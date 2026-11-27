27 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Renault apre al Cinema Adriano di Roma con la Twingo elettrica

Dal 20 novembre Renault ha aperto uno spazio temporaneo al Cinema Adriano, nel centro di Roma. Il punto espositivo resterà aperto fino a gennaio 2027 e avrà come protagonista, nella fase di apertura, la nuova Twingo E-Tech electric. L’iniziativa offre a chi vuole conoscere la city car elettrica un punto di riferimento in città per il periodo di attività dello spazio.

La scelta della sede colloca la presentazione dell’auto in un luogo legato al cinema anziché in uno spazio dedicato abitualmente alle automobili. Il progetto adotta la formula del temporary store: uno spazio che si può visitare per un periodo circoscritto, non un nuovo punto vendita permanente.

La Twingo elettrica al centro dell’apertura

La vettura scelta per inaugurare lo spazio appartiene al segmento delle city car. La Twingo E-Tech electric abbina la motorizzazione elettrica a dimensioni compatte, due caratteristiche che definiscono il modello presentato a Roma. Renault indica anche la connettività fra gli elementi della nuova vettura. È dunque su un’auto pensata per gli spostamenti urbani che si concentra la prima fase dell’iniziativa.

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La scelta del modello e quella della sede si leggono insieme: una vettura destinata alla città viene presentata in uno spazio nel centro della capitale. Per il pubblico, l’interesse dell’apertura sta soprattutto nella possibilità di vedere da vicino la nuova Twingo nel contesto per cui è pensata, quello urbano. Per Renault, il modello è il punto di partenza per presentare il marchio ai visitatori del temporary store.

La sigla RNLT© identifica infatti il format dello spazio, mentre Twingo E-Tech electric è il nome dell’auto al centro dell’esordio romano. Il progetto espositivo ha un perimetro più ampio della presentazione del singolo modello, perché è dedicato al marchio nel suo insieme. La Twingo gli dà però un soggetto preciso fin dall’apertura, con l’attenzione rivolta alla proposta elettrica di Renault per le auto di piccole dimensioni.

Lo spazio resterà aperto fino a gennaio

Il periodo di apertura distingue l’iniziativa da una presentazione limitata al giorno dell’inaugurazione. Il 20 novembre segna l’avvio dello spazio al Cinema Adriano, ma la possibilità di visitarlo si estende oltre il debutto: il temporary store sarà attivo fino a gennaio 2027. La sede romana accompagna così la presentazione della nuova city car dalla fine dell’autunno all’inizio del nuovo anno.

Le due indicazioni temporali riguardano lo spazio espositivo: novembre è il mese in cui ha aperto al pubblico, gennaio quello fino al quale è prevista la sua attività. Il calendario è quindi quello della presenza del format RNLT© al Cinema Adriano, con la Twingo E-Tech electric al centro della fase inaugurale.

Per chi è interessato al modello, la novità immediata è la possibilità di conoscerlo in una sede cittadina aperta anche dopo il lancio dell’iniziativa. Fino a gennaio il Cinema Adriano sarà il punto di riferimento del progetto a Roma, con una formula che porta la presentazione dell’auto fuori dagli spazi abitualmente riservati al settore.