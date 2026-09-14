14 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai lancia MOCEAN in Italia con abbonamenti auto flessibili

La notizia in sintesi Hyundai introduce in Italia il servizio di abbonamento auto MOCEAN

I contratti iniziali hanno durata di 12 o 24 mesi

Il canone include assicurazione, manutenzione e assistenza

Nei prossimi mesi arriveranno formule brevi e modelli elettrificati

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Hyundai ha annunciato il debutto in Italia di MOCEAN, servizio europeo di mobilità in abbonamento del gruppo coreano. La formula propone un accesso all’auto alternativo all’acquisto e al noleggio a lungo termine, con contratti inizialmente disponibili per 12 o 24 mesi.

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Il lancio è stato comunicato il 14 settembre 2026. MOCEAN affiancherà Hyundai Renting, la proposta del marchio destinata ai clienti che preferiscono contratti più lunghi, compresi tra 36 e 48 mesi.

Il nuovo servizio è rivolto sia ai privati sia alle attività professionali e alle piccole imprese. Hyundai indica tra i potenziali utenti giovani, famiglie e persone interessate a formule senza anticipo.

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La differenza principale rispetto a Hyundai Renting riguarda la durata dell’impegno contrattuale. MOCEAN parte con accordi di uno o due anni, mentre il noleggio Hyundai è pensato per una pianificazione pluriennale.

Secondo l’azienda, il servizio permette di scegliere una formula collegata al periodo di utilizzo previsto e alle priorità di spesa, senza ricorrere a un contratto di durata maggiore.

La sottoscrizione di MOCEAN avviene attraverso un percorso digitale. Il cliente può selezionare il modello, definire l’offerta e richiedere la consegna a domicilio.

Il canone mensile comprende assicurazione, manutenzione e assistenza. Nel blocco informativo diffuso da Hyundai è inclusa anche la tassa di proprietà tra le voci previste dalla formula.

Hyundai comunica inoltre che il servizio non richiede un anticipo. Le condizioni di recesso e i costi dovrebbero essere consultabili durante il processo di adesione digitale.

MOCEAN debutta in Italia con una selezione di vetture Hyundai distribuite in quattro segmenti: city car, urban SUV, SUV e SUV di segmento superiore.

La gamma iniziale comprende i20 e BAYON tra i modelli compatti, oltre a KONA, TUCSON e SANTA FE. Sono previste motorizzazioni benzina, Diesel mild-hybrid e full hybrid.

L’offerta non include per ora modelli elettrici o plug-in hybrid, ma Hyundai ha indicato che queste alimentazioni saranno aggiunte nei prossimi mesi insieme a ulteriori formule contrattuali.

Tra le novità annunciate figurano abbonamenti di durata più breve, pari a 3 o 6 mesi. Il comunicato non specifica date di avvio, prezzi o modelli che saranno coinvolti nell’ampliamento.

La disponibilità di formule differenziate punta a coprire esigenze di utilizzo temporaneo e contratti di più lunga durata, mantenendo separate le proposte MOCEAN e Hyundai Renting.

Hyundai aveva già attivato MOCEAN in altri Paesi europei. Il servizio è stato lanciato nel 2021 nel Regno Unito e in Spagna ed è operativo anche in Germania e Francia.

BAYON rientra nella proposta italiana iniziale insieme alla compatta i20. Entrambi i modelli sono collocati da Hyundai tra le opzioni rivolte a chi cerca vetture di dimensioni più contenute.

La scelta delle auto disponibili resta collegata alla gamma del costruttore. Il comunicato non dettaglia gli allestimenti, le percorrenze comprese nei contratti o la disponibilità geografica della consegna.

Il canone mensile viene presentato come comprensivo dei servizi indicati, senza costi accessori non dichiarati. Hyundai non ha diffuso le tariffe della proposta italiana nel comunicato.

La i20 è una delle vetture incluse nella prima fase del servizio. La proposta si inserisce tra le opzioni di mobilità con contratti di 12 o 24 mesi.

KONA è invece inclusa tra i SUV proposti attraverso MOCEAN. Hyundai la affianca a TUCSON nella selezione destinata al mercato italiano.

