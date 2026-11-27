27 Novembre 2026

/ Home/INTERNET/WINDTRE presenta la fibra ottica che arriva in ogni stanza

La fibra ottica arriverà nelle singole stanze con l’offerta domestica che WINDTRE prevede di lanciare in Italia nel 2027. L’operatore ha presentato il servizio il 27 novembre 2026 a Milano, alla Milan Games Week & Cartoomics. La tecnologia si chiama FTTR, sigla di Fiber To The Room, e porta il cavo ottico fino ai punti di accesso Wi-Fi distribuiti nell’abitazione. La velocità massima indicata dall’operatore è di 2,5 Gigabit.

Allo stand di WINDTRE, i visitatori possono vedere contenuti video dedicati al funzionamento della rete e ai suoi impieghi. Il primo esempio è il gioco online, per il quale la velocità di connessione non è l’unico parametro: contano anche la continuità del collegamento e la latenza, cioè il tempo di risposta della rete. I video illustrano anche gli usi legati al lavoro da casa e allo streaming.

Come cambia la rete di casa

La differenza rispetto a una configurazione in cui la fibra termina nella stanza del modem riguarda il tratto di rete all’interno dell’abitazione. Il sistema presentato a Milano abbina un modem Wi-Fi 7 a punti di accesso dedicati, raggiunti dal cavo ottico. I dispositivi continuano a collegarsi in Wi-Fi, ma il segnale viene distribuito da più ambienti anziché dipendere soltanto dalla posizione del modem.

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La configurazione è pensata anche per le abitazioni su più piani, per quelle con muri spessi e per le stanze dove il segnale del modem fatica ad arrivare. Portare un punto di accesso negli ambienti principali serve a rendere più uniforme la copertura. Secondo WINDTRE, l’abbinamento tra collegamenti in fibra e Wi-Fi 7 è pensato per contenere la latenza e mantenere stabile la connessione anche quando sono collegati più dispositivi.

Tra gli utilizzi indicati dall’operatore ci sono le videoconferenze e il lavoro su applicazioni in cloud, che richiedono continuità di connessione. In una stessa abitazione queste attività possono svolgersi mentre in altre stanze si gioca online, si guarda un video in alta definizione o si usano dispositivi per la casa connessa. La distribuzione dei punti di accesso risponde quindi sia alla distanza dal modem sia all’uso della rete in più stanze nello stesso momento.

La posa del cavo e il precedente per le imprese

L’installazione sarà affidata a un tecnico specializzato. Per raggiungere i punti di accesso nelle diverse stanze è prevista la posa di un cavo ottico sottile e trasparente, che può correre lungo le pareti o i battiscopa. La soluzione è stata progettata per limitare gli interventi sugli ambienti domestici: il cavo non deve arrivare ai singoli apparecchi, ma ai punti da cui viene poi distribuito il segnale Wi-Fi.

Per WINDTRE la FTTR non è una novità assoluta. L’operatore la propone alle imprese dall’ottobre 2025 con WINDTRE Connect, un’offerta che prevede collegamenti in fibra fino ai punti di accesso Wi-Fi, velocità fino a 2 Gbps per ambiente e la gestione di un massimo di 300 dispositivi collegati contemporaneamente. Da ottobre 2026 la proposta per le imprese e gli enti comprende anche soluzioni dedicate a strutture ricettive, ristorazione e servizi pubblici locali come municipi, biblioteche e scuole.

Il lancio previsto nel 2027 estenderà alle abitazioni lo stesso principio già applicato negli spazi di lavoro: usare la fibra non solo per portare la connessione nell’edificio, ma anche per collegare i punti da cui il Wi-Fi raggiunge i diversi ambienti.