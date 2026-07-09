9 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Meta prepara Iris, chip AI proprietario per data center al via a settembre

La notizia in sintesi

Meta punta a produrre il chip AI Iris a settembre.

punta a produrre il chip AI a settembre. Iris corrisponde a MTIA 400 , quarta generazione della linea interna per inferenza.

corrisponde a , quarta generazione della linea interna per inferenza. Entro il 2027 l’azienda prevede quattro generazioni e capacità di calcolo molto superiore.

TSMC, Broadcom, Nvidia e AMD restano centrali nella strategia industriale.

(Riassunto generato con AI)

Meta accelera sui chip AI proprietari

Meta prepara la produzione del suo nuovo chip per l’intelligenza artificiale, nome in codice Iris, con avvio previsto a settembre, secondo quanto riportato oggi da Crypto Briefing. Il progetto riguarda i data center del gruppo e rientra nella strategia con cui la società vuole rafforzare la propria autonomia tecnologica nelle attività AI. Iris è il nome interno di MTIA 400, quarta generazione della famiglia Meta Training and Inference Accelerator, pensata soprattutto per carichi di inferenza come raccomandazioni, ranking dei contenuti e risposte generative.

Il piano colloca Meta accanto ad altri grandi operatori come Apple, Google e Amazon, che hanno già sviluppato silicio proprietario per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni. La mossa ha una ragione industriale chiara: controllare meglio costi, tempi e prestazioni in un mercato dei chip AI sempre più strategico.

Prestazioni, partner e rischi della roadmap

Secondo la ricostruzione, MTIA 400 aveva completato i test di laboratorio entro marzo 2026, superando una tappa decisiva verso l’impiego nei data center. Il chip precedente, MTIA 300, è già in produzione. Meta ha inoltre pianificato quattro generazioni, da MTIA 300 a MTIA 500, da distribuire entro la fine del 2027, con una cadenza vicina a una nuova generazione ogni sei mesi.

I numeri indicati mostrano l’ambizione del programma: un aumento di 25 volte della potenza di calcolo in FLOPS e un miglioramento di 4,5 volte della larghezza di banda della memoria HBM. Non si tratta però, in base alle informazioni disponibili, di chip destinati in primo luogo all’addestramento dei modelli più avanzati, ma soprattutto all’inferenza, cioè all’esecuzione pratica dei servizi AI su larga scala.

La progettazione è interna a Meta, mentre la produzione è affidata a TSMC e la collaborazione sul design coinvolge Broadcom. Questo assetto conferma che la corsa al silicio proprietario non coincide con un’uscita dalla filiera globale, ma con una sua riorganizzazione. La stessa società, infatti, continua a prevedere acquisti significativi anche da Nvidia e AMD, seguendo un approccio ibrido tra chip personalizzati e GPU commerciali.

Dal punto di vista del mercato, il caso Meta segnala una tendenza più ampia: gli hyperscaler stanno internalizzando una quota crescente delle tecnologie più critiche. Questo può aumentare la pressione sui produttori di chip standardizzati, storicamente forti su margini elevati, ma espone anche i gruppi tecnologici a un rischio di esecuzione molto più alto, soprattutto se vogliono comprimere cicli di sviluppo che nel settore durano normalmente tra 18 e 24 mesi.

Perché il progetto conta oltre Meta

La strategia su Iris non riguarda solo l’efficienza interna di Meta, ma può incidere sulla distribuzione di miliardi di dollari nella spesa per semiconduttori. Se la roadmap sarà rispettata, il gruppo rafforzerà il proprio peso negoziale verso i fornitori e contribuirà a ridefinire gli equilibri tra chip proprietari e GPU di mercato.

Il punto decisivo, però, sarà la tenuta del calendario industriale: una cadenza semestrale nelle nuove generazioni è molto aggressiva e rende l’esecuzione tecnica il vero banco di prova del piano.

FAQ

Che cos’è Iris di Meta?

Sì, è il nome in codice di MTIA 400, il chip AI di quarta generazione sviluppato internamente da Meta.

Quando dovrebbe partire la produzione?

Sì, la produzione di Iris è prevista a settembre, secondo quanto riportato dalla fonte citata nel testo originale.

A cosa serviranno questi chip AI?

Sì, serviranno soprattutto per inferenza: ranking dei feed, motori di raccomandazione e risposte generative nei servizi della piattaforma.

Chi produce e progetta il chip?

Sì, Meta cura il design, TSMC fabbrica il chip e Broadcom collabora sul lato progettuale.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.