L’azienda indica l’affidabilità della rete di assistenza e la qualità della consegna a domicilio tra gli aspetti considerati nella definizione del servizio, sulla base dell’esperienza nei mercati già attivi.

La formula è gestita nell’ambito di Hyundai Connected Mobility, l’entità del gruppo dedicata ai servizi digitali e alla mobilità connessa.

Marcus Welz, Managing Director di Hyundai Connected Mobility, ha presentato il servizio come un ampliamento delle modalità di accesso all’automobile disponibili per i clienti italiani.

“Con MOCEAN, stiamo offrendo ai clienti in Italia una maggiore libertà di scelta nel modo in cui accedono alla mobilità personale. Basato su flessibilità, semplicità e trasparenza, MOCEAN consente a ciascun cliente di selezionare la soluzione che meglio si adatta al proprio stile di vita e alle proprie esigenze in evoluzione. Piuttosto che sostituire i tradizionali modelli di proprietà o utilizzo del veicolo, stiamo ampliando la gamma di opzioni disponibili per i nostri clienti e supportandoli lungo l’intero percorso, dalla scelta del veicolo fino all’esperienza di guida stessa. MOCEAN rappresenta un ulteriore importante passo nell’impegno di Hyundai nel mettere il cliente al centro dell’esperienza di mobilità”

La dichiarazione di Welz sottolinea che MOCEAN non sostituisce le forme tradizionali di proprietà o utilizzo del veicolo, ma aggiunge un’opzione alla proposta esistente.

SANTA FE rappresenta il modello di segmento superiore incluso al lancio. Hyundai la indica per chi cerca maggiore abitabilità e versatilità rispetto alle altre auto presenti nell’offerta iniziale.

TUCSON completa con KONA la presenza dei SUV nella prima selezione. Il comunicato non distingue le condizioni economiche applicate ai singoli modelli.

Per Hyundai, l’arrivo della piattaforma amplia le alternative tra acquisto, noleggio pluriennale e abbonamento. La scelta fra le formule dipenderà dalla durata desiderata e dalle condizioni contrattuali proposte.

Il servizio punta quindi su un modello che concentra in una rata mensile alcune voci di gestione del veicolo. Restano da verificare, per ciascuna offerta, le condizioni applicabili al recesso e alla restituzione dell’auto.

Nei prossimi mesi Hyundai prevede di estendere MOCEAN con nuovi modelli, contratti da 3 o 6 mesi e veicoli elettrici e plug-in hybrid.

L’avvio italiano porta così MOCEAN in un ulteriore mercato europeo e aggiunge alla rete Hyundai una proposta digitale basata su abbonamenti di durata definita.

La piattaforma consentirà di completare online la selezione della vettura e l’adesione al contratto, fino all’opzione della consegna a domicilio indicata dall’azienda.

Le informazioni diffuse non riportano limiti chilometrici, importi mensili, disponibilità dei veicoli o tempistiche di consegna. Questi elementi non sono stati specificati nel comunicato.

La proposta iniziale resta quindi concentrata su cinque modelli Hyundai e su due durate contrattuali, in attesa degli ampliamenti annunciati per i prossimi mesi.

Con MOCEAN, Hyundai aggiunge in Italia un servizio di abbonamento digitale all’auto, mantenendo Hyundai Renting per chi valuta un utilizzo contrattuale da 36 a 48 mesi.

FAQ

Quanto durano i contratti MOCEAN in Italia?

I contratti disponibili al debutto durano 12 o 24 mesi. Hyundai ha annunciato future formule da 3 o 6 mesi.

Cosa include il canone mensile MOCEAN?

Il canone include assicurazione, manutenzione e assistenza; Hyundai indica anche la tassa di proprietà nelle informazioni sul servizio.

Quali modelli Hyundai sono disponibili?

La selezione iniziale comprende i20, BAYON, KONA, TUCSON e SANTA FE, con motorizzazioni benzina, Diesel mild-hybrid e full hybrid.

MOCEAN richiede un anticipo?

L’offerta è presentata senza anticipo, con un canone mensile che riunisce i servizi previsti dal contratto.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.