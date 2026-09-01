MIT valuta una revisione dell’istruzione: l’IA svolge quasi tutti i compiti universitari

1 Settembre 2026

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La notizia in sintesi MIT valuta una revisione del proprio modello educativo dopo la diffusione dell’IA generativa.

valuta una revisione del proprio modello educativo dopo la diffusione dell’IA generativa. Un rapporto interno segnala che l’IA completa credibilmente gran parte dei compiti universitari.

Il documento evidenzia effetti su partecipazione, ricevimenti e gruppi di studio nel campus.

Alcuni atenei sperimentano esami orali, prove scritte e restrizioni ai dispositivi.

MIT valuta un modello formativo resistente all’intelligenza artificiale

MIT, il Massachusetts Institute of Technology, sta considerando una revisione complessiva del proprio sistema didattico dopo le conclusioni di un rapporto del suo comitato ad hoc sull’intelligenza artificiale. Il documento, presieduto dai professori Eric Klopfer e Samuel Madden, descrive le difficoltà profonde che gli strumenti generativi stanno già producendo nell’istruzione universitaria.

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Il punto centrale riguarda la capacità dell’IA di elaborare risposte considerate credibili per quasi ogni consegna scritta dei corsi di laurea triennale: saggi, esercizi di matematica e scienze, dimostrazioni e compiti di programmazione. Per l’ateneo, il tema non è soltanto individuare l’uso scorretto degli strumenti, ma ripensare come verificare l’apprendimento effettivo degli studenti.

La valutazione emerge nel rapporto pubblicato dall’università e rilanciato da Futurism. La ragione della possibile riforma è quindi legata alla crescente distanza tra un elaborato formalmente corretto e la reale padronanza delle conoscenze da parte di chi lo consegna.

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Il documento non presenta l’IA come un problema circoscritto a una singola materia o a una particolare modalità d’esame. La sua osservazione investe l’intero impianto dei compiti svolti fuori dall’aula, proprio perché i modelli possono intervenire su discipline quantitative, umanistiche e informatiche.

Per un’università come MIT, che unisce ricerca scientifica, ingegneria e formazione avanzata, la questione riguarda anche l’affidabilità delle valutazioni. Se uno strumento esterno è in grado di produrre una soluzione plausibile, il voto rischia di misurare soprattutto la qualità della richiesta fornita al sistema e non il processo di studio.

Il rapporto non annuncia un modello già definito né indica una data per l’eventuale riorganizzazione. Segnala però che l’istruzione tradizionale deve affrontare un cambiamento concreto, già visibile nelle pratiche quotidiane di studio e consegna degli elaborati.

Compiti, esami e vita del campus sotto pressione

La conclusione più netta del comitato di MIT è formulata in termini ampi: l’IA “può produrre soluzioni credibili e fornire risposte ragionevoli a quasi ogni compito scritto nel nostro curriculum universitario”. L’affermazione comprende esplicitamente temi, problemi matematici e scientifici, prove e attività di coding.

Il testo colloca questa capacità al centro di una riflessione che molti docenti stanno già affrontando. L’uso dell’IA per completare compiti, fino ai casi di studenti che affidano agli strumenti anche interi corsi online, ha reso meno sicuro il tradizionale schema basato su elaborati prodotti autonomamente fuori dall’aula.

Le possibili risposte citate sono in parte molto concrete: più esami orali, temi scritti a mano e maggiore rilievo alle discussioni in presenza. Altri docenti potrebbero chiedere agli studenti di mantenere appunti ordinari sulle letture e sul percorso di apprendimento, oppure privilegiare esercitazioni pratiche.

Queste opzioni hanno un elemento comune: spostano l’attenzione dal solo risultato finale al modo in cui viene costruito. Un colloquio orale, una discussione in classe o un’attività pratica permettono infatti di osservare con maggiore immediatezza ragionamento, comprensione e capacità di applicare le nozioni.

Il rapporto di MIT segnala inoltre conseguenze sociali dentro il campus. Secondo quanto rilevato dal comitato, in meno di tre anni la diffusione di queste tecnologie ha favorito cambiamenti rilevanti nella cultura universitaria, mentre molti studenti scelgono o percepiscono la pressione di affidarsi all’IA per studiare e risolvere problemi.

Tra gli effetti indicati figurano una minore presenza ai ricevimenti con i docenti, una partecipazione ridotta alle discussioni online e, secondo testimonianze aneddotiche raccolte nel documento, un calo dei gruppi di studio in presenza nei dormitori, nelle biblioteche e negli altri spazi dedicati allo studio.

Il dato non quantifica l’ampiezza del fenomeno, ma descrive una trasformazione del rapporto tra studenti, insegnanti e pari. L’IA può offrire una risposta immediata e individuale; il rapporto evidenzia però che questa immediatezza può coincidere con minori occasioni di confronto, richiesta di chiarimenti e lavoro collaborativo.

Altri atenei hanno già adottato misure più restrittive. La University of Chicago Law School ha introdotto quest’anno una strategia sull’IA che vieta telefoni e laptop in aula nei corsi del primo anno.

Princeton University, invece, ha abbandonato la tradizione dell’Honor Code, in vigore da oltre un secolo e fondata sulla possibilità di sostenere esami senza sorveglianza, dopo uno scandalo legato al cheating con l’intelligenza artificiale.

La verifica dell’apprendimento diventa il nodo decisivo

Il caso di MIT mostra che la risposta all’IA non coincide necessariamente con un semplice divieto. Il rapporto pone soprattutto una domanda operativa: quali prove possono dimostrare che uno studente abbia realmente compreso, argomentato e risolto un problema?

Le misure citate nel documento indicano una possibile conseguenza futura: aumentare il peso delle attività svolte davanti al docente o insieme ai compagni. Ciò potrebbe riportare al centro esami orali, scrittura manuale, confronto in aula e lavori pratici, senza che il rapporto stabilisca quale combinazione debba prevalere.

La riduzione dei gruppi di studio e dei ricevimenti suggerisce inoltre che la riforma non riguarderà soltanto le regole contro le scorrettezze. Per MIT, la qualità dell’esperienza formativa dipende anche dagli spazi di relazione che l’uso sistematico dell’IA può indebolire.

FAQ

Cosa afferma il rapporto del MIT?

L’intelligenza artificiale può generare soluzioni credibili per quasi tutti i compiti scritti dei corsi universitari triennali, inclusi saggi, esercizi scientifici, dimostrazioni e programmazione.

Chi guida il comitato IA del MIT?

I professori Eric Klopfer e Samuel Madden sono co-presidenti del comitato ad hoc che ha redatto il rapporto sull’impatto dell’IA nell’ateneo.

Quali effetti rileva MIT sulla vita universitaria?

Il rapporto indica minore partecipazione ai ricevimenti, alle discussioni online e, secondo osservazioni aneddotiche, ai gruppi di studio in presenza.

Quali alternative ai compiti svolti con IA?

Esami orali, temi scritti a mano, discussioni in aula, appunti sulle letture e attività pratiche sono le opzioni citate per verificare meglio l’apprendimento.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale con supervisione umana, basata su fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, analizzate congiuntamente e rielaborate dalla Redazione.