 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

secsolutionforum porta sicurezza fisica e digitale a BolognaFiere

16 Settembre 2026

16 Settembre 2026/Home/INTERNET/secsolutionforum porta sicurezza fisica e digitale a BolognaFiere

La notizia in sintesi

  • secsolutionforum 2026 si terrà il 7 e 8 ottobre a BolognaFiere.
  • L’evento è inserito nel programma di Urban Tech 2026.
  • Il calendario prevede oltre 100 appuntamenti in nove sale contemporanee.
  • Accesso gratuito con registrazione e crediti formativi secondo le modalità previste.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon
Offerta a tempoi
Offerta valida fino a esaurimento scorte. Alla promozione mancano 6 giorni.

Hiseeu 5MP Kit Videosorveglianza WiFi, NVR 10CH con 1TB HDD

【5MP Full HD Immagini & 10CH 5MP WiFi NVR 】Il kit videosorveglianza WiFi Esterno con l’NVR a 10 Canali espandibile (5MP), che contiene 4 telecamere 5MP (2560*1920) Plug&Play. garantiscono immagini HD di buona qualità con video di molto nitidi giorno e notte. Utilizzare per villa, negozi, case, ristoranti, hotel, ecc.Per una videocamera aggiuntiva, cerca “B089XZ4NT6”, “B08NJQ46MX”, “B0CRKMYSYV” “B0BK46TSHY” “B093D26265” per rendi il tuo sistema a 10 canali. · 【Visione Notturna a Colori 65 piedi + Movimento Allarme】Le telecamere WiFi esterno le 5MP immagini e una distanza di visione notturna a colori fino a 65 piedi con il sensore di immagine avanzato e 18 pcs Luce LED bianca. Ti consente di visualizzare chiaramente immagini di grande qualità anche di notte. Supporta APP il rilevamento del movimento Allarme.Gratuito “Eseecloud” installato su smartphone o laptop,puoi ricevere notifiche di allarme istantanee dalla tua app quando rileva un movimento. · 【Audio Bidirezionale & Formato video H.265+ 】Hiseeu Kit Videosorveglianza WiFi con un Il microfono e l’altoparlante integrati nella ti consentono di comunicare meglio con la tua famiglia, ovunque ti trovi,aiuterebbe a a spaventare gli intrusi.Con la codifica H.265+, il sistema di telecamere IP WiFi fornisce uno streaming live più veloce e consente di risparmiare più spazio di archiviazione rispetto ai sistemi H.265.HDD Funzione di sovrascrittura automatica , la memoria è sufficiente.

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

secsolutionforum 2026 si svolgerà il 7 e 8 ottobre a BolognaFiere, nell’ambito di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show. La manifestazione, organizzata da Ethos Media Group, sarà dedicata ai temi della sicurezza fisica e digitale, con incontri rivolti a imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti impegnati nella protezione di persone, dati e infrastrutture.

L’accesso sarà gratuito previa registrazione. Il programma annunciato comprende oltre 100 eventi distribuiti in nove sale attive contemporaneamente, con più di 100 relatori. L’area espositiva prevista è di 4.000 metri quadrati e coinvolgerà oltre 60 sponsor e più di 38 associazioni partner.

Norme, infrastrutture e tecnologie nel programma

Il calendario della mostra-convegno affronterà questioni che riguardano organizzazione della sicurezza, obblighi normativi e applicazioni tecnologiche. Tra i temi indicati figurano la direttiva NIS2, la cybersecurity, le smart city e le smart land, la sicurezza nei trasporti, le misure per il settore sanitario, la fire safety con sistemi IRAI ed EVAC, oltre alle responsabilità del security manager.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

È previsto anche un keynote speech inaugurale dal titolo “La sicurezza in un mondo senza certezze: la sfida del cambiamento”. Gli appuntamenti dedicheranno spazio inoltre all’impiego dell’intelligenza artificiale per la protezione di persone, infrastrutture e dati, in un confronto che riunirà competenze tecniche, aspetti regolatori e funzioni organizzative.

Andrea Sandrolini, CEO di Ethos Media Group, collega l’evoluzione del settore ai servizi utilizzati quotidianamente da cittadini e organizzazioni:

“La sicurezza non riguarda più soltanto le aziende, la Pubblica Amministrazione o gli operatori specializzati: entra nella nostra vita quotidiana e tocca tutti noi, ogni volta che utilizziamo un servizio sanitario, ci muoviamo in una città, saliamo su un mezzo di trasporto o affidiamo i nostri dati a un sistema digitale”

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la manifestazione punta quindi a mettere in relazione sicurezza fisica, protezione informatica e gestione dei contesti urbani, sanitari e dei trasporti.

I professionisti coinvolti e i crediti formativi

L’iniziativa si rivolge a security manager, CISO, installatori, system integrator, vendor, progettisti, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, forze dell’ordine e altri operatori che lavorano sulla protezione di persone, dati e infrastrutture.

Per gli incontri formativi sono previsti attestati e crediti formativi professionali, rilasciati secondo le modalità stabilite dai diversi enti e ordini. La partecipazione alle sessioni formative è gratuita, mentre il riconoscimento dei CFP dipenderà dalle procedure previste per ciascuna categoria professionale.

Sandrolini descrive l’obiettivo dell’appuntamento come uno spazio di confronto tra soggetti con ruoli diversi:

“secsolutionforum vuole offrire un palcoscenico qualificato a tutti gli attori chiamati a confrontarsi con queste sfide, favorendo una visione integrata della sicurezza e valorizzando il dialogo tra imprese, istituzioni, professionisti e cittadini”

Il programma completo e la registrazione sono disponibili sul sito di secsolutionforum. Gli organizzatori hanno inoltre previsto una pagina dedicata agli Award e una procedura per accrediti stampa e media creator.

L’appuntamento di ottobre concentrerà in due giornate seminari, momenti formativi e area espositiva. I contenuti annunciati indicano un programma centrato sull’integrazione fra sicurezza, tecnologie digitali, obblighi normativi e gestione operativa nei servizi essenziali.

FAQ

Quando si svolge secsolutionforum 2026?

L’evento è in programma il 7 e 8 ottobre 2026 presso BolognaFiere.

Dove si tiene la manifestazione?

BolognaFiere ospiterà secsolutionforum 2026 all’interno di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show.

Come si accede agli incontri?

La partecipazione è gratuita previa registrazione, secondo le indicazioni fornite dagli organizzatori sul sito dell’evento.

Quali temi affronta il programma?

NIS2, cybersecurity, smart city, trasporti, sanità, fire safety, security management e intelligenza artificiale sono tra gli argomenti annunciati.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori lavatrici di agosto 2026Pulizia casaLe migliori aspirapolvere senza filo di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavasciuga di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Perfetti Van Melle, Lainate dedica un largo ai fondatori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 set
#2
EVENTI
Milano Digital Week esplora la Città Generativa allo Smart City Lab
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#3
INTERNET
Mama Insurance supera 2 milioni con Fastweb+Vodafone առաջնորդ
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#4
PRODOTTI
Celly presenta accessori per iPhone Duo, 18 Pro e Pro Max
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 15 set
#5
INTERNET
Cloudflare separa ricerca e addestramento AI nei controlli crawler
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.