11 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Revolut Pay arriva su Uber e Uber Eats in Europa e Regno Unito

Revolut Pay entra tra i metodi di pagamento dell’app Uber nel Regno Unito e in Europa. L’ampliamento della collaborazione, annunciato l’11 novembre 2026, riguarda sia le corse sia gli ordini di Uber Eats e consente di autorizzare gli acquisti attraverso l’app Revolut. All’integrazione si accompagna una promozione sui RevPoints: dall’11 novembre al 6 gennaio, i pagamenti effettuati con questo sistema potranno beneficiare di un moltiplicatore complessivo fino a 15 volte, nei mercati che soddisfano le condizioni previste.

La novità interessa una base di oltre 5 milioni di persone che utilizzano entrambe le piattaforme in Europa e nel Regno Unito, secondo i dati diffusi da Revolut. Il servizio aggiunge al checkout di Uber una modalità di pagamento account-to-account, cioè da conto a conto, con autorizzazione tramite l’app bancaria e autenticazione biometrica.

Come funzionano i pagamenti nell’app

Chi sceglie Revolut Pay per una corsa o una consegna può confermare la transazione attraverso Revolut. Il pagamento viene accompagnato da notifiche immediate e dalla possibilità di seguire le spese in tempo reale. È prevista anche la gestione delle valute locali, una funzione che riguarda in particolare l’utilizzo dei servizi durante i viaggi all’estero.

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L’integrazione porta quindi nello stesso percorso di acquisto la prenotazione del servizio, l’autorizzazione del pagamento e il successivo controllo della spesa. Per gli utenti di Uber e Uber Eats, la scelta si aggiunge alle modalità di pagamento disponibili nella piattaforma.

Alex Codina, General Manager of Merchant Acquiring di Revolut, ha commentato:

«La partnership con Uber rappresenta un enorme passo avanti nel ridefinire il modo in cui i nostri clienti vivono i viaggi, le consegne e la comodità di livello premium. Uber è un colosso del trasporto e delle consegne moderne e, integrando Revolut Pay nel suo ecosistema, offriamo ai nostri clienti una nuova modalità senza intoppi per pagare e monitorare le transazioni Revolut su Uber. Che i nostri clienti condivisi stiano ordinando un pasto a casa o si trovino all’estero in una nuova città, garantiamo loro la possibilità di scegliere il metodo di pagamento globale più adatto alle loro esigenze».

I dati sulle transazioni e l’accordo con Uber

Revolut indica per la propria rete di pagamento un tasso medio di autorizzazione del 98,5% e un tasso di abbandono del checkout inferiore al 5%. La tecnologia supporta transazioni in oltre 33 valute. Si tratta di dati riferiti alla rete Revolut Pay, non di risultati specifici già misurati sull’ampliamento dell’accordo con Uber.

La collaborazione coinvolge una piattaforma di trasporto e consegne che, secondo i numeri riportati nell’annuncio, opera in 75 Paesi e conta oltre 215 milioni di utenti attivi mensili nel mondo. L’estensione presentata riguarda invece il Regno Unito e l’Europa.

Karl Hebert, VP of Global Commerce di Uber, ha dichiarato:

«In Uber, il nostro obiettivo è rendere ogni viaggio il più fluido possibile, e questo principio si estende direttamente anche alle modalità di pagamento dei nostri clienti. La collaborazione con Revolut Pay offre ai nostri utenti che viaggiano o ordinano cibo nel Regno Unito e in Europa maggiore scelta, trasparenza finanziaria e premi esclusivi. Siamo entusiasti di ampliare la nostra partnership con Revolut».

RevPoints e vantaggi Uber One

La promozione prevista dall’11 novembre al 6 gennaio aggiunge un moltiplicatore di 5 volte sui RevPoints per le corse e le consegne pagate con Revolut Pay. Nei mercati idonei, questo incremento si combina con il moltiplicatore di 10 volte già disponibile, portando il beneficio complessivo fino a 15 volte. Il livello massimo non si applica dunque indistintamente a tutti gli utenti.

I punti accumulati possono essere convertiti subito in una riduzione dell’importo da pagare al checkout di Uber e Uber Eats. In alternativa, restano utilizzabili nell’app Revolut per miglia aeree, soggiorni alberghieri ed esperienze selezionate.

Per i clienti con piani Revolut a pagamento, Revolut Pay diventa inoltre un metodo ammesso per riscattare i vantaggi Uber One. L’accordo interviene così su due aspetti distinti: la modalità con cui si saldano corse e ordini e l’accesso ai benefici collegati ai programmi delle due aziende. L’incentivo aggiuntivo sui punti ha invece una scadenza fissata al 6 gennaio.