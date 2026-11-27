27 Novembre 2026

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L’attacco accelera, la difesa resta a carico dell’utente

Gli attacchi informatici assistiti dall’intelligenza artificiale pongono un problema che va dal consiglio di amministrazione al salotto di casa: chi ha davvero il tempo e gli strumenti per difendersi? A fine novembre, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha segnalato campagne su larga scala in Italia. In Svizzera sono stati confermati episodi che hanno coinvolto anche infrastrutture critiche. E il gruppo di Google che studia le minacce informatiche ha documentato un caso in cui sono state automatizzate anche fasi dell’attacco prima affidate alle persone.

A mio avviso, la domanda meno utile è se questi agenti siano bravi quanto un aggressore esperto. Quella decisiva è quanto a lungo possiamo affidare la difesa di aziende e famiglie alla speranza che qualcuno abbia tempo, competenze e voglia di intervenire. Soprattutto se quel qualcuno ha appena comprato un televisore e pensava, con una certa ingenuità, di doverlo soltanto guardare.

Un aggressore mediocre può essere abbastanza bravo

Un agente di intelligenza artificiale non si limita a rispondere a una domanda. Può usare altri programmi per eseguire un compito, valutarne il risultato e decidere se cambiare strada. L’automazione degli attacchi esisteva già. La differenza, nei casi segnalati in Italia, è che una parte delle decisioni può essere presa dal programma durante l’attacco. Il vantaggio non è necessariamente la qualità della singola decisione. È la possibilità di riprovare su molti sistemi in poche ore senza chiedere a una persona di seguire ogni tentativo. Un agente che prende spesso la strada sbagliata può comunque trovare abbastanza porte aperte.

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I test di laboratorio aiutano a capire perché non liquiderei il fenomeno come una curiosità. Nelle prove della società A Security, alcuni modelli cinesi hanno eguagliato o superato, in specifici compiti, quelli commerciali proprietari messi a confronto. DeepSeek V4.1 Flash, per esempio, ha individuato il 93 per cento delle falle predisposte nel test. Il costo parziale per ogni falla confermata è stato di 81 centesimi di dollaro, contro almeno 9,54 dollari per i modelli proprietari esaminati. Il conto non comprendeva tutte le attività e il test non misurava quante volte il sistema segnalasse una falla inesistente. Non è una classifica universale e non dimostra che chiunque possa improvvisarsi un aggressore infallibile. Dice però qualcosa di concreto: in quelle prove, ottenere un risultato utile non richiedeva il modello più costoso.

Quei modelli sono inoltre a pesi aperti: i loro parametri possono essere scaricati e il modello può essere eseguito su sistemi propri. Il punto, per me, non è il passaporto del software. È che capacità di questo tipo non sono riservate a chi può pagare per accedere a pochi servizi. Se si abbassa la soglia economica per tentare un attacco, consolarsi con l’idea che molti tentativi saranno maldestri mi sembra un modo piuttosto costoso di avere ragione.

Qui l’allarme dell’Agenzia italiana sul debito tecnologico diventa concreto. Il debito è la somma di aggiornamenti, sostituzioni e manutenzioni rimandati. Un servizio raggiungibile da Internet non diventa meno esposto perché l’aggiornamento è già in calendario. Per chi dirige un’azienda o un ente pubblico, la domanda utile è chi possa decidere di isolare quel servizio quando non si riesce a correggerlo subito. Stabilire prima chi ha l’autorità di farlo è parte della difesa. Convocare la riunione dopo è certamente un modo di tenere aggiornata l’agenda.

La casa connessa non ha un reparto sicurezza

Le infrastrutture critiche coinvolte negli episodi svizzeri meritano attenzione. Ma se la discussione si ferma lì, rischiamo di far coincidere la gravità di un attacco con la visibilità del bersaglio. Un episodio domestico può restare invisibile proprio perché l’oggetto continua a svolgere il suo lavoro. Una telecamera connessa può continuare a mostrare immagini al proprietario, un robot lavapavimenti a pulire e una smart TV a riprodurre un film. Il fatto che funzionino non dice, da solo, chi altro possa usare il dispositivo o la sua connessione. Sono esempi di ciò che occorre proteggere, non un elenco di apparecchi colpiti nelle campagne segnalate.

