26 Novembre 2026

/ Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/Lugano: otto casette del mercatino di Natale accettano LVGA

A Lugano il mercatino di Natale in Piazza apre giovedì 26 novembre con otto casette in cui si può pagare in LVGA tramite l’app MyLugano. La manifestazione prosegue fino al 10 gennaio, mentre da lunedì 30 novembre la Plan ₿ Expo ospita un programma di attività a ingresso libero con FC Lugano e MyLugano. Tra gli appuntamenti c’è un’estrazione con un premio da 150 franchi in LVGA da spendere negli esercizi del circuito.

I pagamenti tramite l’app sono disponibili per chi si ferma a mangiare o a prendere un aperitivo nelle casette aderenti: Agua, Federale 1855, Sass Cafè, Vanini, Tango, Argentino, Prosciutteria Da Lino e Kream. La possibilità di usare gli LVGA riguarda queste otto casette, non l’intero mercatino.

Il programma di Natale in Piazza comprende l’albero in Piazza della Riforma e l’albero parlante al Parco Ciani. A queste tappe si aggiunge la pista di pattinaggio del LAC Winter Village in Piazza Luini.

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Giochi e assistenza alla Plan ₿ Expo

Le attività natalizie della Plan ₿ Expo si svolgono in via Motta 7A dal 30 novembre al 23 dicembre, tutti i giorni dalle 11 alle 19. Dal 3 al 18 dicembre, il giovedì e il venerdì dalle 13.30 alle 17, sarà presente anche una persona del team MyLugano per rispondere alle domande sull’app e mostrare come si effettua un pagamento in LVGA.

All’Expo si potrà provare un videogioco ambientato a Lugano, cimentarsi nei tiri in porta e partecipare a quiz sulla città, sull’FC Lugano e su Bitcoin. I giochi e i quiz prevedono ricompense in LVGA o in bitcoin. I tornei gratuiti di EA Sports FC 26 si terranno venerdì 4, 11 e 18 dicembre alle 17.30, con iscrizione sul posto. Ogni giorno alle 17 sarà servita la cioccolata calda.

Come partecipare all’estrazione

Il kit per partecipare si ritira alla casetta dell’FC Lugano in Piazza Manzoni e contiene una letterina, un cruciverba di MyLugano e un adesivo a forma di pallina di Natale. La letterina va indirizzata a MyLugano e può contenere un augurio, un desiderio o un suggerimento per l’app. Il termine per consegnarla alla Plan ₿ Expo è il 23 dicembre.

Le lettere saranno appese a un festone nella vetrina dell’Expo. Al momento della consegna, chi partecipa riceverà un cioccolatino o un Chupa Chups. L’estrazione è fissata per mercoledì 23 dicembre alle 17: tra le lettere indirizzate a MyLugano ne sarà scelta una, il cui autore riceverà il premio sotto forma di LVGA. L’estrazione coincide con l’ultima giornata delle attività natalizie all’Expo, mentre il mercatino proseguirà fino al 10 gennaio.

Le altre funzioni di MyLugano

Il nuovo sito di MyLugano raccoglie le informazioni sulle funzioni dell’app, dai pagamenti e dal cashback in LVGA agli eventi, alla Lido Card e agli altri servizi. Tra gli esercizi del circuito, Vini Piazza accetta pagamenti in LVGA e prevede un cashback sugli acquisti fino al 10%. Si tratta di un’iniziativa distinta dall’estrazione natalizia: il cashback è legato all’acquisto, mentre per concorrere al premio dell’Expo occorre consegnare la letterina.