ChatGPT estende le attività programmate agli account Free

26 Agosto 2026

26 Agosto 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ChatGPT estende le attività programmate agli account Free

La notizia in sintesi

  • OpenAI estende le attività programmate agli account gratuiti idonei di ChatGPT.
  • Il piano Free consente fino a tre task attivi, con esecuzione massima giornaliera.
  • I task producono contenuti, controllano condizioni e inviano notifiche push o email.
  • Restano a pagamento le automazioni attivate da eventi su servizi esterni.

Riassunto generato con AI

Offerta Amazon

realme 14 5G Smartphone 8GB RAM + 256GB ROM, Snapdragon 6 Gen 4 e 120Hz AMOLED Schermo, Cellurale 6000mAh Batteria e Ricarica Rapida da 45W, IP69 Resistenza, GT Boost, AI OIS 50MP Fotocamera, Titanio

⚡【Primo Chip Snapdragon 6 Gen 4 5G e Prestazioni da Record】Il realme 14 5G è il primo smartphone al mondo a montare il chip Snapdragon 6 Gen 4 a 4nm, che stabilisce un nuovo benchmark per i dispositivi di fascia media. Con un punteggio AnTuTu di oltre 760.000, supera i principali rivali. Dispone di 26GB di RAM dinamica (12GB fisici + 14GB virtuali) e 256GB di ROM, permettendo di eseguire fino a 40 app in background. Un cellulare 5G ideale per gaming e multitasking senza compromessi. · 🔋【Batteria Titan 6000mAh, Ricarica Rapida 45W e Ricarica Bypass】Dimentica il power bank con l’enorme batteria Titan da 6000mAh e densità energetica di 782Wh/L, che offre fino a 10.5 ore di gioco continuo con una singola carica. La ricarica rapida da 45W ti rimette in pista in pochi minuti, mentre la ricarica bypass alimenta direttamente il telefono durante il gaming, riducendo il calore e preservando la batteria. Goditi sessioni senza preoccupazioni grazie al “Game No Charge”. · 👁️【Display Esports 120Hz AMOLED e Raffreddamento Bionico】Immergiti in un’esperienza visiva professionale con il display AMOLED a 120Hz che raggiunge 2000 nit di luminosità di picco e un campione tattile istantaneo di 1500Hz. La tecnologia Pro-XDR e il rapporto schermo-corpo del 92.65% offrono un’incredibile immersione. Il sistema di raffreddamento bionico include una camera di vapore da 6050mm² e grafite HyperTherm, riducendo la temperatura della CPU fino a 20°C per prestazioni sempre al top.

✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon


ChatGPT apre le attività programmate agli utenti Free

OpenAI ha esteso agli account gratuiti idonei di ChatGPT le Scheduled Tasks, attività programmate che permettono di far eseguire al chatbot un’istruzione in un momento successivo, una sola volta oppure con una ricorrenza. La novità riguarda gli utenti del piano Free su Web, dispositivi mobili e desktop compatibili, anche se l’effettiva disponibilità può variare in base all’account, alla piattaforma e alla versione dell’applicazione installata.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La funzione era stata inizialmente riservata ai piani Plus, Pro, Business ed Enterprise. Con l’estensione al piano gratuito, ChatGPT può preparare briefing, ricordare attività, creare riepiloghi periodici o verificare nel tempo la presenza di aggiornamenti su un tema indicato dall’utente. Il risultato viene poi consegnato tramite notifica push, email oppure attraverso entrambi i canali.

La differenza rispetto a un normale calendario è nella natura dell’output: un promemoria segnala un appuntamento già definito, mentre un task può generare un nuovo contenuto quando arriva la scadenza. L’utente può quindi chiedere, per esempio, un riepilogo quotidiano delle notizie principali o il controllo periodico di una condizione, ricevendo un avviso soltanto se emerge una novità rilevante.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

L’apertura agli utenti gratuiti risponde all’obiettivo di rendere più accessibili le automazioni di base, mantenendo però limiti precisi su quantità, frequenza e modalità di esecuzione. Le funzioni più avanzate, comprese quelle legate a servizi esterni e orari più puntuali, restano associate agli abbonamenti compatibili.

Limiti, gestione e funzioni escluse dal piano gratuito

Gli account Free e Go possono mantenere fino a tre attività programmate contemporaneamente. Il limite sale a cinque per Plus, a dieci per Business ed Edu e a quindici per Pro ed Enterprise. Un’attività sospesa non viene eliminata e può liberare uno degli spazi disponibili, consentendo all’utente di conservarne le istruzioni per un’eventuale riattivazione successiva.