Il caso BADBOX 3.0 mostra che cosa possa voler dire, concretamente, un abuso senza guasti visibili. L’indagine di HUMAN Security ha documentato il coinvolgimento di apparecchi economici per lo streaming basati su Android e privi della certificazione Google. I dispositivi compromessi potevano generare richieste pubblicitarie fraudolente e far passare traffico di altri attraverso la connessione di casa, all’insaputa del proprietario. Al picco dell’attività, i ricercatori hanno rilevato circa 40 miliardi di richieste pubblicitarie fraudolente al giorno. Non sono 40 miliardi di apparecchi, né il caso dimostra l’impiego di agenti di IA. Dimostra invece che una connessione domestica può essere sfruttata su larga scala senza che il proprietario abbia un motivo evidente per sospettarlo.

Pretendere che ogni famiglia si comporti come un ufficio di sicurezza è una soluzione impeccabile, purché non la si debba applicare. Prendiamo il router, l’apparecchio che collega la rete di casa a Internet. Dire a una persona di cambiare la password ha senso, ma bisogna anche spiegarle quale: quella per collegarsi al Wi-Fi non è la stessa che consente di modificare le impostazioni del router. E quando si compra un apparecchio nuovo, sapere per quanto tempo riceverà aggiornamenti è almeno altrettanto utile che sapere quante funzioni offre. Eppure, nel momento della scelta, la seconda informazione è quella che ci si aspetta di trovare scritta in grande.

È qui che vedo il limite di una difesa affidata alla sola prudenza individuale. La decisione di collegare un oggetto è dell’utente; la possibilità di aggiornarlo, capire che cosa stia facendo o disattivare una funzione superflua dipende anche da come l’oggetto è stato progettato. Non si può rimediare a ogni scelta fatta prima della vendita con un promemoria consegnato dopo.

Una difesa che funzioni anche quando non ci pensiamo

Le indicazioni dell’Agenzia italiana per le organizzazioni hanno un pregio: riguardano azioni verificabili. Aggiornare prima i sistemi accessibili da Internet, ridurre gli accessi a ciò che serve davvero, chiedere una seconda prova d’identità oltre alla password e tenere copie di sicurezza che non possano essere cancellate insieme agli originali. In casa non occorre copiare le procedure di un’azienda. Occorre tradurne il principio: un apparecchio non dovrebbe restare esposto soltanto perché nessuno ha saputo individuare l’impostazione giusta o perché l’avviso di aggiornamento è arrivato nel momento sbagliato.

«Conoscere per deliberare», scriveva Luigi Einaudi. Applicato alla sicurezza domestica, significa che prima di chiedere a una famiglia di scegliere bisogna metterla in condizione di capire la scelta. Il governo, a mio avviso, dovrebbe farsi carico di questa alfabetizzazione. Penso a istruzioni pubbliche che partano da domande reali: come si verifica se un apparecchio riceve ancora aggiornamenti? Quando ha senso spegnere una funzione che non si usa? Che cosa si può fare se il produttore non offre più correzioni? La riuscita di una campagna del genere non si misurerebbe dal numero di guide pubblicate, ma da quante persone, con la guida davanti e il dispositivo acceso, riescono a fare ciò che viene loro chiesto.

C’è poi spazio per una difesa automatica, anche assistita da agenti di IA, ma a condizione di darle un compito preciso. L’Agenzia osserva che una singola operazione può sembrare legittima e che il quadro cambia quando si guardano insieme la frequenza, la provenienza e la sequenza delle attività. Immagino un aiuto che segnali, per esempio, che un apparecchio sta scambiando molti più dati del solito e spieghi perché valga la pena controllare. Non darei invece per scontato che debba spegnerlo da solo. Un avviso comprensibile lascia una decisione all’utente; un blocco inspiegabile gli dà soprattutto un ottimo motivo per disattivare la protezione. E non serve distribuire un nuovo agente per compiti che un normale aggiornamento automatico può già svolgere.

Il fax non è un piano di sicurezza

Quando compriamo un apparecchio connesso, facciamo almeno una domanda prima di pagare: per quanto tempo potrò usarlo in sicurezza, e chi si occuperà di mantenerlo tale? Vorrei che la risposta fosse leggibile sulla confezione, non da ricostruire quando qualcosa va storto. Scollegare un dispositivo che non si riesce a proteggere può essere una scelta sensata. Scollegarli tutti sarebbe un modo curioso di ammettere che abbiamo saputo vendere la casa connessa, ma non renderla abitabile. Al fax, personalmente, non tornerei.

Michele Ficara Manganelli

Le fonti dei fatti citati: italpress.com · ansa.it · bluewin.ch · ilsoftware.it · swissinfo.ch · tecnoandroid.it · repubblica.it · ilsoftware.it · tg24.sky.it



