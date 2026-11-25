25 Novembre 2026

/ Home/SOCIAL MEDIA/WhatsApp annuncia l’invio programmato di messaggi, foto e video

WhatsApp ha annunciato i messaggi programmati: nelle prossime settimane la funzione sarà attivata gradualmente in tutto il mondo e permetterà di scegliere in anticipo quando inviare un messaggio. L’intervallo va da 10 minuti a 14 giorni dal momento in cui si imposta l’invio. La novità riguarda sia le conversazioni individuali sia quelle di gruppo e non si limita al testo: si potranno programmare anche l’invio di una singola foto o quello di un video.

La funzione separa il momento in cui si prepara un messaggio da quello in cui lo si vuole far arrivare. Chi a tarda sera si ricorda di fare un augurio per un esame, per esempio, può scriverlo subito senza mandarlo alle 23:00 e fissare la consegna per il mattino seguente. Lo stesso vale per gli auguri di compleanno destinati a una persona che vive in un altro fuso orario: si può scegliere l’ora di invio tenendo conto della mezzanotte di chi li riceverà.

Come si programma un invio

Il comando si trova sul pulsante che si usa già per spedire i messaggi. Dopo aver scritto il testo o preparato la foto o il video, anziché toccare il pulsante di invio si dovrà tenerlo premuto. Da lì si potrà selezionare la data e l’ora di consegna. Il limite minimo di 10 minuti distingue l’invio programmato da quello immediato, mentre quello di 14 giorni permette di preparare un messaggio anche per un appuntamento che non è imminente.

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Chi programma più invii potrà consultare l’elenco dei messaggi ancora in attesa di partire. Da lì potrà anche cancellarne uno prima della consegna, per esempio se nel frattempo è cambiato il programma a cui il messaggio si riferisce. La possibilità di annullare l’invio riguarda dunque il periodo tra la scelta dell’orario e la consegna, quando il contenuto non è ancora arrivato nella conversazione.

Per chi riceve il messaggio, invece, non cambia il modo in cui il contenuto appare nella chat. Una volta consegnato, il messaggio programmato si presenta come uno inviato sul momento. Vale anche nei gruppi: si può fissare l’orario di un promemoria per tutti i partecipanti, e questi lo vedranno nella conversazione come gli altri messaggi.

Consegna anche a telefono spento

Secondo WhatsApp, non sarà necessario che il telefono di chi ha programmato l’invio resti acceso fino all’ora stabilita. La consegna avverrà all’orario selezionato anche se nel frattempo il dispositivo è stato spento o la batteria si è scaricata. Chi prepara un messaggio per il mattino seguente, quindi, non dovrà riaccendere il telefono all’ora prevista perché il contenuto arrivi.

L’invio differito non cambia neppure la protezione dei contenuti. WhatsApp indica che i messaggi programmati mantengono la crittografia end-to-end applicata ai messaggi personali: scegliere una consegna successiva non rende il contenuto leggibile alla piattaforma.

Il debutto non sarà simultaneo per tutti gli utenti. L’attivazione procederà per gradi su scala globale nelle prossime settimane. Una volta disponibile, la funzione aggiungerà alle chat individuali e di gruppo un’alternativa all’invio immediato: si potrà preparare il messaggio quando si ha tempo e lasciare che arrivi quando serve, senza dover tornare nella conversazione per spedirlo.