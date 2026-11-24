24 Novembre 2026

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OccupySaaS, il contrappasso dell’IA usata per licenziare

Il 23 novembre l’ANSA ha raccontato il caso di OccupySaaS, un collettivo di sviluppatori che dice di aver perso il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale e che ora usa la stessa tecnologia per creare e distribuire gratis, sul web, alternative open source a programmi commerciali. Il loro slogan, riportato dall’agenzia, è piuttosto chiaro: «Ci hanno licenziato. Stiamo ricostruendo i loro software».

A mio avviso, è il giusto contrappasso per chi ha scambiato la possibilità di potenziare le persone con l’occasione di sostituirle. La parte più istruttiva non è che gli sviluppatori abbiano usato l’IA per protestare. È che l’abbiano usata per fare esattamente ciò che un datore di lavoro dovrebbe voler fare con persone di valore: costruire software dandogli strumenti migliori. Il dettaglio, appena scomodo, è che adesso lo fanno per conto proprio.

Il talento che non figurava nel risparmio

Dante Alighieri chiude il canto XXVIII dell’Inferno con un verso che qui calza bene: «Così s’osserva in me lo contrapasso». Nel caso di OccupySaaS non c’è bisogno di evocare pene esemplari. Basta osservare il rovesciamento: la tecnologia indicata dal collettivo come causa della perdita del lavoro è diventata lo strumento con cui lo stesso collettivo prova a rimettere in discussione il valore commerciale dei programmi che replica. Per chi pensava di aver chiuso la questione con una riga in meno nel costo del personale, è un modo piuttosto elegante di ritrovarla aperta.

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Non serve prendere per buona la cifra di un milione di ingegneri rimasti senza lavoro rivendicata dal movimento: l’ANSA precisa che non è chiaro da dove venga. E il fatto che Amazon, Meta e Microsoft abbiano previsto tagli mentre investono nell’IA non dimostra che ogni licenziamento sia la conseguenza di una sostituzione riuscita. Mi interessa una domanda più circoscritta: quando un’azienda decide che un nuovo strumento rende superflua una persona, ha verificato che cosa quella stessa persona potrebbe fare proprio grazie al nuovo strumento?

Per capirlo bisogna distinguere la scrittura del codice dal lavoro di chi sviluppa. Generare una funzione e decidere se quella funzione debba esistere sono due attività diverse. La seconda richiede di conoscere il prodotto, capire che cosa l’utente si aspetta e scegliere quali compromessi accettare. Anche la prima, peraltro, non finisce quando compare del codice sullo schermo: qualcuno deve controllare che faccia quello che promette e che non rompa ciò che già funziona. Se la direzione misura soltanto quanto si è accorciato il tempo necessario per produrre una prima versione, può convincersi di aver automatizzato il lavoro proprio mentre ha smesso di misurarlo.

Le fonti non offrono un confronto tecnico che consenta di dichiarare queste alternative migliori degli originali. Ma per riconoscere il valore di chi sa rimettere in piedi un prodotto non mi serve assegnargli il primo posto in una classifica. Mi basta notare che una competenza considerata sacrificabile può ancora produrre qualcosa che altri trovano utile. È il genere di informazione che sarebbe stato elegante acquisire prima di deliberare il risparmio.

Il software gratuito mette alla prova il prezzo dell’abbonamento

Il collettivo, secondo quanto riporta l’ANSA, dice di lavorare in autonomia con l’IA e la documentazione pubblica. Il punto tecnico è proprio questo: l’obiettivo dichiarato è offrire un’alternativa che svolga il lavoro di una piattaforma commerciale, non procurarsi il suo codice. Per chi usa un programma in abbonamento, la domanda interessante non è se i due prodotti si assomiglino. È se l’alternativa riesca a gestire i dati, i flussi di lavoro e le integrazioni da cui dipende davvero l’attività. È lì che si capisce se esiste una scelta o soltanto una demo convincente.

