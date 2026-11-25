25 Novembre 2026/Home/MOBILE/Piatti Chiari diventa un’app gratuita con 1.350 locali in Italia
Piatti Chiari, la guida gastronomica di iliad realizzata con Passione Gourmet, passa al digitale con la seconda edizione, presentata a Milano il 25 novembre 2026. L’app gratuita raccoglie 1.350 locali in tutta Italia, 227 dei quali hanno ricevuto il Premio Piatti Chiari per la trasparenza. La guida permette di cercare un indirizzo vicino, restringere la scelta per fascia di prezzo o tipo di cucina e verificare se un locale ha un dehors, apre la domenica o propone piatti vegetariani o vegani.
Alla presentazione sono intervenuti Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia, che ha aperto l’incontro con un saluto, Maddalena Fossati, direttrice di La Cucina Italiana, e Alberto Cauzzi, curatore di Passione Gourmet. La prima edizione aveva raccolto più di mille indirizzi. La nuova include trattorie, pizzerie, wine bar e locali che propongono cucine di altri Paesi.
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Come consultare la guida
La ricerca di Piatti Chiari parte dalla posizione di chi la usa oppure dalle caratteristiche del locale. Oltre alla cucina, contano quindi le esigenze della singola uscita: quanto si vuole spendere, se si cerca un tavolo all’aperto o se serve un indirizzo aperto la domenica. La fascia di prezzo è uno dei filtri di ricerca; la chiarezza del conto è invece uno dei criteri con cui vengono assegnati i riconoscimenti.
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L’app si scarica gratuitamente da App Store e Google Play. Gli utenti possono salvare i locali tra i preferiti e raggruppare gli indirizzi in liste personalizzate da condividere. La consultazione non si esaurisce così nella ricerca di un posto dove mangiare: le liste permettono anche di tenere da parte gli indirizzi da provare o da proporre ad altre persone.
Da dove arrivano le segnalazioni
La seconda edizione mantiene il sistema di raccolta delle segnalazioni della prima. A proporre gli indirizzi sono i Palati Sinceri, dipendenti e professionisti di iliad che, attraverso il proprio lavoro sul territorio, individuano locali a partire da esperienze dirette. Nelle loro segnalazioni contano la qualità del cibo, l’accoglienza e la chiarezza del conto. Passione Gourmet si occupa della curatela gastronomica: organizza e valuta le esperienze raccolte, che spaziano da formati di ristorazione diversi a proposte di cucina differenti.
Che cosa valuta il premio
Il Premio Piatti Chiari riguarda 227 dei 1.350 indirizzi consultabili. Tra gli elementi presi in considerazione figurano la leggibilità del menù, la disponibilità del locale a fornire informazioni sugli ingredienti, la chiarezza dello scontrino e la correttezza del conto. Il riconoscimento non coincide quindi con l’inserimento nella guida: riguarda il modo in cui il locale comunica al cliente che cosa offre e che cosa gli addebita, dalla scelta del piatto al pagamento.
Il passaggio al digitale cambia anche i tempi di aggiornamento. Con la versione cartacea, le modifiche alla selezione richiedevano una nuova edizione; con l’app, la guida potrà aggiungere indirizzi e verificare quelli già inclusi nel corso dell’anno. Accanto alla revisione delle schede potranno essere pubblicati nuovi contenuti editoriali. Il catalogo presentato a Milano è dunque la selezione di partenza della seconda edizione, non un elenco destinato a rimanere invariato fino alla successiva.
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