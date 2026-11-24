24 Novembre 2026/Home/INTERNET/Reolink OMVI X16 PoE debutta in Italia con il 15% di sconto
La telecamera da esterno Reolink OMVI X16 PoE debutta in Italia il 24 novembre 2026 con uno sconto di lancio del 15%. Il nuovo modello della serie OMVI abbina una visuale panoramica a 180° a una telecamera orientabile con zoom ottico 16x. Il prezzo promozionale è di 552,49 euro fino al 30 novembre, a fronte di un prezzo consigliato di 649,99 euro.
Il lancio coincide con le offerte del Black Friday sul sito di Reolink e nello store del marchio su Amazon. Le scadenze variano a seconda del modello: alcune promozioni terminano il 30 novembre, altre proseguono fino al 2 dicembre. Lo sconto massimo annunciato è del 50% e riguarda la Talon Pro.
Offerta Black Fridayi
Reolink Telecamera Sicurezza PTZ Triplo Obiettivo POE con Zoom Ottico 16X | Panoramica 180° 4K 16MP con Tracciamento e Pattugliamento Automatici, AI Video Search e Registrazione 24/7, OMVI X16 PoE
Copertura a Triplo Obiettivo da 24 MP Totali: Il doppio obiettivo superiore da 16 MP offre una vista panoramica a 180°, mentre la telecamera PTZ inferiore da 8 MP supporta una rotazione a 360°, un’inclinazione di 95° e uno zoom ottico 16×. Monitora contemporaneamente o separatamente l’intera scena e i dettagli da vicino. Nota: Il sistema combina la risoluzione da 16 MP e quella da 8 MP per un totale di 24 MP. · SyncTrack con zoom ottico e Pinpoint: Aggancia automaticamente persone, veicoli o animali e li segue in tempo reale con zoom ottico 16X. La doppia vista permette alla telecamera PTZ di continuare a seguire il soggetto anche quando esce dall’inquadratura panoramica a doppio obiettivo. Con Pinpoint, basta fare clic in qualsiasi punto dello schermo a doppia vista: la telecamera PTZ lo inquadra subito con precisione. · Rilevamento IA e AI Video Search: Ricevi notifiche precise per persone, veicoli e animali. Cerca nelle registrazioni locali utilizzando parole chiave come «furgone nero» o «persona con cappello» per individuare rapidamente i filmati che ti interessano e reagire con maggiore tempestività.
Come funziona la OMVI X16 PoE
La OMVI X16 PoE dispone di tre obiettivi per un totale di 24 megapixel. La sezione panoramica da 16 megapixel inquadra l’area a 180°, mentre la telecamera orientabile da 8 megapixel riprende in 4K e può ruotare a 360°. Lo zoom ottico 16x serve a inquadrare più da vicino i soggetti distanti, per esempio in un giardino, lungo un vialetto o in un parcheggio.
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Il sistema SyncTrack coordina le due visuali: quando la sezione panoramica rileva un movimento, la telecamera orientabile può seguire il soggetto in automatico e regolare lo zoom. Il modello distingue persone, veicoli e animali e dispone di visione notturna sia a colori sia a infrarossi. Il prezzo di lancio è previsto anche sulla pagina del prodotto su Amazon.
Gli altri modelli della serie OMVI
La OMVI 2i Ultra è il modello wireless con doppia visuale in 4K, telecamera orientabile e tracciamento SyncTrack. Fino al 2 dicembre costa 169,99 euro anziché 229,99 euro, con una riduzione superiore al 25%, anche su Amazon.
La OMVI 3i PoE usa invece tre lenti, con copertura panoramica a 180° e lo stesso sistema di tracciamento. Anche in questo caso la promozione dura fino al 2 dicembre: il prezzo scende da 319,99 a 223,99 euro, con uno sconto del 30% disponibile anche su Amazon.
Telecamere con proiettori, pannello solare e rete mobile
La TrackFlex Floodlight WiFi abbina una doppia visuale in 4K a proiettori integrati che arrivano a 3.000 lumen. Il tracciamento automatico copre una rotazione di 360°. Fino al 30 novembre il modello costa 187,49 euro invece di 249,99 euro, con uno sconto del 25% applicato anche su Amazon.
Tra le proposte con alimentazione solare c’è la Argus PT Ultra con pannello solare, una telecamera wireless da esterno con risoluzione 4K e visuale orientabile a 360°. Fino al 2 dicembre passa da 149,99 a 109,99 euro, anche su Amazon. La Solar Floodlight combina invece una telecamera wireless 2K con un sistema di illuminazione solare e il rilevamento di persone, veicoli e animali. Entro la stessa data costa 83,99 euro anziché 119,99 euro, anche su Amazon.
Per interni ed esterni, la Argus MagiCam è una telecamera wireless compatta con supporto magnetico e batterie sostituibili. L’autonomia indicata da Reolink arriva a nove mesi. Il prezzo di listino è di 59,99 euro sul sito di MediaWorld e in 100 negozi della catena in Italia. Fino al 30 novembre Reolink e Amazon la propongono a 49,99 euro.
La Talon Pro si rivolge a chi deve sorvegliare uno spazio esterno privo di Wi-Fi: usa la rete mobile 4G LTE, registra in 4K Ultra HD e dispone di visione notturna Starlight. È il modello con la riduzione più alta tra quelle annunciate: fino al 30 novembre costa 114,99 euro anziché 229,99 euro.
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