massimo Meloni

L’intervista a Massimo Meloni (EY) registrata a Palazzo Mezzanotte, Milano, il 27 novembre 2026.

Alla nostra prima domanda, se l’intelligenza artificiale sia stata davvero un fattore competitivo per le aziende analizzate o se si tratti di una moda, Meloni ha risposto partendo dall’indagine: «Noi abbiamo fatto anche una survey propedeutica al premio, dove abbiamo intervistato oltre 70 imprenditori, e nell’ambito di questa survey l’intelligenza artificiale è stata confermata essere uno degli ambiti di investimento. È stato confermato che è un qualcosa che oggi è presente in azienda ed è stato confermato che gli imprenditori la vedono come un qualcosa su cui fare leva anche in ottica prospettica, per la crescita e per l’efficienza».

Poi la domanda più diretta: nel 2027 si potrà competere senza usare pesantemente l’AI? «Quello che possiamo dire è che, sulla base delle risposte che abbiamo avuto dagli imprenditori, è visto come un qualcosa di assolutamente essenziale. Poi credo che la misura e la verticalità sarà differente da azienda ad azienda; quel che è certo è che è un elemento da cui nessuna azienda potrà prescindere».

Nella dichiarazione diffusa da EY in occasione della premiazione, Meloni ha allargato lo sguardo all’intero sistema produttivo: «L’imprenditoria italiana è la linfa vitale del tessuto economico e sociale del nostro Paese e, in una fase di forte turbolenza in cui non esistono certezze, sta dimostrando di saper assumere la responsabilità di tracciare nuove rotte. Lo scenario resta complesso, ma le imprese familiari italiane hanno saputo trasformare le difficoltà in occasioni di adattamento e crescita, investendo in innovazione e nell’evoluzione dei propri modelli di business».

I rischi: dati, dipendenza dalle piattaforme e integrazione

L’entusiasmo non cancella le preoccupazioni. La prima, per il 45% delle imprese, è il rischio di perdere il controllo sui dati aziendali e sulla proprietà intellettuale. Seguono la dipendenza tecnologica e la concentrazione su poche piattaforme AI globali (38%), le difficoltà di integrazione tra sistemi diversi, interni e di fornitori (38%), la privacy (30%), la trasparenza (25%) e la conformità normativa (23%). La perdita di posti di lavoro è indicata dal 20%.

Da qui nasce un tema che riguarda da vicino chi si occupa di tecnologia: la sovranità dei dati. Il 36% delle aziende dichiara di privilegiare fornitori e infrastrutture cloud con sede in Europa, un altro 36% ha definito policy interne su dove devono risiedere i dati sensibili e il 23% usa o valuta modelli di AI sviluppati da operatori europei. Per il 30%, però, il tema non è ancora all’ordine del giorno.

Guardando al medio-lungo periodo, il 93% ritiene che l’AI renderà necessaria una formazione continua sulle tecnologie emergenti e il 78% prevede una forte dipendenza da tecnologie esterne, un dato in crescita rispetto al 71% dell’anno precedente. Il 71% si aspetta un aumento considerevole della produttività e il 68% un cambiamento nella composizione dell’organico in termini di mansioni.

Competenze: la vera sfida è per i manager

Se la tecnologia è disponibile, il collo di bottiglia sono le persone. Alla domanda su dove sia più urgente investire nella formazione manageriale nei prossimi tre anni, il 61% indica le competenze digitali e sull’AI per i manager, davanti a leadership e gestione del cambiamento (51%) e strategia e innovazione (40%). Non a caso, tra le richieste di supporto esterno, il 59% delle imprese mette al primo posto innovazione, ICT e intelligenza artificiale.

Il Premio: tecnologia e innovazione tra i vincitori

La serata di Palazzo Mezzanotte ha incoronato Giuseppe Lavazza, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Luigi Lavazza S.p.A., Vincitore Nazionale del Premio EY L’Imprenditore dell’Anno® 2026; a Luigi Lavazza S.p.A. è andato anche il Premio EY Shape The Future. Diversi riconoscimenti di categoria parlano direttamente il linguaggio della tecnologia:

Francesco Possati (Marposs Group), categoria Innovation , per aver portato la misura di precisione dalla mobilità elettrica ai semiconduttori , all’aeronautica e alla robotica;

(Marposs Group), categoria , per aver portato la misura di precisione dalla mobilità elettrica ai , all’aeronautica e alla robotica; Alessandra Accogli (Sinergy Flow S.r.l.), Premio Startup , per una tecnologia italiana di batterie per l’accumulo di energia di lunga durata, basata su materiali abbondanti e riciclabili;

(Sinergy Flow S.r.l.), , per una tecnologia italiana di per l’accumulo di energia di lunga durata, basata su materiali abbondanti e riciclabili; Luca Rodella (Smartness S.r.l.), Premio Scaleup , per una piattaforma tecnologica scelta da migliaia di strutture ricettive in diversi mercati;

(Smartness S.r.l.), , per una piattaforma tecnologica scelta da migliaia di strutture ricettive in diversi mercati; Antimo Caputo (Antimo Caputo S.r.l.), categoria Family Business;

(Antimo Caputo S.r.l.), categoria Family Business; Riccardo Magni (Magni Telescopic Handlers), categoria Leadership & Vision;

(Magni Telescopic Handlers), categoria Leadership & Vision; Ivana Ciabatti (Italpreziosi S.p.A.), categoria Sustainable Business Model.

La giuria era presieduta da Carlo Salvato (Università Bocconi) e la XXIX edizione si è svolta in collaborazione con Julius Baer. Il comunicato di EY sull’indagine è disponibile sul sito di EY, mentre le informazioni sul Premio sono sulla pagina ufficiale dell’iniziativa.

L’indagine EY-SWG completa (PDF)

Il PDF non si apre qui: apri l’indagine EY Private-SWG (PDF). L’indagine EY Private-SWG sull’imprenditoria 2026, diffusa da EY in occasione del Premio. Apri o scarica il PDF.

Il messaggio che arriva da Milano è semplice: l’intelligenza artificiale non è più una scommessa sul futuro, ma una componente del modo di fare impresa. Cambierà la misura, cambierà il settore, ma, per usare le parole di Meloni, nessuna azienda potrà prescinderne.