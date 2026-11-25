25 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai Tucson supera le 250.000 unità vendute in Italia

Hyundai Tucson ha superato le 250.000 unità vendute in Italia dal debutto nel 2004. Il dato, reso noto da Hyundai il 25 novembre 2026, copre cinque generazioni del SUV compatto. Dopo il record di vendite del 2016, il modello ha superato le 10.000 unità in ciascuno dei tre anni dal 2023 al 2025.

Il massimo annuale risale al 2016, quando in Italia furono vendute 22.856 Tucson. Quel dato fotografa il risultato di un singolo anno, mentre il totale di 250.000 unità si estende su oltre due decenni, nei quali il modello ha cambiato design, dotazioni e motorizzazioni.

Le motorizzazioni disponibili in Italia

La gamma italiana comprende versioni turbo a benzina, diesel mild hybrid a 48 volt, full hybrid e plug-in hybrid. La scelta non riguarda soltanto il motore: per le full hybrid e le plug-in hybrid, oltre alla trazione anteriore, è disponibile quella integrale. Quest’ultima offre più motricità sui fondi a bassa aderenza, come quelli che si possono incontrare lungo i percorsi invernali.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Nel diesel mild hybrid, il sistema a 48 volt assiste il motore termico nelle fasi in cui è richiesta più energia. La full hybrid può invece percorrere alcuni tratti con il solo motore elettrico e non richiede di collegare l’auto a una presa per ricaricare la batteria.

La plug-in hybrid aggiunge la possibilità di ricaricare la batteria da una fonte esterna e di viaggiare più a lungo in modalità elettrica. È anche la motorizzazione più potente della gamma. Sui tragitti più lunghi, alla guida elettrica si affianca il funzionamento ibrido.

Come cambia la Tucson Dark Line

La Dark Line si riconosce per la griglia anteriore con finitura cromata nera e per il logo Hyundai, anch’esso nero. Lo stesso colore torna sul tetto con barre longitudinali, sulle calotte degli specchietti e sui montanti. Completano l’esterno i cerchi in lega da 19 pollici e i vetri posteriori oscurati.

Nell’abitacolo, interamente nero, il quadro strumenti digitale e lo schermo tattile del navigatore misurano entrambi 12,3 pollici. L’allestimento comprende anche i fari anteriori full LED, i sensori di parcheggio davanti e dietro, la retrocamera e i sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

Prezzo e finanziamento fino al 30 novembre

L’offerta di fine novembre riguarda la Tucson Dark Line Full Hybrid MY27 da 239 CV, con cambio automatico e trazione anteriore. Il prezzo è di 34.700 euro, con una riduzione complessiva di 4.500 euro. La promozione si applica alle vetture per le quali sia il contratto d’acquisto sia l’immatricolazione vengono completati entro il 30 novembre 2026, fino a esaurimento delle disponibilità.

Per chi sceglie il finanziamento Hyundai Plus, la formula prevede un anticipo di 13.916 euro e 35 rate mensili da circa 209 euro, con TAN del 6,95% e TAEG dell’8,28%. I 209 euro si riferiscono alle rate mensili e non comprendono la rata finale, necessaria se si decide di tenere l’auto.

Al termine dei tre anni, chi ha sottoscritto il finanziamento può quindi acquistare definitivamente la Tucson pagando la rata finale, sostituirla con una nuova Hyundai oppure restituirla, secondo le condizioni del contratto.