/ Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Boerse Stuttgart Digital: MiCAR rafforza l’Europa sulle cripto-attività

POSIZIONAMENTO PRECISO: Mantiene ferma una rondella M8 con diametro esterno di 24 mm e facilita la punzonatura uniforme di lettere e numeri. · PUNZONI COMPATIBILI: Progettata per punzoni alfabetici e numerici con caratteri da 4 mm e gambo da 6 x 6 mm; i punzoni non sono inclusi. · USO SEMPLICE: Inserire la rondella, chiudere l’inserto girevole, selezionare la posizione desiderata e incidere il carattere con un martello adatto.

Lo stallo del Digital Asset Market Clarity Act al Senato degli Stati Uniti mantiene aperta l’incertezza sul quadro normativo dedicato agli asset digitali americani. Per Luciano Serra, Country Manager Italy di Boerse Stuttgart Digital, il ritardo legislativo può rafforzare la posizione dell’Europa, che dispone già del regolamento MiCAR per il settore delle cripto-attività.

Il commento arriva mentre gli operatori guardano anche alle prossime decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Secondo Serra, tassi di interesse e condizioni di liquidità restano elementi rilevanti per l’allocazione dei capitali, soprattutto verso classi di attività caratterizzate da maggiore volatilità.

Nel comunicato, Boerse Stuttgart Digital collega il rallentamento del provvedimento statunitense alla difficoltà di arrivare a un impianto normativo condiviso. La questione, secondo la società, non riguarda soltanto le reazioni dei prezzi nel breve periodo, ma la possibilità di definire regole che consentano a banche, gestori e investitori istituzionali di operare nel comparto.

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Il MiCAR viene indicato come il riferimento normativo già disponibile in Europa. Serra sostiene che la competizione fra giurisdizioni possa concentrarsi sulla chiarezza delle regole e sulle condizioni offerte agli intermediari finanziari, anziché sull’alternativa tra regolamentare o meno le criptovalute.

“Il Digital Asset Market Clarity Act puntava a stabilire le regole fondamentali del gioco per gli asset digitali negli Stati Uniti. L’attenzione di un simile intervento non va misurata tanto sulla reattività immediata dei prezzi, quanto sulla definizione di un quadro strutturale di lungo termine indispensabile per la maturazione del mercato. Tuttavia, la battuta d’arresto registrata al Senato americano dimostra come il percorso legislativo oltreoceano sia ancora complesso e lontano da un traguardo condiviso.

Regole certe e responsabilità chiaramente definite sono la precondizione imprescindibile per consentire a banche, gestori e investitori istituzionali di fare il proprio ingresso nel settore con fiducia e stabilità. Da questo punto di vista, l’Europa si trova in una posizione di netto vantaggio competitivo grazie al quadro delineato dal MiCAR. Se anche gli Stati Uniti seguiranno questa strada, la competizione internazionale non verterà più sull’opportunità o meno di regolamentare le criptovalute, bensì su quale giurisdizione sia in grado di offrire standard più chiari, trasparenti ed efficient i per gli intermediari. Con lo stallo di Washington, l’Europa rafforza ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento globale per la conformità e la sicurezza delle infrastrutture.

Per i mercati, intanto, l’attenzione si sposta sulla decisione di politica monetaria della Federal Reserve. Le dinamiche legate ai tassi di interesse incidono in modo rilevante sulle condizioni di liquidità globale e sull’allocazione del capitale, in part icolare verso asset class con maggiore volatilità. Per gli attori istituzionali, questo scenario ribadisce l’importanza di approcciare gli asset digitali con una visione strategica e di portafoglio, poggiando su partner infrastrutturali regolamentati in gr ado di garantire trading e custodia ai massimi livelli di sicurezza”.