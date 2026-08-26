26 Agosto 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ChatGPT estende le attività programmate agli account Free
La notizia in sintesi
- OpenAI estende le attività programmate agli account gratuiti idonei di ChatGPT.
- Il piano Free consente fino a tre task attivi, con esecuzione massima giornaliera.
- I task producono contenuti, controllano condizioni e inviano notifiche push o email.
- Restano a pagamento le automazioni attivate da eventi su servizi esterni.
Riassunto generato con AI
ChatGPT apre le attività programmate agli utenti Free
OpenAI ha esteso agli account gratuiti idonei di ChatGPT le Scheduled Tasks, attività programmate che permettono di far eseguire al chatbot un’istruzione in un momento successivo, una sola volta oppure con una ricorrenza. La novità riguarda gli utenti del piano Free su Web, dispositivi mobili e desktop compatibili, anche se l’effettiva disponibilità può variare in base all’account, alla piattaforma e alla versione dell’applicazione installata.
La funzione era stata inizialmente riservata ai piani Plus, Pro, Business ed Enterprise. Con l’estensione al piano gratuito, ChatGPT può preparare briefing, ricordare attività, creare riepiloghi periodici o verificare nel tempo la presenza di aggiornamenti su un tema indicato dall’utente. Il risultato viene poi consegnato tramite notifica push, email oppure attraverso entrambi i canali.
La differenza rispetto a un normale calendario è nella natura dell’output: un promemoria segnala un appuntamento già definito, mentre un task può generare un nuovo contenuto quando arriva la scadenza. L’utente può quindi chiedere, per esempio, un riepilogo quotidiano delle notizie principali o il controllo periodico di una condizione, ricevendo un avviso soltanto se emerge una novità rilevante.
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L’apertura agli utenti gratuiti risponde all’obiettivo di rendere più accessibili le automazioni di base, mantenendo però limiti precisi su quantità, frequenza e modalità di esecuzione. Le funzioni più avanzate, comprese quelle legate a servizi esterni e orari più puntuali, restano associate agli abbonamenti compatibili.
Limiti, gestione e funzioni escluse dal piano gratuito
Gli account Free e Go possono mantenere fino a tre attività programmate contemporaneamente. Il limite sale a cinque per Plus, a dieci per Business ed Edu e a quindici per Pro ed Enterprise. Un’attività sospesa non viene eliminata e può liberare uno degli spazi disponibili, consentendo all’utente di conservarne le istruzioni per un’eventuale riattivazione successiva.
Sul piano gratuito la ricorrenza non può superare una volta al giorno. Anche la consegna è meno precisa rispetto alle formule a pagamento: il sistema può utilizzare finestre flessibili, come mattina, pomeriggio o sera, mentre gli orari esatti e le esecuzioni fino a una volta all’ora richiedono un piano idoneo.
Le attività possono essere create direttamente in una conversazione oppure dalla sezione Scheduled. Da qui l’utente può consultare risultati e prossime esecuzioni, modificare istruzioni e pianificazione, sospendere, riattivare o cancellare un task. Se la funzione non appare nell’app desktop, OpenAI indica l’uso di ChatGPT dal browser come alternativa.
Tra gli elementi introdotti figura anche la condivisione. Un utente può inviare un collegamento che include istruzioni, titolo, pianificazione e fuso orario del task; chi lo riceve può modificare quei parametri e creare una copia indipendente nel proprio account. Non vengono invece trasferiti automaticamente cronologia delle chat, memoria, file, istruzioni personalizzate o credenziali delle applicazioni collegate.
Restano fuori dal piano Free le automazioni attivate da eventi esterni. Si tratta di task che non partono a un orario stabilito, ma reagiscono a cambiamenti rilevati su servizi come Gmail, Slack o GitHub: un nuovo messaggio, un contenuto in un canale autorizzato o un evento relativo a una pull request possono avviare l’elaborazione.
Per Slack, il monitoraggio richiede inoltre che ChatGPT venga menzionato nei canali autorizzati. Queste automazioni richiedono un piano compatibile e l’accesso a ChatGPT Work. Possono fermarsi quando l’azione prevista non si limita a produrre un contenuto, ma comporta l’invio di messaggi o la modifica di dati su un servizio esterno.
In tali casi OpenAI mantiene un passaggio di approvazione umana. La distinzione delimita quindi due livelli d’uso: da una parte task programmati che raccolgono, sintetizzano o notificano informazioni; dall’altra flussi che possono incidere operativamente su strumenti collegati e che richiedono maggiori controlli.
Un accesso più ampio, ma senza automazioni operative
L’estensione delle Scheduled Tasks amplia l’utilità del piano Free oltre la chat in tempo reale: l’utente non deve riaprire manualmente la conversazione nel momento previsto e può delegare a ChatGPT controlli ricorrenti o produzioni di contenuto. Il vincolo di tre task attivi impone però una selezione delle attività più utili.
La scelta di escludere trigger esterni, orari esatti e frequenze superiori a quella giornaliera preserva una netta distanza tra l’automazione personale di base e gli strumenti destinati a impieghi più continui. Per chi usa il servizio gratuitamente, il vantaggio concreto è poter sperimentare briefing, avvisi e monitoraggi senza abbonamento, purché compatibili con la cadenza prevista.
La condivisione tramite link può inoltre rendere riutilizzabili configurazioni già impostate, senza esporre dati personali dell’account originario. È un meccanismo che favorisce la diffusione di modelli di task, ma lascia a ciascun destinatario il controllo della copia creata.
FAQ
Quanti task può attivare un account Free?
Un account Free idoneo può mantenere fino a tre attività programmate attive contemporaneamente.
Con quale frequenza funzionano i task gratuiti?
Sul piano Free una ricorrenza può essere eseguita al massimo una volta al giorno.
Come arrivano i risultati delle attività programmate?
ChatGPT può inviare i risultati tramite notifica push, email oppure entrambi i canali.
I task Free possono usare Gmail, Slack o GitHub?
No, le automazioni attivate da eventi esterni su Gmail, Slack e GitHub richiedono piani compatibili.
Come è stata verificata questa notizia?
Il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su Tom’s Hardware e ilsoftware.it, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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