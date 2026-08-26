ChatGPT estende le attività programmate agli account Free

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⚡【Primo Chip Snapdragon 6 Gen 4 5G e Prestazioni da Record】Il realme 14 5G è il primo smartphone al mondo a montare il chip Snapdragon 6 Gen 4 a 4nm, che stabilisce un nuovo benchmark per i dispositivi di fascia media. Con un punteggio AnTuTu di oltre 760.000, supera i principali rivali. Dispone di 26GB di RAM dinamica (12GB fisici + 14GB virtuali) e 256GB di ROM, permettendo di eseguire fino a 40 app in background. Un cellulare 5G ideale per gaming e multitasking senza compromessi. · 🔋【Batteria Titan 6000mAh, Ricarica Rapida 45W e Ricarica Bypass】Dimentica il power bank con l’enorme batteria Titan da 6000mAh e densità energetica di 782Wh/L, che offre fino a 10.5 ore di gioco continuo con una singola carica. La ricarica rapida da 45W ti rimette in pista in pochi minuti, mentre la ricarica bypass alimenta direttamente il telefono durante il gaming, riducendo il calore e preservando la batteria. Goditi sessioni senza preoccupazioni grazie al “Game No Charge”. · 👁️【Display Esports 120Hz AMOLED e Raffreddamento Bionico】Immergiti in un’esperienza visiva professionale con il display AMOLED a 120Hz che raggiunge 2000 nit di luminosità di picco e un campione tattile istantaneo di 1500Hz. La tecnologia Pro-XDR e il rapporto schermo-corpo del 92.65% offrono un’incredibile immersione. Il sistema di raffreddamento bionico include una camera di vapore da 6050mm² e grafite HyperTherm, riducendo la temperatura della CPU fino a 20°C per prestazioni sempre al top.