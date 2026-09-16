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Boerse Stuttgart Digital: MiCAR rafforza l’Europa sulle cripto-attività

16 Settembre 2026

16 Settembre 2026/Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Boerse Stuttgart Digital: MiCAR rafforza l’Europa sulle cripto-attività

La notizia in sintesi

  • Boerse Stuttgart Digital commenta lo stallo del Clarity Act al Senato statunitense.
  • Secondo Luciano Serra, regole certe favoriscono l’ingresso degli investitori istituzionali.
  • Il MiCAR viene indicato come vantaggio regolatorio per il mercato europeo.
  • L’attenzione dei mercati si concentra anche sulle decisioni della Federal Reserve.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Lo stallo del Digital Asset Market Clarity Act al Senato degli Stati Uniti mantiene aperta l’incertezza sul quadro normativo dedicato agli asset digitali americani. Per Luciano Serra, Country Manager Italy di Boerse Stuttgart Digital, il ritardo legislativo può rafforzare la posizione dell’Europa, che dispone già del regolamento MiCAR per il settore delle cripto-attività.

Il commento arriva mentre gli operatori guardano anche alle prossime decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Secondo Serra, tassi di interesse e condizioni di liquidità restano elementi rilevanti per l’allocazione dei capitali, soprattutto verso classi di attività caratterizzate da maggiore volatilità.

Il nodo della regolamentazione negli Stati Uniti

Nel comunicato, Boerse Stuttgart Digital collega il rallentamento del provvedimento statunitense alla difficoltà di arrivare a un impianto normativo condiviso. La questione, secondo la società, non riguarda soltanto le reazioni dei prezzi nel breve periodo, ma la possibilità di definire regole che consentano a banche, gestori e investitori istituzionali di operare nel comparto.

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Il MiCAR viene indicato come il riferimento normativo già disponibile in Europa. Serra sostiene che la competizione fra giurisdizioni possa concentrarsi sulla chiarezza delle regole e sulle condizioni offerte agli intermediari finanziari, anziché sull’alternativa tra regolamentare o meno le criptovalute.

“Il Digital Asset Market Clarity Act puntava a stabilire le regole fondamentali del gioco per gli asset digitali negli Stati Uniti. L’attenzione di un simile intervento non va misurata tanto sulla reattività immediata dei prezzi, quanto sulla definizione di un quadro strutturale di lungo termine indispensabile per la maturazione del mercato. Tuttavia, la battuta d’arresto registrata al Senato americano dimostra come il percorso legislativo oltreoceano sia ancora complesso e lontano da un traguardo condiviso.

Regole certe e responsabilità chiaramente definite sono la precondizione imprescindibile per consentire a banche, gestori e investitori istituzionali di fare il proprio ingresso nel settore con fiducia e stabilità. Da questo punto di vista, l’Europa si trova in una posizione di netto vantaggio competitivo grazie al quadro delineato dal MiCAR. Se anche gli Stati Uniti seguiranno questa strada, la competizione internazionale non verterà più sull’opportunità o meno di regolamentare le criptovalute, bensì su quale giurisdizione sia in grado di offrire standard più chiari, trasparenti ed efficient i per gli intermediari. Con lo stallo di Washington, l’Europa rafforza ulteriormente il proprio ruolo di punto di riferimento globale per la conformità e la sicurezza delle infrastrutture.

Per i mercati, intanto, l’attenzione si sposta sulla decisione di politica monetaria della Federal Reserve. Le dinamiche legate ai tassi di interesse incidono in modo rilevante sulle condizioni di liquidità globale e sull’allocazione del capitale, in part icolare verso asset class con maggiore volatilità. Per gli attori istituzionali, questo scenario ribadisce l’importanza di approcciare gli asset digitali con una visione strategica e di portafoglio, poggiando su partner infrastrutturali regolamentati in gr ado di garantire trading e custodia ai massimi livelli di sicurezza”.

Luciano Serra, Country Manager Italy di Boerse Stuttgart Digital

Fed e liquidità al centro dell’attenzione

Accanto al confronto sulle norme, il comunicato segnala l’attesa per la decisione della Federal Reserve. L’osservazione riguarda l’effetto che i tassi di interesse possono avere sulla liquidità disponibile a livello globale e sulle scelte di investimento.

Nella lettura proposta da Serra, il tema regolatorio e quello monetario incidono entrambi sulle modalità con cui gli investitori istituzionali valutano gli asset digitali. Il primo riguarda le responsabilità e l’operatività degli intermediari; il secondo le condizioni finanziarie nelle quali vengono effettuate le allocazioni di capitale.

Il confronto fra le giurisdizioni

Il punto centrale del commento è la distanza tra un quadro europeo già definito dal MiCAR e un percorso statunitense ancora oggetto di confronto politico. Boerse Stuttgart Digital sostiene che la disponibilità di regole chiare costituisca un fattore rilevante per le istituzioni finanziarie interessate al settore.

Il comunicato non indica tempistiche per un possibile avanzamento del Clarity Act né anticipa decisioni della Federal Reserve. L’attenzione resta quindi sulle prossime evoluzioni legislative negli Stati Uniti e sugli effetti delle condizioni monetarie sui mercati degli asset digitali.

FAQ

Che cosa è successo al Clarity Act?

Il provvedimento ha registrato una battuta d’arresto al Senato americano, secondo quanto riportato nel comunicato di Boerse Stuttgart Digital.

Perché il MiCAR è citato nel commento?

Il regolamento europeo viene indicato come un quadro già definito, utile a chiarire regole e responsabilità per gli operatori del settore.

Quali investitori vengono menzionati?

Banche, gestori e investitori istituzionali sono indicati come soggetti che richiedono regole certe per operare nel comparto.

Quale ruolo ha la Federal Reserve?

Le sue decisioni sui tassi sono considerate rilevanti per liquidità globale e allocazione del capitale verso attività più volatili.

Da dove provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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