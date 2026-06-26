App IO supera 20 milioni di documenti nel Portafoglio digitale IT-Wallet

26 Giugno 2026

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La notizia in sintesi

App IO ha superato 20 milioni di documenti nel Portafoglio digitale.

ha superato 20 milioni di documenti nel Portafoglio digitale. IT-Wallet è stato attivato 11,7 milioni di volte in poco più di un anno.

è stato attivato 11,7 milioni di volte in poco più di un anno. Patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità sono già disponibili offline.

Entro la legislatura è attesa anche la carta d’identità digitale.

(Riassunto generato con AI)

App IO accelera sulla digitalizzazione dei documenti

App IO ha superato nelle ultime ore quota 20 milioni di documenti archiviati nella sezione Portafoglio, confermando la crescita del progetto IT-Wallet avviato per portare i principali documenti personali sullo smartphone. Il risultato arriva pochi giorni dopo il traguardo dei 10 milioni di caricamenti per la sola patente e rafforza il ruolo dell’app come infrastruttura digitale sempre più centrale nel rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione.

Il dato riguarda documenti utilizzabili direttamente dal telefono, anche senza connessione, con valore legale sia nei controlli delle forze dell’ordine sia nelle pratiche davanti agli uffici pubblici. È questo il punto chiave che spiega la rapida diffusione dello strumento: un accesso immediato, già operativo, a credenziali essenziali della vita quotidiana. Sullo sfondo c’è inoltre un piano di ampliamento già definito entro il 2027, con l’integrazione di ISEE, titolo di studio, certificato di residenza e tessera elettorale.

Il soggetto centrale dell’evoluzione è dunque App IO, che da semplice applicazione di servizi pubblici sta consolidando una funzione documentale sempre più estesa. L’interesse cresce perché il modello promette di ridurre passaggi fisici, semplificare verifiche e rendere più lineare l’interazione con i servizi pubblici, mantenendo al tempo stesso una validità formale già riconosciuta per i documenti oggi disponibili.

I numeri di IT-Wallet e i prossimi passaggi

A poco più di un anno e mezzo dal lancio pubblico, IT-Wallet è stato attivato 11,7 milioni di volte. Il dato segnala una progressiva normalizzazione dell’uso del portafoglio digitale, dopo una fase iniziale segnata da resistenze e perplessità. La crescita dei caricamenti suggerisce che la soglia della sperimentazione sociale sia stata ampiamente superata e che il servizio stia entrando nella routine di una platea ormai vasta di utenti.

Nel dettaglio, oltre alla patente di guida, il sistema supporta oggi la tessera sanitaria, arrivata a 9,7 milioni di caricamenti, e la carta europea della disabilità, attestata intorno a 200.000. La possibilità di consultare questi documenti in modalità offline è uno degli elementi più rilevanti: non si tratta soltanto di una copia visibile sullo schermo, ma di un documento accessibile anche in assenza di rete, aspetto decisivo per l’utilità concreta del servizio.

Tra le novità più attese c’è la carta d’identità. Secondo quanto dichiarato dal sottosegretario Alessio Butti, l’ingresso del documento nell’app potrebbe arrivare entro la fine della legislatura, con un orizzonte indicativo di un anno al massimo. Se i tempi saranno rispettati, il portafoglio digitale coprirà una parte molto ampia dei documenti più usati dai cittadini italiani, rendendo il sistema più completo e più vicino a un utilizzo quotidiano generalizzato.

Nello stesso quadro si inserisce anche la decisione del Governo di prorogare la validità della carta d’identità cartacea fino alla sua naturale scadenza. La misura evita una concentrazione di richieste agli sportelli per ottenere la versione elettronica, la CIE, e modifica l’impostazione precedente che fissava l’uscita del documento cartaceo al 3 agosto 2026 indipendentemente dalla scadenza riportata. È un segnale di transizione più graduale: da un lato si accelera sull’identità digitale, dall’altro si riduce il rischio di disagi amministrativi nel passaggio tra vecchi e nuovi strumenti.

Perché il traguardo conta anche oltre i numeri

Il superamento dei 20 milioni di documenti non rappresenta soltanto una soglia statistica per App IO, ma misura la fiducia crescente verso un ecosistema pubblico digitale che punta a sostituire, o almeno affiancare stabilmente, il portafoglio fisico. La vera verifica sarà nei prossimi mesi, quando l’arrivo di nuovi documenti dovrà tradurre la crescita quantitativa in un uso ancora più capillare e continuativo.

In questa prospettiva, l’eventuale ingresso della carta d’identità costituirebbe il passaggio più delicato e più simbolico. Se accompagnato da tempi certi e da una diffusione senza attriti, potrebbe consolidare App IO come punto di accesso ordinario ai documenti personali e ai servizi pubblici, spostando il baricentro della gestione documentale sempre più sullo smartphone.

FAQ

Quanti documenti contiene oggi il Portafoglio IO?

Sì, il Portafoglio di App IO ha superato quota 20 milioni di documenti caricati complessivamente.

Quante attivazioni ha registrato IT-Wallet?

Sì, IT-Wallet è stato attivato 11,7 milioni di volte dal lancio pubblico avvenuto poco più di un anno e mezzo fa.

Quali documenti sono già disponibili nell’app?

Sì, al momento sono disponibili patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità.

La carta d’identità quando potrebbe arrivare?

Sì, secondo Alessio Butti potrebbe entrare nell’app entro la fine della legislatura, indicativamente in un anno al massimo.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.