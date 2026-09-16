16 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/secsolutionforum porta sicurezza fisica e digitale a BolognaFiere

La notizia in sintesi secsolutionforum 2026 si terrà il 7 e 8 ottobre a BolognaFiere.

L’evento è inserito nel programma di Urban Tech 2026.

Il calendario prevede oltre 100 appuntamenti in nove sale contemporanee.

Accesso gratuito con registrazione e crediti formativi secondo le modalità previste.

secsolutionforum 2026 si svolgerà il 7 e 8 ottobre a BolognaFiere, nell’ambito di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show. La manifestazione, organizzata da Ethos Media Group, sarà dedicata ai temi della sicurezza fisica e digitale, con incontri rivolti a imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti impegnati nella protezione di persone, dati e infrastrutture.

L’accesso sarà gratuito previa registrazione. Il programma annunciato comprende oltre 100 eventi distribuiti in nove sale attive contemporaneamente, con più di 100 relatori. L’area espositiva prevista è di 4.000 metri quadrati e coinvolgerà oltre 60 sponsor e più di 38 associazioni partner.

Norme, infrastrutture e tecnologie nel programma

Il calendario della mostra-convegno affronterà questioni che riguardano organizzazione della sicurezza, obblighi normativi e applicazioni tecnologiche. Tra i temi indicati figurano la direttiva NIS2, la cybersecurity, le smart city e le smart land, la sicurezza nei trasporti, le misure per il settore sanitario, la fire safety con sistemi IRAI ed EVAC, oltre alle responsabilità del security manager.

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È previsto anche un keynote speech inaugurale dal titolo “La sicurezza in un mondo senza certezze: la sfida del cambiamento”. Gli appuntamenti dedicheranno spazio inoltre all’impiego dell’intelligenza artificiale per la protezione di persone, infrastrutture e dati, in un confronto che riunirà competenze tecniche, aspetti regolatori e funzioni organizzative.

Andrea Sandrolini, CEO di Ethos Media Group, collega l’evoluzione del settore ai servizi utilizzati quotidianamente da cittadini e organizzazioni:

“La sicurezza non riguarda più soltanto le aziende, la Pubblica Amministrazione o gli operatori specializzati: entra nella nostra vita quotidiana e tocca tutti noi, ogni volta che utilizziamo un servizio sanitario, ci muoviamo in una città, saliamo su un mezzo di trasporto o affidiamo i nostri dati a un sistema digitale”

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la manifestazione punta quindi a mettere in relazione sicurezza fisica, protezione informatica e gestione dei contesti urbani, sanitari e dei trasporti.

I professionisti coinvolti e i crediti formativi

L’iniziativa si rivolge a security manager, CISO, installatori, system integrator, vendor, progettisti, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, forze dell’ordine e altri operatori che lavorano sulla protezione di persone, dati e infrastrutture.

Per gli incontri formativi sono previsti attestati e crediti formativi professionali, rilasciati secondo le modalità stabilite dai diversi enti e ordini. La partecipazione alle sessioni formative è gratuita, mentre il riconoscimento dei CFP dipenderà dalle procedure previste per ciascuna categoria professionale.

Sandrolini descrive l’obiettivo dell’appuntamento come uno spazio di confronto tra soggetti con ruoli diversi:

“secsolutionforum vuole offrire un palcoscenico qualificato a tutti gli attori chiamati a confrontarsi con queste sfide, favorendo una visione integrata della sicurezza e valorizzando il dialogo tra imprese, istituzioni, professionisti e cittadini”

Il programma completo e la registrazione sono disponibili sul sito di secsolutionforum. Gli organizzatori hanno inoltre previsto una pagina dedicata agli Award e una procedura per accrediti stampa e media creator.

L’appuntamento di ottobre concentrerà in due giornate seminari, momenti formativi e area espositiva. I contenuti annunciati indicano un programma centrato sull’integrazione fra sicurezza, tecnologie digitali, obblighi normativi e gestione operativa nei servizi essenziali.

FAQ

Quando si svolge secsolutionforum 2026?

L’evento è in programma il 7 e 8 ottobre 2026 presso BolognaFiere.

Dove si tiene la manifestazione?

BolognaFiere ospiterà secsolutionforum 2026 all’interno di Urban Tech 2026 – The Urban Technology Show.

Come si accede agli incontri?

La partecipazione è gratuita previa registrazione, secondo le indicazioni fornite dagli organizzatori sul sito dell’evento.

Quali temi affronta il programma?

NIS2, cybersecurity, smart city, trasporti, sanità, fire safety, security management e intelligenza artificiale sono tra gli argomenti annunciati.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.