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【16GB RAM+64GB ROM/1TB Estensioni & Android 16】OUKITEL C3 telefono cellulare in offerta migliora il multitasking con tecnologia espansione RAM, consentendo fino a 16GB RAM (4GB fisici + 12GB virtuali) per un gioco più fluido e uno scambio app. La ROM da 64GB può essere espansa fino a 1TB tramite scheda TF, consentendo di salvare facilmente tutte le foto, i documenti e i video più preziosi senza dover cancellare nulla. Dotato del sistema operativo Android 16 aggiornato, garantisce un avvio più rapido delle app e un’animazione di sistema reattiva. · 【5000mAh Batteria & spessore di 9,3mm peso di 198g】Lo smartphone OUKITEL C3 con Android 16 è dotato di un’enorme batteria da 5000 mAh, ideale per guardare video, giocare e per l’uso quotidiano. Inoltre, il telefono OUKITEL C3 dispone di una funzione di ricarica inversa OTG che trasforma il dispositivo in una fonte di alimentazione, permettendoti di caricare altri dispositivi anche quando sei in movimento.Il corpo ultrasottile da 9,3 mm pesa solo 198 g e si adatta perfettamente al palmo della mano, rendendolo facile da tenere in mano e da trasportare. · 【Schermo IPS da 6,52 Pollici】OUKITEL C3 telefono android è dotato un display HD da 6,52 pollici che offre colori incredibilmente vivaci e dettagli nitidi per un’esperienza visiva coinvolgente. Luminosità confortevole di 450 nit, rappresentazione dei colori sensibile e satura, offrendo un’esperienza visiva senza interruzioni. Immagini avanzate, nitide e vibranti con dettagli notevoli. Che tu stia guardando video in alta definizione o sfogliando foto, puoi goderti un’immagine dettagliata e chiara che riproduce accuratamente i colori reali e offre un’esperienza visiva più vivida e realistica.