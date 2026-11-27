27 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/Fujifilm organizza tre workshop sul ritratto con Max Angeloni
Fujifilm organizza tre workshop di fotografia di ritratto a dicembre 2026: il 2 a Bari, il 3 ad Avellino e il 5 a Firenze. Gli incontri, condotti dal fotografo professionista Max Angeloni, sono riservati agli utenti Fujifilm e prevedono un massimo di 20 partecipanti per sessione. Il programma di Bari è dedicato al ritratto ambientato, mentre le altre due tappe seguono lo stesso programma, incentrato sulle scelte tecniche e sul rapporto con la persona fotografata.
A Bari il ritratto parte dall’ambiente
La prima tappa, “Il ritratto, oltre il volto”, si terrà dalle 11 alle 13 nella sede di Foto Diego, in via Matteo Renato Imbriani 22 a Bari. Angeloni partirà dal rapporto tra la persona e il luogo in cui viene fotografata: nell’inquadratura, lo spazio può dare informazioni sul soggetto che la sola espressione del viso non restituisce.
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Il programma affronta anche la scelta del momento in cui scattare. Il “momento fotografico”, spesso associato alla fotografia di strada e al reportage, verrà discusso in relazione al ritratto: una variazione della luce o dell’espressione può cambiare il modo in cui la persona appare nel suo ambiente. L’incontro metterà inoltre a confronto due modi di raccontare il soggetto, con una sola immagine oppure con una sequenza di ritratti.
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Tra gli altri temi figurano la scelta fra colore e bianco e nero, l’uso della luce naturale o di quella già presente sul posto e l’attrezzatura da impiegare. A queste decisioni si affianca il lavoro con la persona davanti all’obiettivo: osservare come si muove nello spazio e metterla a proprio agio prima dello scatto.
Ad Avellino e Firenze, dalla luce al rapporto con il soggetto
“Oltre la foto ricordo: costruire un ritratto” è il titolo delle due tappe successive. Il 3 dicembre la sessione si svolgerà dalle 11 alle 13 da Foto Diego, in via Aldo Pini 8 ad Avellino. Il 5 dicembre lo stesso programma sarà proposto dalle 10.30 alle 12.30 da Il Fotoamatore, in via Panciatichi 55 a Firenze.
Angeloni esaminerà come composizione, colore e consistenza delle superfici possano guidare lo sguardo verso alcuni tratti del soggetto e lasciarne altri in secondo piano. Il programma prevede un confronto tra luce ambiente, naturale e artificiale, oltre a un approfondimento sulle focali: cambiando obiettivo cambia non soltanto la resa del volto, ma anche il modo in cui lo spazio intorno alla persona entra nell’immagine.
Un altro tema sarà la distinzione tra ritratto e primo piano. Il primo piano è una scelta d’inquadratura che porta l’attenzione sui dettagli e sulle espressioni; il ritratto può includere anche gli oggetti e i luoghi che aiutano a descrivere la persona. La discussione riguarderà inoltre l’ascolto e il rapporto con il soggetto, aspetti che incidono su come si presenta davanti alla fotocamera. Nella sua attività Angeloni si è occupato, tra l’altro, di reportage, moda e fotografia di matrimonio.
Iscrizioni e prova delle attrezzature
Per tutte le tappe la quota è di 15 euro. Occorre scegliere la sessione e completare la registrazione e il pagamento sul sito del rivenditore che ospita l’incontro. Le informazioni sul tour sono raccolte nel calendario degli eventi Fujifilm. Durante i workshop l’azienda metterà a disposizione fotocamere e obiettivi da provare, così che i partecipanti possano confrontare diverse attrezzature mentre lavorano sul ritratto.
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