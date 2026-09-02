2 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Honor prepara MagicOS 11 con una nuova funzione AI anti-spionaggio

La notizia in sintesi Honor prepara MagicOS 11 , basato su Android 17 .

prepara , basato su . La funzione AI rileverà chi osserva il display oltre al proprietario.

Avvisi e notifiche animate segnaleranno possibili sguardi indesiderati.

Il debutto è previsto con la serie Magic 9 a fine settembre.

MagicOS 11 rafforza la privacy dello schermo

Honor prepara MagicOS 11, la nuova interfaccia basata su Android 17, introducendo una funzione di protezione dello schermo con intelligenza artificiale pensata per individuare possibili osservatori esterni. L’aggiornamento dovrebbe debuttare alla fine di settembre insieme alla serie Magic 9, mentre l’azienda ha già avviato il programma di beta chiusa e sta diffondendo le prime anticipazioni sulle novità software.

Il sistema punta a riconoscere il proprietario dello smartphone e a rilevare la presenza di altre persone che guardano il display. In caso di rilevamento, MagicOS 11 potrà mostrare promemoria oppure notifiche animate, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’utente su una situazione potenzialmente invasiva.

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La scelta di Honor riguarda soprattutto la protezione delle informazioni visualizzate durante l’uso quotidiano del telefono. Schermate di messaggi, dati personali, immagini o contenuti sensibili possono essere esposte agli sguardi di terzi negli spazi condivisi, e la nuova funzione mira a rendere il controllo più automatico.

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Come funziona il rilevamento degli sguardi

La tecnologia anti-spionaggio di Honor viene descritta come un’evoluzione della soluzione già proposta con MagicOS 10 sui dispositivi di fascia alta. Il principio resta legato all’analisi intelligente della scena davanti allo smartphone, ma la nuova versione dovrebbe migliorare l’identificazione dell’utilizzatore e la segnalazione della presenza di persone esterne.

Gli algoritmi di intelligenza artificiale analizzeranno la situazione per distinguere il proprietario del dispositivo da chi prova a osservare lo schermo. La funzione non viene presentata come un blocco automatico dei contenuti: l’intervento previsto consiste nell’invio di un avviso visivo, attraverso un promemoria o una notifica animata.

Questa impostazione attribuisce all’utente la decisione successiva. Il telefono può segnalare l’eventuale sguardo indesiderato, ma il comportamento da adottare resta nelle mani di chi usa il dispositivo, che potrà cambiare posizione, ridurre l’esposizione del display o interrompere la consultazione di determinate informazioni.

Honor ha mostrato un’anteprima grafica della funzione con un cucciolo animato che chiede chi stia osservando lo schermo. L’elemento visivo serve a rendere immediatamente riconoscibile l’avvertimento senza modificare il significato della funzione: rilevare una possibile presenza esterna e richiamare l’attenzione del proprietario.

Gli scenari indicati dall’azienda sono quelli in cui la distanza tra le persone è ridotta e lo schermo può essere visibile involontariamente o intenzionalmente. Metropolitana, ascensori e luoghi molto frequentati rientrano tra i contesti nei quali la lettura di messaggi o notifiche può risultare meno riservata.

Dopo l’installazione di MagicOS 11, l’opzione potrà essere attivata dalle impostazioni dello smartphone. Il percorso indicato passa dalla sezione Privacy e sicurezza, quindi da Protezione schermo, dove sarà disponibile l’impostazione dedicata.

Una volta abilitata, la funzione sarà pronta a monitorare la situazione e a segnalare gli eventuali sguardi rilevati. La disponibilità su numerosi dispositivi è stata anticipata da Honor, ma la compatibilità effettiva con i singoli modelli non è stata ancora dettagliata.

Compatibilità e rilascio restano da definire

Il punto ancora aperto riguarda quali smartphone riceveranno concretamente la protezione anti-spionaggio migliorata. Honor parla di una disponibilità estesa, ma invita implicitamente ad attendere ulteriori comunicazioni legate al rilascio di MagicOS 11.

La funzione assume rilievo perché interviene su un problema quotidiano senza richiedere un’azione preventiva costante da parte dell’utente. L’avviso basato sull’analisi AI può rendere più evidente una situazione che, in ambienti affollati, rischia di passare inosservata.

L’arrivo con la serie Magic 9 offrirà il primo quadro concreto sul software e sui dispositivi supportati. Fino alla diffusione delle informazioni definitive, non sono disponibili dettagli aggiuntivi sulle condizioni tecniche necessarie per utilizzare l’opzione.

FAQ

Quando debutta MagicOS 11?

Il debutto è previsto alla fine di settembre, in concomitanza con la presentazione della serie Honor Magic 9.

Su quale sistema è basato MagicOS 11?

MagicOS 11 è basato su Android 17, secondo le anticipazioni diffuse da Honor.

Come avvisa della presenza di osservatori?

Promemoria e notifiche animate informeranno l’utente quando il sistema rileva persone che potrebbero guardare il display.

Dove si attiva la protezione schermo?

L’opzione sarà attivabile da Privacy e sicurezza, entrando in Protezione schermo e abilitando la relativa funzione.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi redazionale, con supervisione umana, di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse le principali agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.