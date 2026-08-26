26 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/iPhone del 20° anniversario, nuovi render mostrano un design curvo e doppia fotocamera

La notizia in sintesi Apple sarebbe al lavoro su un iPhone celebrativo previsto nel settembre 2027.

sarebbe al lavoro su un iPhone celebrativo previsto nel settembre 2027. I render attribuiti a Yogesh Brar mostrano bordi curvi e fotocamere orizzontali.

mostrano bordi curvi e fotocamere orizzontali. Le immagini presentano anomalie hardware che ne riducono l’affidabilità.

Il possibile modello anniversario potrebbe seguire iPhone 18 Pro e il pieghevole Ultra.

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Render dell’iPhone anniversario, prudenza sulle immagini

Apple starebbe preparando un iPhone per il ventesimo anniversario della linea, indicato dalle indiscrezioni come un possibile debutto del settembre 2027. A riportare l’attenzione sul progetto sono alcuni render diffusi su X dall’informatore Yogesh Brar, che anticipano un dispositivo con vetro curvo ai lati, modulo fotografico posteriore orizzontale e un foro nel display per la fotocamera frontale.

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Le immagini riguardano un prodotto ancora lontano dal lancio e non confermato dall’azienda di Cupertino. Il loro interesse nasce dal valore simbolico dell’eventuale modello: vent’anni dopo il primo iPhone, Apple potrebbe riproporre la scelta già adottata nel 2017, quando affiancò iPhone X a iPhone 8 e 8 Plus per il decimo anniversario.

Il perché del dibattito, tuttavia, non è soltanto il design ipotizzato. I dettagli visibili nei render appaiono incoerenti con alcuni elementi degli iPhone recenti, in particolare per la gestione di Face ID, l’assenza del Camera Control e la disposizione dei tasti laterali.

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Per questo le immagini vanno considerate una rappresentazione non verificata, non una conferma del progetto finale. Le fonti concordano sul fatto che il possibile iPhone del ventennale sarà seguito con attenzione nei prossimi mesi, ma invitano a separare le indiscrezioni dalla documentazione ufficiale.

Design ipotizzato e incongruenze nei dettagli hardware

Il tratto più evidente dei render è la curvatura su tutti e quattro i lati, sia sul pannello anteriore sia su quello posteriore. Questa soluzione richiama estetiche già viste su alcuni top di gamma Android e si discosta da un’impostazione più piatta, mentre sul retro compare un’isola fotografica sviluppata in orizzontale.

Il modulo mostrerebbe due sensori, con la possibilità che lo spazio possa ospitarne un terzo. La disposizione orizzontale contrasterebbe con quella verticale adottata su iPhone 17, secondo quanto riportato dalle fonti, e contribuirebbe a distinguere il presunto modello anniversario dagli iPhone della generazione precedente.

Sul fronte, il punto più controverso è il punch-hole al posto della Dynamic Island. Un foro circolare per la fotocamera anteriore avvicinerebbe il telefono a molte soluzioni Android, ma lascerebbe aperta una questione tecnica essenziale: nei render non è chiaro dove troverebbero posto i sensori necessari per Face ID.

La Dynamic Island non è soltanto un elemento estetico, perché Apple vi ha costruito un’interfaccia dedicata. La sua eventuale eliminazione richiederebbe quindi una soluzione diversa per i componenti frontali e per l’esperienza software, aspetti che le immagini non spiegano e che impediscono di trattarle come un’anticipazione completa.

Altre anomalie rafforzano la cautela. Nei render non compare il tasto Camera Control, presente sugli iPhone recenti, mentre sul lato sinistro si vede un pulsante dalla collocazione poco convincente, senza i consueti controlli del volume né Action Button chiaramente riconoscibili.

SmartWorld segnala che tali incongruenze rendono plausibile l’ipotesi di immagini costruite con strumenti di intelligenza artificiale generativa a partire da descrizioni o indiscrezioni della filiera produttiva. Non sarebbe una prova che i render siano artificiali, ma un motivo concreto per non attribuire loro valore definitivo.

Hardware Upgrade osserva invece che le soluzioni mostrate mescolano elementi già adottati da Apple e caratteristiche già diffuse sul mercato smartphone. L’effetto complessivo, sulla base delle sole immagini, non descrive quindi un dispositivo certamente “rivoluzionario”, nonostante il peso atteso di un modello legato al ventennale.

La lettura più prudente è che il leak possa indicare temi di progettazione discussi attorno al prodotto, non necessariamente la configurazione scelta per la vendita. Senza dati tecnici, fotografie di prototipi affidabili o comunicazioni di Apple, design, sensori e comandi restano elementi da verificare.

Il calendario Apple rende il progetto ancora distante

Prima dell’eventuale appuntamento del 2027, l’attenzione di Apple sarebbe concentrata sull’evento di settembre 2026. Le fonti indicano come attesi iPhone 18 Pro e il primo iPhone pieghevole, chiamato iPhone Ultra nelle indiscrezioni.

Questo calendario spiega perché i render del modello anniversario siano prematuri: il progetto potrebbe evolvere più volte prima di arrivare sul mercato. Anche il nome commerciale non è definito, benché sia stata avanzata l’ipotesi di un salto da iPhone 18 a iPhone 20.

La conseguenza più concreta è che il dibattito sul punch-hole e sulle fotocamere orizzontali precede qualsiasi conferma aziendale. Per valutare il futuro iPhone anniversario conteranno soprattutto leak coerenti tra loro e, infine, le informazioni ufficiali di Apple.

FAQ

Quando potrebbe uscire l’iPhone del ventesimo anniversario?

Le indiscrezioni citate indicano il settembre 2027 come possibile periodo di debutto del modello celebrativo, senza conferme ufficiali di Apple.

Chi ha diffuso i render dell’iPhone anniversario?

Le immagini sono state pubblicate su X dall’informatore Yogesh Brar, ma le fonti invitano a considerarle non verificate.

Che design mostrano i render pubblicati?

Mostrano vetro curvo su quattro lati, un modulo posteriore orizzontale con due sensori visibili e un foro frontale per la fotocamera.

Perché il punch-hole viene considerato poco convincente?

Il punch-hole non chiarisce la collocazione dei sensori Face ID e sostituisce la Dynamic Island, attorno alla quale Apple ha sviluppato un’interfaccia.

Come è stato verificato questo contenuto?

Nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su Hardware Upgrade e SmartWorld; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.