27 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/HONOR porta due robot umanoidi in una scuola primaria di Monza

Giovedì 26 novembre 2026 gli alunni della primaria delle Scuole Canossiane di Monza hanno incontrato D1 e A1, due robot umanoidi di HONOR. Per il produttore di smartphone è stata la prima iniziativa di robotica in una scuola italiana. L’incontro ha dato ai bambini la possibilità di interagire direttamente con i robot e di partire da quell’esperienza per discutere di che cosa può fare l’intelligenza artificiale e dove si fermano le sue capacità.

Dalla mezza maratona alla scuola

L’appuntamento di Monza segue la presenza pubblica del D1 Flash alla Powerade Milano Half Marathon. In classe è cambiato il ruolo del pubblico: gli alunni non erano soltanto spettatori, ma interlocutori dei due umanoidi. A rendere concreto il tema dell’intelligenza artificiale erano caratteristiche osservabili: un robot ha un corpo, può muoversi, usare la voce e rispondere alle domande. L’interazione ha offerto un punto di partenza per parlare del rapporto tra le persone e le macchine.

Il nodo educativo era distinguere la capacità di rispondere o di fornire assistenza dal compito di un insegnante. La possibilità di usare un robot come strumento didattico non equivale a sostituire chi guida l’apprendimento, né il rapporto che si crea in classe. L’iniziativa è stata costruita attorno a questa distinzione, usando la curiosità degli alunni per affrontare anche il tema dei limiti della tecnologia.

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Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR Italia, ha spiegato così l’obiettivo dell’incontro:

«L’innovazione ha valore quando migliora la vita delle persone, crediamo che il modo migliore per avvicinarsi all’intelligenza artificiale sia conoscerla, sperimentarla e imparare a comprenderla. Portare i nostri robot umanoidi in una scuola significa proprio questo: trasformare un’innovazione tecnologica in un’esperienza concreta, capace di stimolare domande, curiosità e nuove forme di apprendimento. I bambini sono tra i primi a confrontarsi con un mondo in cui l’intelligenza artificiale è sempre più presente: è importante accompagnarli a scoprirne le opportunità, ma anche a comprenderne i limiti. Per HONOR, la tecnologia è sempre al servizio delle persone e contribuisce a costruire un futuro in cui innovazione e centralità dell’essere umano procedono insieme».

Le Canossiane sono presenti a Monza dal 1844. La primaria che ha ospitato i due robot fa parte di una rete educativa che opera nei cinque continenti e conta oltre 120.000 studenti nel mondo. L’appuntamento ha riguardato gli alunni della sede monzese.

La robotica nei piani di HONOR

Per HONOR l’incontro si inserisce nell’ALPHA PLAN, la strategia presentata nel marzo 2025 al Mobile World Congress di Barcellona per ampliare le attività dell’azienda oltre gli smartphone. Il piano prevede di sviluppare le funzioni di intelligenza artificiale sui telefoni e di estenderle ad altri dispositivi. Sul lungo periodo indica come orizzonte l’intelligenza artificiale generale (AGI). Per l’intera strategia, non per la sola robotica, HONOR ha annunciato investimenti superiori a 10 miliardi di dollari nell’arco di cinque anni.

Gli umanoidi rientrano nella parte del piano che porta l’intelligenza artificiale oltre il telefono: in un robot il software deve operare insieme ai componenti elettronici e meccanici e gestire l’interazione con le persone. In classe, quella combinazione è servita a porre una domanda più circoscritta rispetto agli obiettivi industriali del gruppo: quali compiti si possono affidare a una macchina e quali richiedono ancora la presenza di un insegnante?