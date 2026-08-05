ASUS presenta ProArt PA40SU, case SSD USB4 fino a 40 Gbps

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

ASUS ha presentato il case esterno per SSD ProArt PA40SU.

Il dispositivo usa USB4 e raggiunge trasferimenti dati fino a 40 Gbps.

Supporta SSD NVMe M.2 nei formati 2230 e 2280.

Il prezzo suggerito è di 69,90 euro presso rivenditori selezionati.

Riassunto generato con AI

ASUS ha annunciato il ProArt PA40SU, un case esterno destinato a unità SSD NVMe M.2 e pensato per chi lavora con file di grandi dimensioni, backup e progetti video. Il prodotto, presentato il 4 agosto 2026, utilizza una connessione USB4 tramite porta USB-C e dichiara velocità di trasferimento fino a 40 Gbps.

Il case è compatibile con SSD nei formati M.2 2230 e 2280. L’obiettivo è offrire uno spazio di archiviazione esterno per flussi di lavoro che richiedono lo spostamento frequente di contenuti multimediali, inclusi materiali per l’editing video 4K.

Il PA40SU integra inoltre ProArt SSD Dashboard, software che consente di visualizzare in tempo reale lo stato dell’unità installata, i dati relativi alla salute del disco e le sue prestazioni.

Raffreddamento attivo per l’uso prolungato

Uno degli elementi tecnici del case è il sistema di raffreddamento attivo. ASUS ha previsto una ventola intelligente regolabile su quattro livelli e un pad termico già installato, con lo scopo di contenere le temperature interne durante trasferimenti prolungati o attività intensive.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, questa configurazione mira a limitare il thermal throttling, cioè la riduzione delle prestazioni causata dall’aumento della temperatura. Nei test interni svolti da ASUS, il dispositivo ha trasferito fino a 2.960 GB di dati in 30 minuti continuativi.

Il dato proviene da verifiche interne dell’azienda e riguarda le condizioni di test indicate nel comunicato, senza ulteriori specifiche sulle unità SSD utilizzate o sulle configurazioni impiegate.

Installazione senza strumenti

Il case misura 13,5 millimetri di spessore e adotta una finitura denominata Stealth Black. La struttura è stata progettata per l’impiego sia in postazioni fisse sia in mobilità, mantenendo dimensioni contenute.

L’accesso al vano dell’SSD avviene attraverso un sistema push-to-open. Per l’installazione o la sostituzione dell’unità non sono richiesti strumenti aggiuntivi, una caratteristica pensata per rendere più rapida la gestione dello storage esterno.

Il ProArt PA40SU sarà venduto al prezzo suggerito di 69,90 euro negli ASUS Gold Store, presso i rivenditori che aderiscono al programma Powered by ASUS e attraverso i principali partner commerciali dell’azienda. Il comunicato non indica una data di effettiva disponibilità nei punti vendita.

Con questo prodotto ASUS amplia la propria proposta di accessori per lo storage esterno, concentrandosi sulle esigenze di trasferimento e archiviazione di chi utilizza SSD NVMe per attività professionali o creative.

FAQ

Quale connessione utilizza ProArt PA40SU?

Sì, il case utilizza la connettività USB4 attraverso una porta USB-C e supporta trasferimenti dati fino a 40 Gbps.

Quali SSD sono compatibili con PA40SU?

Sì, il dispositivo supporta unità SSD NVMe M.2 nei formati 2230 e 2280.

Il case ha un sistema di raffreddamento?

Sì, integra una ventola intelligente a quattro livelli e un pad termico preinstallato per gestire il calore durante l’uso prolungato.

Quanto costa ASUS ProArt PA40SU?

Sì, il prezzo suggerito indicato da ASUS è di 69,90 euro presso ASUS Gold Store, rivenditori aderenti e partner commerciali.

Qual è la fonte delle informazioni sul prodotto?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.