Gratis, naturalmente, non significa senza costi. Un’impresa che volesse adottare uno di questi strumenti dovrebbe chiedersi chi segue gli aggiornamenti, come si gestiscono gli accessi e che cosa succede quando serve assistenza. Se vuole ospitare il software sui propri sistemi, deve anche sapere chi se ne occuperà. E prima di spostare un processo importante dovrebbe verificare che i dati si possano importare ed esportare senza perdere informazioni. L’open source permette di esaminare il codice e intervenire, ma non mette automaticamente a disposizione qualcuno che risponda del risultato. Sarebbe curioso contestare la superficialità con cui si valuta il lavoro degli sviluppatori e poi adottare il loro software come se mantenerlo non fosse lavoro.

Riconoscere questi costi non salva però l’abbonamento per diritto acquisito. Se un fornitore offre continuità, supporto e aggiornamenti affidabili, ha ottime ragioni per farsi pagare. Se invece il principale argomento a favore del rinnovo è la fatica di andarsene, l’arrivo di un’alternativa cambia la conversazione. Non occorre che replichi ogni funzione: per un cliente può bastare che faccia bene le tre cose per cui apre il programma ogni mattina.

È qui che, secondo me, la protesta diventa interessante anche per chi non condivide lo slogan. Gli sviluppatori non chiedono al cliente di giudicare un licenziamento: gli offrono la possibilità di giudicare una licenza. Lo invitano a distinguere ciò per cui vale la pena pagare da ciò per cui ha sempre pagato. Per mettere alla prova il prezzo di un prodotto, in effetti, non c’è bisogno di occupare un ufficio. Basta dare a chi lo compra un’alternativa credibile.

La produttività va misurata anche in busta paga

Frederick Winslow Taylor scriveva: «In the past the man has been first; in the future the system must be first.» È una frase utile per leggere il caso OccupySaaS, anche se qui il sistema non è una catena di montaggio. Se per prima cosa si chiede quante persone può togliere di mezzo l’IA, la risposta che si ottiene riguarda l’organico, non la qualità del prodotto. Se invece si chiede che cosa quelle persone possono costruire adesso, si sta facendo una valutazione diversa. Richiede più giudizio, certo. Il numero delle scrivanie liberate ha il vantaggio di essere molto più facile da contare.

Non sostengo che un’impresa debba conservare per principio ogni mansione. Sostengo che, prima di rinunciare a chi conosce il prodotto, debba provare seriamente a usare l’IA per ampliarne il raggio d’azione. Un datore di lavoro potrebbe affidare allo stesso gruppo un progetto circoscritto, dargli strumenti e tempo per imparare a usarli, poi confrontare i risultati: non soltanto la velocità della consegna, ma anche il tempo speso a correggere gli errori e a rispondere ai clienti. Potrebbe scoprire che l’automazione libera capacità per miglioramenti rinviati da tempo. Oppure che il lavoro risparmiato nella scrittura del codice è finito, sotto un altro nome, nella revisione. Entrambe sono risposte utili. Nessuna si ottiene contando le persone da mandare a casa prima della prova.

C’è poi la parte che considero decisiva: a chi va il beneficio se la produttività aumenta? Per me un uso etico dell’IA passa anche dalla retribuzione. Se una squadra, con strumenti migliori, riesce a consegnare un prodotto migliore, chi ha reso possibile quel risultato deve poter partecipare al vantaggio economico. Non è un invito a distribuire premi per la quantità di codice generato. È una richiesta più concreta: riconoscere il valore di chi sa scegliere che cosa delegare, controllare il risultato e risponderne. Chiamare tutto questo efficienza quando migliora il margine, salvo trattarlo come un dettaglio quando si discute di stipendi, non mi sembra una grande prova di lucidità manageriale.

La domanda da fare prima del prossimo taglio

La prossima volta che una direzione presenterà un piano per introdurre l’IA, vorrei che accanto alla previsione dei risparmi ci fosse una risposta scritta a due domande: che cosa potranno fare meglio le persone che oggi conoscono il prodotto, e quanto di quel valore tornerà a loro? L’intelligenza artificiale è qui per restare. Proprio per questo, prima di usarla per decidere chi non serve più, converrebbe usarla per scoprire che cosa non abbiamo ancora saputo chiedere alle persone che abbiamo.

Michele Ficara Manganelli

Le fonti dei fatti citati: ansa.it · blitzquotidiano.it



