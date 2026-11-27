27 Novembre 2026

/ Home/MOBILITA URBANA - EV/Ricarica elettrica in Italia: investimenti, digitale e mercato

In dodici mesi la rete italiana di ricarica ha aggiunto oltre 18mila punti, e il secondo trimestre del 2026 ha segnato il record di installazioni.

Sono numeri che raccontano un settore in transizione dalla fase pionieristica a quella industriale: più potenza, più capitali, più software. Ma anche un mercato dell’auto elettrica che, in Italia, procede ancora più lentamente dell’infrastruttura che dovrebbe servirlo.

Una rete di quasi 90mila punti di ricarica

Al 30 settembre 2026 i punti di ricarica a uso pubblico installati in Italia erano 88.368, con un aumento di 18.096 unità in un anno. La distribuzione resta sbilanciata verso il Nord: la Lombardia da sola conta 18.866 punti, seguita da Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna.

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Cambia anche la composizione tecnologica. Le colonnine ricarica auto in corrente alternata, fino a 22 kW, restano la maggioranza e servono le soste lunghe in città. Crescono però le stazioni in corrente continua e quelle ad alta potenza, oltre i 150 kW, che rendono praticabili i viaggi. In autostrada i punti sono saliti a 1.569: l’85% in corrente continua, il 57% sopra i 150 kW. Più della metà delle aree di servizio ne è ormai dotata.

Dove vanno gli investimenti

A sostenere l’espansione sono soprattutto gli operatori privati, affiancati dai fondi pubblici. Il PNRR ha destinato circa 640 milioni di euro alla ricarica pubblica, tra stazioni extraurbane e urbane, anche se all’inizio del 2025 solo una parte delle risorse risultava assegnata. Nel 2026 l’effetto si è visto nei numeri: tra aprile e giugno sono stati installati 6.311 punti, il trimestre più intenso di sempre.

Sul fronte privato è stato riaperto il bonus per le colonnine domestiche, con 15 milioni di euro disponibili per il 2026. Secondo la stampa di settore, le risorse si sono esaurite rapidamente: un segnale dell’interesse di famiglie e condomini per la ricarica a casa.

Il collo di bottiglia, però, non è solo economico. Il 12,3% dei punti installati è ancora in attesa di connessione alla rete elettrica: impianti costruiti e pagati, ma non utilizzabili. Allacci più rapidi e iter autorizzativi più snelli sono la richiesta ricorrente del settore.

La ricarica diventa digitale

La trasformazione più profonda passa dal software. Le app consentono di localizzare le colonnine, verificarne in tempo reale disponibilità e potenza, avviare la ricarica e pagare. Grazie alle piattaforme di roaming, una sola app o tessera dà accesso alle reti di operatori diversi, in Italia e all’estero.

Il passo successivo è il Plug&Charge, basato sullo standard ISO 15118: l’auto si identifica da sola e la sessione parte appena si inserisce il connettore. Secondo il rapporto Motus-E, a fine 2025 era disponibile sul 9% delle infrastrutture, contro il 3,4% dell’anno precedente. I terminali per il pagamento diretto con carta sono passati dal 3,5% al 6,3%, spinti dal Regolamento europeo AFIR che li rende obbligatori sulle nuove stazioni veloci.

C’è ancora strada da fare. Secondo l’indice eReadiness di PwC Strategy&, la valutazione dell’esperienza di ricarica pubblica in Italia è scesa da 60 a 51 punti tra il 2025 e il 2026. Tariffe non sempre trasparenti e colonnine non sempre funzionanti pesano sulla percezione degli utenti più delle mappe sempre più fitte. Nel medio periodo, la gestione intelligente dei carichi e lo scambio di energia tra veicolo e rete, il cosiddetto V2G, potrebbero trasformare le auto in batterie distribuite al servizio del sistema elettrico.

Un mercato che deve ancora accelerare

L’infrastruttura corre, il mercato meno. Secondo i dati MIT, tra gennaio e ottobre 2026 le auto elettriche a batteria hanno rappresentato il 7,8% delle immatricolazioni, con un calo al 5,9% nel solo mese di ottobre. Le ibride plug-in sono salite al 12,8%, segno di un pubblico interessato all’elettrificazione ma ancora prudente.

Il divario tra rete e veicoli è, in prospettiva, un vantaggio: chi passa all’elettrico oggi trova un’infrastruttura molto più ampia di quella di pochi anni fa. Perché la crescita prosegua serviranno costi dell’energia più contenuti, servizi digitali affidabili e una copertura più omogenea nel Centro-Sud. Sono queste le condizioni che decideranno quanto velocemente la mobilità elettrica diventerà una scelta di massa.