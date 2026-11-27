27 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Fujifilm organizza tre workshop sul ritratto con Max Angeloni

Fujifilm organizza tre workshop di fotografia di ritratto a dicembre 2026: il 2 a Bari, il 3 ad Avellino e il 5 a Firenze. Gli incontri, condotti dal fotografo professionista Max Angeloni, sono riservati agli utenti Fujifilm e prevedono un massimo di 20 partecipanti per sessione. Il programma di Bari è dedicato al ritratto ambientato, mentre le altre due tappe seguono lo stesso programma, incentrato sulle scelte tecniche e sul rapporto con la persona fotografata.

A Bari il ritratto parte dall’ambiente

La prima tappa, “Il ritratto, oltre il volto”, si terrà dalle 11 alle 13 nella sede di Foto Diego, in via Matteo Renato Imbriani 22 a Bari. Angeloni partirà dal rapporto tra la persona e il luogo in cui viene fotografata: nell’inquadratura, lo spazio può dare informazioni sul soggetto che la sola espressione del viso non restituisce.

Il programma affronta anche la scelta del momento in cui scattare. Il “momento fotografico”, spesso associato alla fotografia di strada e al reportage, verrà discusso in relazione al ritratto: una variazione della luce o dell’espressione può cambiare il modo in cui la persona appare nel suo ambiente. L’incontro metterà inoltre a confronto due modi di raccontare il soggetto, con una sola immagine oppure con una sequenza di ritratti.

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Tra gli altri temi figurano la scelta fra colore e bianco e nero, l’uso della luce naturale o di quella già presente sul posto e l’attrezzatura da impiegare. A queste decisioni si affianca il lavoro con la persona davanti all’obiettivo: osservare come si muove nello spazio e metterla a proprio agio prima dello scatto.

Ad Avellino e Firenze, dalla luce al rapporto con il soggetto

“Oltre la foto ricordo: costruire un ritratto” è il titolo delle due tappe successive. Il 3 dicembre la sessione si svolgerà dalle 11 alle 13 da Foto Diego, in via Aldo Pini 8 ad Avellino. Il 5 dicembre lo stesso programma sarà proposto dalle 10.30 alle 12.30 da Il Fotoamatore, in via Panciatichi 55 a Firenze.

Angeloni esaminerà come composizione, colore e consistenza delle superfici possano guidare lo sguardo verso alcuni tratti del soggetto e lasciarne altri in secondo piano. Il programma prevede un confronto tra luce ambiente, naturale e artificiale, oltre a un approfondimento sulle focali: cambiando obiettivo cambia non soltanto la resa del volto, ma anche il modo in cui lo spazio intorno alla persona entra nell’immagine.

Un altro tema sarà la distinzione tra ritratto e primo piano. Il primo piano è una scelta d’inquadratura che porta l’attenzione sui dettagli e sulle espressioni; il ritratto può includere anche gli oggetti e i luoghi che aiutano a descrivere la persona. La discussione riguarderà inoltre l’ascolto e il rapporto con il soggetto, aspetti che incidono su come si presenta davanti alla fotocamera. Nella sua attività Angeloni si è occupato, tra l’altro, di reportage, moda e fotografia di matrimonio.

Iscrizioni e prova delle attrezzature

Per tutte le tappe la quota è di 15 euro. Occorre scegliere la sessione e completare la registrazione e il pagamento sul sito del rivenditore che ospita l’incontro. Le informazioni sul tour sono raccolte nel calendario degli eventi Fujifilm. Durante i workshop l’azienda metterà a disposizione fotocamere e obiettivi da provare, così che i partecipanti possano confrontare diverse attrezzature mentre lavorano sul ritratto.