24 Novembre 2026

/ Home/INTERNET/Reolink OMVI X16 PoE debutta in Italia con il 15% di sconto

La telecamera da esterno Reolink OMVI X16 PoE debutta in Italia il 24 novembre 2026 con uno sconto di lancio del 15%. Il nuovo modello della serie OMVI abbina una visuale panoramica a 180° a una telecamera orientabile con zoom ottico 16x. Il prezzo promozionale è di 552,49 euro fino al 30 novembre, a fronte di un prezzo consigliato di 649,99 euro.

Il lancio coincide con le offerte del Black Friday sul sito di Reolink e nello store del marchio su Amazon. Le scadenze variano a seconda del modello: alcune promozioni terminano il 30 novembre, altre proseguono fino al 2 dicembre. Lo sconto massimo annunciato è del 50% e riguarda la Talon Pro.

Come funziona la OMVI X16 PoE

La OMVI X16 PoE dispone di tre obiettivi per un totale di 24 megapixel. La sezione panoramica da 16 megapixel inquadra l’area a 180°, mentre la telecamera orientabile da 8 megapixel riprende in 4K e può ruotare a 360°. Lo zoom ottico 16x serve a inquadrare più da vicino i soggetti distanti, per esempio in un giardino, lungo un vialetto o in un parcheggio.

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Il sistema SyncTrack coordina le due visuali: quando la sezione panoramica rileva un movimento, la telecamera orientabile può seguire il soggetto in automatico e regolare lo zoom. Il modello distingue persone, veicoli e animali e dispone di visione notturna sia a colori sia a infrarossi. Il prezzo di lancio è previsto anche sulla pagina del prodotto su Amazon.

Gli altri modelli della serie OMVI

La OMVI 2i Ultra è il modello wireless con doppia visuale in 4K, telecamera orientabile e tracciamento SyncTrack. Fino al 2 dicembre costa 169,99 euro anziché 229,99 euro, con una riduzione superiore al 25%, anche su Amazon.

La OMVI 3i PoE usa invece tre lenti, con copertura panoramica a 180° e lo stesso sistema di tracciamento. Anche in questo caso la promozione dura fino al 2 dicembre: il prezzo scende da 319,99 a 223,99 euro, con uno sconto del 30% disponibile anche su Amazon.

Telecamere con proiettori, pannello solare e rete mobile

La TrackFlex Floodlight WiFi abbina una doppia visuale in 4K a proiettori integrati che arrivano a 3.000 lumen. Il tracciamento automatico copre una rotazione di 360°. Fino al 30 novembre il modello costa 187,49 euro invece di 249,99 euro, con uno sconto del 25% applicato anche su Amazon.

Tra le proposte con alimentazione solare c’è la Argus PT Ultra con pannello solare, una telecamera wireless da esterno con risoluzione 4K e visuale orientabile a 360°. Fino al 2 dicembre passa da 149,99 a 109,99 euro, anche su Amazon. La Solar Floodlight combina invece una telecamera wireless 2K con un sistema di illuminazione solare e il rilevamento di persone, veicoli e animali. Entro la stessa data costa 83,99 euro anziché 119,99 euro, anche su Amazon.

Per interni ed esterni, la Argus MagiCam è una telecamera wireless compatta con supporto magnetico e batterie sostituibili. L’autonomia indicata da Reolink arriva a nove mesi. Il prezzo di listino è di 59,99 euro sul sito di MediaWorld e in 100 negozi della catena in Italia. Fino al 30 novembre Reolink e Amazon la propongono a 49,99 euro.

La Talon Pro si rivolge a chi deve sorvegliare uno spazio esterno privo di Wi-Fi: usa la rete mobile 4G LTE, registra in 4K Ultra HD e dispone di visione notturna Starlight. È il modello con la riduzione più alta tra quelle annunciate: fino al 30 novembre costa 114,99 euro anziché 229,99 euro.