19 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Guido Guerrini e Artur Prusak vincono l’ECOdolomitesGT 2026 su Lancia Ypsilon.

La gara si è conclusa il 18 ottobre dopo tre giornate e oltre 530 chilometri.

Secondi Rigamonti e Cairoli, terzi Modena e Piette nella classifica combinata di regolarità e consumo.

Il titolo internazionale era già stato conquistato dai cechi Michal Žďárský e Jakub Nábělek.

Guido Guerrini e Artur Prusak hanno conquistato l’ECOdolomitesGT 2026, appuntamento conclusivo della FIA Ecorally Cup. La gara per auto elettriche è terminata domenica 18 ottobre a Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento, dopo tre giornate e oltre 530 chilometri su strade di montagna.

Il toscano Guerrini e il francese Prusak, in gara sotto bandiera sammarinese per la Scuderia Gass Racing, hanno portato la Lancia Ypsilon al primo posto nella classifica combinata, che tiene conto della regolarità e dei consumi.

Alle loro spalle si sono piazzati Matteo Rigamonti e Matteo Cairoli: l’equipaggio italiano della Scuderia del Lario ha corso su Changan Deepal S05.

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Il podio è stato completato da Stefano Modena, già pilota di Formula 1 e test driver, e dalla belga Valérie Piette, al volante di una Cupra Tavascan.

Il risultato della prova dolomitica non ha modificato l’assegnazione del titolo internazionale. I cechi Michal Žďárský e Jakub Nábělek erano infatti arrivati all’ultimo appuntamento con la certezza matematica del campionato e hanno concluso la gara al quinto posto.

La chiusura del campionato internazionale

Fiorenzo Dalmeri, presidente dell’Automobile Club Trento, ha riepilogato l’esito della manifestazione e della stagione:

“L’ECOdolomitesGT 2026 – ha dichiarato Fiorenzo Dalmeri, presidente dell’Automobile Club Trento, ente organizzatore – chiude la stagione con la vittoria di Guido Guerrini (SMR) e Artur Prusak (FRA), mentre il Campionato Internazionale FIA ecoRally Cup 2026 era già stato matematicamente assegnato in precedenza ai cechi Michal Zdarsky e Jakub Nábělek, ai quali vanno le nostre congratulazioni, che all’ECOdolomitesGT 2026 hanno chiuso al quinto posto della classifica combinata.”

L’appuntamento trentino era l’undicesimo della coppa FIA. La competizione assegnava anche punti per il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport, attraverso la classifica integrata con quella internazionale.

Gli iscritti erano 20 equipaggi, provenienti da Repubblica Ceca, San Marino, Francia, Bulgaria, Portogallo, Lettonia, Slovenia, Germania, Belgio, Moldavia e Italia. La direzione di gara era affidata a Stefano Torcellan.

L’organizzazione è stata curata dall’Automobile Club Trento con RaceBioConcept – BioDrive Academy, di GeneralBioConcept PLUS Srl, e con il supporto di ECOmove & LETSmove.

Regolarità e consumi sulle strade dolomitiche

La gara si è disputata su strade aperte al traffico, con partenza e arrivo a Primiero San Martino di Castrozza. Il percorso attraversava territori del Trentino e del Veneto, ai piedi delle Pale di San Martino.

Gli equipaggi hanno affrontato i passi Rolle, Sella, Gardena, Campolongo, Valles e Cereda. L’itinerario comprendeva inoltre il comprensorio di Primiero, San Martino di Castrozza, Vanoi e Mis, oltre a Predazzo, Moena e Agordo.

La graduatoria non premiava la velocità assoluta: i concorrenti dovevano rispettare le medie e il percorso stabiliti dal road-book, limitando al tempo stesso l’energia consumata.

Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore e team leader del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy, ha descritto così le condizioni affrontate dalle vetture:

“Tutte le auto ‘a spina’ – ha spiegato Mario Montanucci Pignatelli, coordinatore del Comitato Organizzatore – e team leader del RaceBioConcept Team – BioDrive Academy (GeneralBioConcept PLUS Srl), entità concept originator, nonché co-organizzatrice assieme ad ECOmove & LetsMove -, hanno garantito ottime performance, affrontando dislivelli, tempi di percorrenza e di ricarica senza problemi. Più di venti le prove speciali, durante le quali i driver hanno dovuto rispettare le specifiche medie imposte dai regolamenti, rilevate al decimo di secondo, cercando al tempo stesso di consumare il meno possibile.”

Il punteggio dipendeva da un indice di prestazione che combinava lo stile di guida con l’efficienza della vettura. La precisione nel rispettare i tempi era quindi soltanto una delle componenti del risultato.

I consumi sono stati rilevati a distanza e calcolati applicando una formula FIA che considera anche i dati di omologazione WLTP di ciascuna automobile iscritta.

Le premiazioni e i vent’anni degli EcoRally

La cerimonia conclusiva si è svolta nel pomeriggio di domenica, condotta da Dalmeri e Montanucci Pignatelli. Erano presenti le delegazioni FIA e ACI-Sport.

Hanno partecipato anche Martino Tisot, assessore del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, e Manuel Corso, direttore dell’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi.

Durante le premiazioni sono stati consegnati trofei in memoria di Giorgio Zonzini, ufficiale di gara legato alla nascita degli EcoRally. Alla consegna era presente la figlia Caterina.

I riconoscimenti sono stati affidati ai premiati da Ennio Morri, che con Zonzini aveva contribuito allo sviluppo della disciplina per veicoli alimentati con energie alternative.

Il 2026 coincide con il ventennale della prima competizione, disputata nel 2006 tra San Marino e Città del Vaticano. L’iniziativa nacque dalla collaborazione tra realtà sammarinesi e italiane, sotto l’egida di FIA, FAMS e ACI-Sport.

Anche i trofei dell’ECOdolomitesGT richiamavano il territorio attraversato dalla gara. Lo scultore Renzo Zeni li ha realizzati utilizzando legno di alberi sopravvissuti alla tempesta Vaia del 2018, ma indeboliti e successivamente attaccati dal bostrico.

Le sculture riprendono le forme delle Dolomiti. La scelta del materiale ha accompagnato la chiusura sportiva della stagione con un richiamo alle condizioni dei boschi locali e alla tutela dell’ambiente.