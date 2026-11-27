27 Novembre 2026

/ Home/FINTECH/PMI, i minibond raccolgono 501,7 milioni e superano il crowdfunding

Le PMI italiane hanno raccolto 501,7 milioni di euro con i minibond nei primi sei mesi del 2026, il miglior risultato semestrale dal 2022. Il crowdfunding ha invece raccolto 73,7 milioni nello stesso periodo, il dato più basso degli ultimi cinque anni. Il divario emerge dalla ricerca del Politecnico di Milano sulla finanza complementare per le PMI, presentata il 27 novembre al Finance Day Italia 2026, a Palazzo Turati a Milano. L’incontro è stato organizzato da Innexta, Unioncamere e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

La nona edizione del rapporto, aggiornata al 30 giugno 2026, prende in esame sette ambiti, dal debito privato alla quotazione in Borsa, e dedica tre approfondimenti a microcredito, credito diretto dei Confidi e search fund. Il quadro è quello di una riduzione dei prestiti bancari alle imprese non finanziarie: secondo i dati della Banca d’Italia riportati nella ricerca, lo stock è passato da circa 856 miliardi di euro nel 2008 a circa 619 miliardi a giugno 2026.

Minibond in crescita, avvio più lento per il venture capital

Nel 2025 le PMI hanno collocato 146 minibond per 1,08 miliardi di euro, a fronte dei 579 milioni raccolti nel 2024. Tra gennaio e giugno 2026 sono stati emessi 71 titoli e 50 PMI si sono affacciate per la prima volta su questo mercato. Nello stesso semestre del 2025 la raccolta era stata di 413,4 milioni. La ricerca segnala anche un aumento dei volumi raccolti e investiti dai fondi che concedono prestiti direttamente alle imprese.

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Giancarlo Giudici, professore del Politecnico di Milano, ha spiegato:

“Il mercato della finanza complementare è oggi spinto da due forze che vanno in direzione opposta: da un lato tassi e volatilità portano gli investitori verso impieghi molto liquidi, dall’altro l’inasprirsi delle condizioni del credito accresce l’interesse degli imprenditori. Le PMI percepiscono sempre di più l’importanza di diversificare le fonti di finanziamento e il private capital continua ad attrarre, ma con un approccio più selettivo. Il punto debole della catena resta la presenza di investitori professionali, e quindi di capitali, specializzati nel sostegno alle PMI”.

Per il venture capital, ai livelli record del 2025 sono seguiti volumi più contenuti nei primi sei mesi del 2026. Secondo AIFI, nel 2025 gli investimenti hanno raggiunto 1,35 miliardi di euro in 568 operazioni, mentre nel primo semestre del 2026 si sono fermati a 404 milioni. Il growth capital ha chiuso il 2025 con 792 milioni distribuiti su 68 operazioni; nei primi sei mesi del 2026 l’expansion ha registrato 92 milioni. L’attività dei business angel è rimasta vicina ai livelli dell’anno precedente: secondo IBAN, nel 2025 hanno investito 73,7 milioni in 213 operazioni, contro i 74,5 milioni del 2024.

Meno raccolta nel crowdfunding e meno debutti in Borsa

Nei dodici mesi esaminati, il crowdfunding in Italia ha raccolto 164,2 milioni di euro, il 37% in meno rispetto ai 259,7 milioni del periodo precedente. Nell’equity crowdfunding sono stati i progetti immobiliari a sostenere la raccolta, mentre le altre campagne si sono fermate a 8,6 milioni. Tra i fattori che gravano sul comparto, lo studio indica gli oneri legati alla disciplina europea ECSP e i ritardi nei rendimenti promessi. La tokenizzazione resta invece in fase sperimentale, con pochi operatori iscritti ai registri della Consob.

Su Euronext Growth Milan, al 30 giugno 2026 risultavano quotate 204 società, otto in meno rispetto all’inizio dell’anno. Nei primi sei mesi si sono quotate tre imprese, raccogliendo 33,8 milioni di euro, su livelli simili a quelli del 2020. In tutto il 2025 i nuovi ingressi erano stati 21, con una raccolta di 120,5 milioni al debutto.

Agevolazioni, cessione delle fatture e credito dei Confidi

Il nuovo capitolo sulla finanza agevolata censisce 271.445 interventi diretti concessi da Stato, Regioni e Camere di commercio nel biennio 2024-2025, per oltre 20 miliardi di euro, al netto delle garanzie. Alle PMI è andato il 96,3% degli interventi e il 64,6% del valore, pari a 12,96 miliardi. Le sole Camere di commercio hanno erogato 22.615 contributi, per circa 290 milioni di euro, destinati per il 99,2% alle PMI.

La domanda delle PMI per la cessione delle fatture attraverso piattaforme fintech rimane sostenuta. Gli operatori lavorano ad accordi con investitori istituzionali, ampliano i servizi offerti e introducono strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Sul fronte del credito diretto dei Confidi, a fine 2025 lo stock superava i 650 milioni di euro, con nuove erogazioni per oltre 280 milioni nell’arco dell’anno.

Paolo Ferrè, presidente di Innexta, ha richiamato l’attenzione sulla preparazione delle imprese che cercano capitali:

“I dati della ricerca ci confermano che, accanto allo sviluppo dell’offerta di capitali, è necessario rafforzare la domanda di finanza da parte delle imprese: PMI capaci di pianificare gli investimenti, leggere i propri numeri e confrontarsi in modo strutturato con banche e investitori. Diversificare le fonti di finanziamento non è un obiettivo in sé, ma una possibilità da mettere al servizio di imprese più solide. È su questo che il sistema camerale, grazie alla prossimità con il territorio, può fare la differenza, ed è l’impegno che Innexta porta avanti ogni giorno al fianco delle Camere di commercio”

Dopo la presentazione della ricerca, il Finance Day ha dedicato tre workshop alle condizioni di accesso al credito, al funzionamento delle garanzie dei Confidi e alla gestione delle crisi d’impresa, dall’individuazione precoce delle difficoltà alla composizione negoziata.