Sul piano gratuito la ricorrenza non può superare una volta al giorno. Anche la consegna è meno precisa rispetto alle formule a pagamento: il sistema può utilizzare finestre flessibili, come mattina, pomeriggio o sera, mentre gli orari esatti e le esecuzioni fino a una volta all’ora richiedono un piano idoneo.

Le attività possono essere create direttamente in una conversazione oppure dalla sezione Scheduled. Da qui l’utente può consultare risultati e prossime esecuzioni, modificare istruzioni e pianificazione, sospendere, riattivare o cancellare un task. Se la funzione non appare nell’app desktop, OpenAI indica l’uso di ChatGPT dal browser come alternativa.

Tra gli elementi introdotti figura anche la condivisione. Un utente può inviare un collegamento che include istruzioni, titolo, pianificazione e fuso orario del task; chi lo riceve può modificare quei parametri e creare una copia indipendente nel proprio account. Non vengono invece trasferiti automaticamente cronologia delle chat, memoria, file, istruzioni personalizzate o credenziali delle applicazioni collegate.

Restano fuori dal piano Free le automazioni attivate da eventi esterni. Si tratta di task che non partono a un orario stabilito, ma reagiscono a cambiamenti rilevati su servizi come Gmail, Slack o GitHub: un nuovo messaggio, un contenuto in un canale autorizzato o un evento relativo a una pull request possono avviare l’elaborazione.

Per Slack, il monitoraggio richiede inoltre che ChatGPT venga menzionato nei canali autorizzati. Queste automazioni richiedono un piano compatibile e l’accesso a ChatGPT Work. Possono fermarsi quando l’azione prevista non si limita a produrre un contenuto, ma comporta l’invio di messaggi o la modifica di dati su un servizio esterno.

In tali casi OpenAI mantiene un passaggio di approvazione umana. La distinzione delimita quindi due livelli d’uso: da una parte task programmati che raccolgono, sintetizzano o notificano informazioni; dall’altra flussi che possono incidere operativamente su strumenti collegati e che richiedono maggiori controlli.

Un accesso più ampio, ma senza automazioni operative

L’estensione delle Scheduled Tasks amplia l’utilità del piano Free oltre la chat in tempo reale: l’utente non deve riaprire manualmente la conversazione nel momento previsto e può delegare a ChatGPT controlli ricorrenti o produzioni di contenuto. Il vincolo di tre task attivi impone però una selezione delle attività più utili.

La scelta di escludere trigger esterni, orari esatti e frequenze superiori a quella giornaliera preserva una netta distanza tra l’automazione personale di base e gli strumenti destinati a impieghi più continui. Per chi usa il servizio gratuitamente, il vantaggio concreto è poter sperimentare briefing, avvisi e monitoraggi senza abbonamento, purché compatibili con la cadenza prevista.

La condivisione tramite link può inoltre rendere riutilizzabili configurazioni già impostate, senza esporre dati personali dell’account originario. È un meccanismo che favorisce la diffusione di modelli di task, ma lascia a ciascun destinatario il controllo della copia creata.

FAQ

Quanti task può attivare un account Free?

Un account Free idoneo può mantenere fino a tre attività programmate attive contemporaneamente.

Con quale frequenza funzionano i task gratuiti?

Sul piano Free una ricorrenza può essere eseguita al massimo una volta al giorno.

Come arrivano i risultati delle attività programmate?

ChatGPT può inviare i risultati tramite notifica push, email oppure entrambi i canali.

I task Free possono usare Gmail, Slack o GitHub?

No, le automazioni attivate da eventi esterni su Gmail, Slack e GitHub richiedono piani compatibili.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su Tom’s Hardware e ilsoftware.it, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè automatiche in grani di agosto 2026CucinaI migliori frigoriferi di agosto 2026CucinaLe migliori friggitrici ad aria di agosto 2026

Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Xiaomi svela AI Cube, mini PC per modelli locali fino a 120 miliardi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
FINTECH
Durigon: pensione a 64 anni con il calcolo interamente contributivo
di Redazione Assodigitale
#3
PRODOTTI
Sennheiser presenta MOMENTUM True Wireless 5 con batterie sostituibili e Bluetooth 6.0
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Google offre un anno gratis di AI Plus agli studenti italiani
di Redazione Assodigitale
#5
INTERNET
Google Pixel 11 Pro, le recensioni promuovono un’evoluzione senza rivoluzioni
di Redazione Assodigitale
Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing
redazione@assodigitale.it
LinkedIn YouTube
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium