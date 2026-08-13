Honor prepara uno smartphone con batteria da 12.000 mAh

13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

HONOR testa uno smartphone con batteria tipica da 12.000 mAh.

testa uno smartphone con batteria tipica da 12.000 mAh. Il progetto sarebbe entrato nella fase di produzione di prova.

La tecnologia al silicio-carbonio rende possibile aumentare la capacità.

Modello, data di lancio e disponibilità europea restano senza conferma.

( Riassunto generato con AI)

HONOR testa uno smartphone da 12.000 mAh

HONOR starebbe sviluppando in Cina uno smartphone con una batteria da 12.000 mAh, una capacità che porterebbe l’autonomia mobile su livelli finora insoliti per un prodotto di serie. L’indiscrezione, riportata oggi dal leaker Digital Chat Station e ripresa anche da Felice Galluccio, indica che il dispositivo sarebbe già nella fase di trial production, cioè nei test produttivi che precedono l’eventuale produzione su larga scala. Il progetto risponderebbe alla crescente richiesta di maggiore durata operativa, mentre display, processori e funzioni di intelligenza artificiale aumentano il fabbisogno energetico dei telefoni.

Il valore di 12.000 mAh sarebbe la capacità tipica destinata alla comunicazione commerciale; quella nominale, secondo le informazioni disponibili, potrebbe attestarsi a 11.790 mAh. Non ci sono però conferme sul nome del modello, sulla data di presentazione né sull’effettivo arrivo fuori dalla Cina.

Silicio-carbonio e incognite sul modello

Il punto tecnico centrale è la batteria al silicio-carbonio, una soluzione che consente di immagazzinare più energia rispetto alle celle tradizionali al litio a parità di volume. Questa tecnologia offre ai produttori due margini: aumentare l’autonomia senza modificare radicalmente l’ingombro oppure mantenere una durata simile riducendo spessore del dispositivo. HONOR ha già puntato su accumulatori capienti e dispone in Cina di linee come Win e Power, orientate anche verso batterie di grandi dimensioni.

Tra le ipotesi circola Honor Power3, possibile successore di una gamma costruita attorno all’autonomia, ma l’associazione non è stata confermata dall’azienda né dalla fonte dell’indiscrezione. In precedenza erano emerse stime tra 11.000 e 12.000 mAh per quel prodotto, seguite da indicazioni più vicine a 10.000 mAh: il dato non permette quindi di attribuire con certezza la nuova batteria a uno specifico smartphone. Le fonti segnalano inoltre che HONOR avrebbe testato in passato anche capacità superiori, fino a 14.000 mAh, senza che ciò equivalga alla conferma di un lancio commerciale.

La fase di produzione di prova suggerisce che il progetto abbia superato una parte rilevante dello sviluppo, ma non sostituisce un annuncio ufficiale. Il passaggio decisivo sarà verificare come il marchio bilancerà capacità, peso, spessore, dissipazione e velocità di ricarica, caratteristiche non ancora comunicate.

L’Europa resta il nodo da chiarire

L’eventuale distribuzione europea è la principale conseguenza ancora aperta della notizia. Le fonti non riportano conferme per l’Europa e ricordano che, in alcuni casi, HONOR ha ridotto la capacità delle batterie nei modelli destinati a questo mercato. Un telefono da 12.000 mAh potrebbe quindi restare un’esclusiva cinese o arrivare con specifiche diverse. La novità, se confermata, renderebbe comunque più concreta la competizione sull’autonomia reale, oggi una delle differenze più percepibili nell’uso quotidiano.

FAQ

Qual è la batteria prevista per il nuovo HONOR?

Sì, le indiscrezioni indicano una capacità tipica di 12.000 mAh e una capacità nominale potenziale di 11.790 mAh.

Il telefono HONOR è già in vendita?

No, il dispositivo sarebbe nella fase di produzione di prova, precedente all’eventuale produzione di serie e al debutto commerciale.

Quale tecnologia permette questa capacità?

Sì, la tecnologia al silicio-carbonio consente una maggiore densità energetica rispetto alle celle tradizionali al litio, a parità di volume occupato.

Sarà disponibile in Europa?

No, non esistono conferme sul lancio europeo; le fonti segnalano che alcuni modelli HONOR ricevono batterie ridotte fuori dalla Cina.

Come è stata verificata la notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e TecnoAndroid.