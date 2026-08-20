20 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Intel conquista ordini per il packaging dei chip AI, TSMC sotto pressione

La notizia in sintesi Intel potrebbe intercettare ordini di packaging AI non assorbiti da TSMC .

potrebbe intercettare ordini di packaging AI non assorbiti da . I flussi coreani di memorie HBM verso la Malesia sono aumentati.

sono aumentati. TSMC resta il riferimento per CoWoS e componenti AI ad alta densità.

resta il riferimento per CoWoS e componenti AI ad alta densità. Il mercato del packaging avanzato mostra capacità produttive ancora insufficienti.

Intel e TSMC nel packaging per l’intelligenza artificiale

Intel potrebbe raccogliere una parte degli ordini di packaging avanzato per chip di intelligenza artificiale che TSMC non riesce ad assorbire, secondo i dati sulle esportazioni di semiconduttori dalla Corea del Sud verso la Malesia. Nelle ultime ore, l’analisi firmata da Ilenia Violante evidenzia come il flusso di memorie HBM verso gli impianti malesi possa riflettere la ricerca di capacità produttiva alternativa, in un mercato segnato da una domanda AI superiore all’offerta disponibile.

Il nodo riguarda il packaging, fase necessaria per integrare GPU e memorie in un unico pacchetto destinato a data center e infrastrutture di calcolo. TSMC conserva un vantaggio tecnologico rilevante con CoWoS, ma la pressione sulla sua capacità apre spazi per operatori dotati di impianti e soluzioni compatibili.

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HBM in Malesia, il segnale osservato nei flussi commerciali

Il CoWoS, acronimo di chip on wafer on substrate, è uno dei passaggi decisivi nella produzione di un acceleratore AI: consente di combinare chip di calcolo e memorie ad alta banda in un solo modulo. Senza questa integrazione, anche il silicio più avanzato non può diventare un componente pronto per l’impiego nei sistemi di intelligenza artificiale.

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TSMC aveva segnalato la criticità del packaging già nelle prime fasi dell’ondata AI e nel 2023 aveva portato la capacità a 15.000 wafer mensili, ampliandola poi più volte. La domanda, tuttavia, è rimasta elevata e già a luglio erano emerse indicazioni su ordini in eccesso indirizzati verso Intel e altri operatori del comparto.

I dati citati mostrano circa 1,1 miliardi di euro di chip diretti in Malesia, mentre le spedizioni verso Taiwan sono scese sotto 2,6 miliardi di euro. Si tratta di memorie HBM, prodotti impiegati sistematicamente negli acceleratori AI e centrali per sostenere l’elaborazione dei dati.

Nella lettura proposta, la presenza di significativi impianti di Intel in Malesia rende plausibile il collegamento fra quei flussi e la sua attività di packaging. Non è però un sorpasso su TSMC: i dati commerciali anticipano possibili movimenti del mercato, ma non costituiscono una conferma ufficiale dei singoli contratti.

Tecnologie diverse e nuove opportunità per Intel

Le piattaforme non sono sovrapponibili: Intel utilizza EMIB ed EMIB T, soluzioni orientate soprattutto all’efficienza energetica, mentre il CoWoS di TSMC offre una maggiore densità di interconnessione. Per questo CoWoS resta l’approccio preferito per componenti ad alto consumo, inclusi quelli legati ai progetti di NVIDIA.

La conseguenza più concreta è l’apertura di opportunità per produttori finora meno scelti come partner industriali. In un settore dove le quote si spostano lentamente, la disponibilità immediata di capacità utilizzabile può diventare un fattore competitivo decisivo.

FAQ

Perché Intel è coinvolta nei chip AI?

Sì, Intel è indicata come possibile destinataria di ordini di packaging avanzato trasferiti dalla capacità non disponibile di TSMC in Asia.

Cosa sono le memorie HBM?

Sì, le HBM sono memorie ad alta banda usate negli acceleratori per l’intelligenza artificiale e necessarie per conservare dati durante le elaborazioni.

Quanto valgono i chip diretti in Malesia?

Sì, i dati riportati indicano circa 1,1 miliardi di euro di chip esportati dalla Corea del Sud verso la Malesia.

TSMC ha perso il primato nel packaging?

No, TSMC resta il leader tecnologico nel packaging avanzato, con CoWoS favorito per chip ad alto consumo e alta densità di interconnessione.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.