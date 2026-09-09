Volkswagen valuta la vendita di Ducati, nessuna decisione definitiva

9 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Volkswagen valuta la possibile cessione di Ducati .

valuta la possibile cessione di . Gernot Döllner conferma che la discussione è aperta, senza decisioni definitive.

conferma che la discussione è aperta, senza decisioni definitive. Il marchio bolognese potrebbe valere circa 1,25 miliardi secondo analisti citati da Bloomberg.

La revisione coinvolge attività e partecipazioni del gruppo tedesco.

Volkswagen valuta la cessione di Ducati

Volkswagen sta valutando la possibile cessione di Ducati, controllata attraverso Audi, nella revisione delle attività del gruppo automobilistico tedesco. L’ipotesi è stata illustrata a Milano dall’amministratore delegato Audi Gernot Döllner, in un’intervista ripresa da Bloomberg e riportata da ANSA l’8 settembre 2026. La discussione riguarda il costruttore bolognese di motociclette, acquisito da Audi nel 2012, e segue l’approvazione di un piano di ristrutturazione da parte del consiglio di sorveglianza Volkswagen.

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Il gruppo punta a ridurre circa un terzo del proprio portafoglio di attività e partecipazioni, composto da migliaia di asset. Per questa ragione, Ducati rientra nella valutazione interna, ma non esiste alcuna decisione formalizzata sulla vendita. Le parole di Döllner indicano quindi l’avvio di un esame strategico, non l’annuncio di una dismissione imminente.

Portafoglio sotto esame e valore del marchio

Le dichiarazioni di Gernot Döllner definiscono il perimetro della valutazione: “All’interno del gruppo Volkswagen siamo impegnati in una gestione del portafoglio rigorosa e responsabile”. Il manager ha aggiunto che “parte del processo di valutazione è discutere anche di Ducati, ma non è stato ancora deciso nulla”. La formulazione esclude, allo stato dei fatti riportati, un accordo o un calendario per la cessione.

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Secondo le valutazioni degli analisti citate da Bloomberg, l’azienda bolognese potrebbe valere circa 1,25 miliardi. Ducati figura fra le 600 attività del gruppo Volkswagen sottoposte a esame, su un totale di 2.000. Il dato chiarisce l’ampiezza della razionalizzazione avviata dal costruttore tedesco, che non riguarda soltanto il marchio motociclistico italiano.

Il dossier riporta inoltre un precedente rilevante: Audi aveva già valutato la vendita di Ducati nel 2017, rinunciando poi al progetto. L’attuale revisione si colloca però nel quadro di un piano di ristrutturazione approvato dal consiglio di sorveglianza la settimana precedente. La differenza sostanziale è dunque il contesto di riduzione del portafoglio, mentre il destino del marchio resta oggetto di confronto interno.

Il precedente del 2017 e gli scenari

La possibile cessione di Ducati riporta al centro un dossier già esaminato nel 2017 e successivamente archiviato da Audi. Il nuovo elemento è il piano Volkswagen che prevede una riduzione di circa un terzo delle attività e delle partecipazioni. Per il marchio di Bologna, la conseguenza immediata non è un cambio di proprietà, ma l’inclusione formale in una revisione più vasta. Qualunque sviluppo dipenderà dalle decisioni che Volkswagen non ha ancora adottato.

FAQ

Volkswagen ha deciso di vendere Ducati?

La vendita non è stata decisa: Volkswagen sta discutendo Ducati nel processo di valutazione del proprio portafoglio di attività.

Chi controlla Ducati nel gruppo Volkswagen?

Audi, società controllata da Volkswagen, controlla Ducati dopo aver acquisito lo storico produttore motociclistico italiano nel 2012.

Quanto potrebbe valere Ducati?

Gli analisti citati da Bloomberg stimano per Ducati un valore di circa 1,25 miliardi, secondo quanto riportato da ANSA.

Perché Volkswagen rivede le proprie attività?

Il consiglio di sorveglianza ha approvato un piano di ristrutturazione che prevede la riduzione di circa un terzo del portafoglio.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un esame accurato di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.